Как превратить обычную прихожую в функциональную зону

Обычно мы воспринимаем коридор исключительно, как входную зону, и наполняем ее базовыми предметами интерьера, вроде вешалки или обувницы. Но на самом деле потенциал у этой комнаты гораздо больше, чем мы привыкли считать. Сегодня мы расскажем, как грамотно его использовать, чтобы прихожая получилась удобной и функциональной.

Анализ пространства

Идея 1: Расширьте санузел за счет коридора

Идея 2: Разместите в коридоре кухню

Идея 3: Сделайте вместительную систему хранения

Идея 4: Проведите функциональное зонирования

Идея 5: Добавьте визуальный акцент

Оцените размеры и планировку комнатыПеред тем, как переходить к ремонту прихожей, необходимо проанализировать имеющееся пространство и его возможности. Для начала сделайте точные замеры и составьте список конструктивных особенностей. Что это значит? Оцените, насколько ровные стены в коридоре, есть ли ниши и выступы, какая высота потолков. Вот еще несколько важных моментов:• Обратите внимание на то, как располагаются трубы отопления, счетчики и прочие коммуникации. Обычно дизайнеры предлагают прятать их в короба или в мебель, но при желании вы можете нестандартно обыграть все имеющиеся коммуникации, чтобы они стали изюминкой интерьера.• Если квартира находится в старом фонде, высота потолков в комнате, скорее всего, составляет не менее трех метров. Обязательно воспользуйтесь этим, и продумайте хранение от пола до потолка. Так вы сможете задействовать вертикальное пространство максимально эффективно.• Тщательно осмотрите стены – они могут требовать выравнивания. Если не хотите этим заниматься, всегда можно использовать обои или декоративную штукатурку для маскировки недостатков. Но эксперты все же советуют потратить на выравнивание стен время и деньги, чтобы потом получилось создать идеально ровную поверхность для встроенной мебели.Сделайте раздельный за счет большой площади прихожей.Так как прихожая не является жилой зоной, ее можно объединить с ванной комнатой. Конечно, подобная перепланировка требует согласования и изменения в техническом паспорте квартиры. Также необходимо убедиться, что у соседей снизу не расположена в коридоре жилая комната или кухня. После того, как уладите все нюансы, можно приступать к разработке проекта.Далеко не всегда имеет смысл расширять ванную за счет прихожей, но если в ней с трудом помещается лишь раковина с унитазом, а душевая кабина остается «за бортом», тогда других вариантов нет. Следите за тем, чтобы часть коридора все же осталась со своим базовым функционалом – все-таки это входная зона, в которой обязательно должны присутствовать некоторые элементы. Как минимум, должно быть место, куда вы повесите одежду и поставите обувь.Кухню можно оформить в светлых или темных тонахЭтот вариант перепланировки также необходимо согласовывать в соответствующих службах, и он возможен лишь в том случае, если у соседей снизу в этом месте нет жилой комнаты, а у соседей сверху – ванной или туалета. Обратите внимание, что площадь новой кухни должна составлять не менее 5 квадратов, иначе переделка будет бессмысленной.Вы можете сделать кухню, расположенную в прихожей, изолированной, а можете объединить ее с гостиной, тогда места получится еще больше. Бывшую кухню задействуйте под кабинет или игровую.Шкафы могут быть зеркальными или с глухими фасадамиЕсли в квартире длинный коридор – это идеальный вариант для того, чтобы оборудовать здесь полноценную систему хранения. Первое, и самое главное, что нужно разместить в прихожей – встроенные шкафы разной глубины. В них вы сможете хранить любые вещи, начиная от верхней одежды, сезонной обуви, и заканчивая книгами, коробками с детскими игрушками, аксессуарами и пр.Важно задействовать каждый свободный метр – углы, пространство над дверями и так далее. Можно сделать полки, оборудовать антресоли, а чтобы они не перегружали интерьера – выполнить их под цвет стен. Тогда мебель сольется с имеющимся пространством, создаст лаконичную и аккуратную плоскость.• Чтобы вам было удобно располагать одежду на вешалках, глубина шкафов должна составлять не менее 60 см. Если коридор узкий, используйте вместо распашных дверей раздвижные – они не отнимут полезную площадь.• Тщательно продумайте планировку. Она не должна быть классической – в первую очередь следует учитывать количество членов семьи и их потребности. Нижние секции удобно использовать для хранения обуви, средние – для повседневной одежды, верхние – для сезонных вещей, а также тех, которые вы используете достаточно редко.• Сделайте освещение в шкафах – оно существенно облегчит поиск нужных вещей, особенно в темное время суток. Для этих целей можно использовать точечные светильники с датчиком движения, светодиодные ленты и пр.Во второй части прихожей может быть библиотекаДаже если прихожая небольшая, это совсем не значит, что у вас не получится разделить ее на функциональные зоны, у каждой из которых будет свое назначение. Например, первая часть, расположенная сразу на входе, может выполнять роль классической прихожей: здесь вы будете одеваться и раздеваться, выбирать обувь, смотреть на себя в зеркало, вешать одежду в шкаф, а ключи – на ключницу. Далее распорядитесь площадью, как вам угодно. Отличный вариант – домашняя библиотека. Обычно в квартире не хватает отдельного места для шкафа с книгами, а коридор – отличный вариант для их красивого и удобного расположения.Чтобы добиться идеального результата, используйте модульные системы хранения или сделайте полки на заказ с учетом площади стен. Важно, чтобы у полок была разная высота – так вы сможете красиво расположить литературу любого формата. В нижней части расставьте тяжелые книги, которые много весят, а в верхней – легкие произведения. Средний уровень оставьте для литературы, которую читаете чаще всего.Если в прихожей останется место (например, в углу), установите здесь кресло или компактную банкетку. Тогда библиотека станет еще и удобным местом для чтения. Рядом идеально будет смотреться компактный кофейный столик или полка, которую можно будет использовать для того, чтобы поставить чашку с кофе.Выбирайте яркие оттенки для интерьераПрихожую привыкли воспринимать исключительно с практической точки зрения, а ведь она может стать одновременно и красивым арт-объектом. Чтобы добиться такого результата, используйте цветное зонирование. Например, вы можете выделить ярким цветом входную зону, а также дверные проемы. Что касается мебели, расположенной в коридоре, то она может быть либо нейтральной, либо такой же яркой (но здесь важно выбрать правильный оттенок, чтобы не перегрузить пространство). Эффекта вагона получится избежать, если сделать двери в ванную скрытыми, под цвет стен, а вход в кладовку замаскировать под фасад шкафа.Если вы оформляете яркий интерьер, помните, что важно соблюдать четкость и чистоту линий. Подбирайте лаконичную мебель, без вычурных деталей, нейтральный декор, который будет гармонично смотреться на акцентных стенах. Светильники тоже не должны привлекать слишком много внимания – минималистичные модели базовых форм и цветов впишутся в интерьер гораздо лучше.