Почему крошечная страна с большими амбициями просуществовала 100 лет и пропала с карты Европы

Когда худой мир лучше доброй ссоры

На карте Нейтральный Мореснет напоминал по форме треугольник, вдоль основания которого проходила дорога из Аахена в Льеж

Жизнь этой маленькой страны вертелась вокруг добычи цинка

Как жилось в Мореснете

Слева - флаг Мореснета, справа - эмблема компании Vieille Montagne

Почтовая открытка из Мореснета, около 1900 г.

Мореснет довольно быстро разрастался, к началу прошлого века число его жителей перевалило за три тысячи

Почему исчезла страна Мореснет

Доктор Молли и почтовая марка Мореснета

Съезд эсперантистов в Мореснете

Современный бельгийский Кельмис

Найти столбы, когда-то ограничивавшие территорию Нейтрального Мореснета, можно и сейчас