Почему крошечная страна с большими амбициями просуществовала 100 лет и пропала с карты Европы

Эта крошечная европейская страна существовала всего одно столетие – и исчезла столетие тому назад практически без следа, так и не став ни культурной столицей, ни вторым Монако. В память о Нейтральном Мореснете остались лишь пограничные столбы, так и не получившие распространение местные марки, да фотографии эсперантистов, с надеждой смотревших в будущее и жестоко в нем обманувшихся.
Когда худой мир лучше доброй ссоры
История уникального в своем роде псевдогосударства началась с того момента, как был предложен довольно необычный способ выхода из территориального конфликта. С уходом в прошлое империи Наполеона возникла необходимость раздела европейских земель между разными государствами. Пруссия и Нидерланды не смогли прийти к соглашению лишь по короткому участку границы – длиной всего в три километра.
На карте Нейтральный Мореснет напоминал по форме треугольник, вдоль основания которого проходила дорога из Аахена в Льеж
Все дело в том, что в этих местах с 1806 года добывали цинк, здесь располагалось горнодобывающее предприятие. Уступать перспективное месторождение соседу ни одно из королевств не желало, развязывать из-за него военный конфликт, когда свежи еще были воспоминания о наполеоновских войнах, казалось тоже неуместным. Тогда в качестве временного решения этот небольшой треугольный лоскут земли сделали независимой территорией.
Новое «государство» получило название «Нейтральный Мореснет» - по названию деревни, располагавшейся неподалеку, на территории Нидерландов. Какую роль в таком политическом шаге играла компания-владелец шахты Vieille Montagne – можно лишь предполагать. Во всяком случае, добыча руды продолжалась, на шахту прибывали все новые рабочие, а вокруг росли все новые и новые жилые дома.
Жизнь этой маленькой страны вертелась вокруг добычи цинка
Нейтральный Мореснет привлекал новых жителей по нескольким причинам. Прежде всего, налоги на этой территории были действительно очень низкими, никаких наценок на импорт из соседних государств не было, цены на товары вообще выгодно отличались от тех, что действовали за пределами шахтерского поселка. В Мореснете можно было укрыться от проблем, от розыска, даже от воинской повинности. Те, кто прибывал жить на островок нейтральной территории посреди Европы, получали статус лиц без гражданства.
А потому, если в 1815 году в Нейтральном Мореснете проживало 256 человек, а число домов не превышало пятидесяти, то уже в 1858 году жителей стало 2275. К моменту, когда страна потеряла всю автономность – в 1914 году – на его территории насчитывалось 4668 «лиц без гражданства».
Как жилось в Мореснете
Строго говоря, автономии эта территория так и не получила, а потому называть Нейтральный Мореснет государством было бы неправильно. Управление осуществлялось совместно Нидерландами и Пруссией, каждое из государств направляло в Мореснет своего комиссара. Обычно ими становились государственные служащие из городов, расположенных вблизи границ новой территории.
Слева - флаг Мореснета, справа - эмблема компании Vieille Montagne
В 1830 году Бельгия отделилась от Нидерландов и приняла на себя участие в управлении Нейтральным Мореснетом. Хотя, по большому счету, жизнь в этом «государстве» регулировалась работой шахты и компанией, которая этой шахтой владела – Vieille Montagne. Главный работодатель Мореснета организовывал и обеспечивал строительство домов, магазинов, больницы, школ, обеспечивал работу банка.
Почтовая открытка из Мореснета, около 1900 г.
Полиции в Мореснете не было, суд тоже отсутствовал. При необходимости судья приезжал из Бельгии или Пруссии и рассматривал спор, руководствуясь нормами кодексов Наполеона. Зато у Нейтрального Мореснета был собственный герб и собственный флаг, составленный, как считается, с использованием цветов флагов Бельгии и Пруссии. За работу разных служб, вроде почты, отвечали либо прусские, либо бельгийские чиновники. С 1859 года в Мореснете начал работать совет из десяти членов, а также мэр. Выборов не проводилось – должностных лиц утверждали комиссары государств-соседей.
Мореснет довольно быстро разрастался, к началу прошлого века число его жителей перевалило за три тысячи
Своей валюты это нейтральное государство тоже не получило – правда, была сделана попытка запустить в оборот деньги Мореснета, то официального признания, как и распространения, эта инициатива не получила. Главным средством платежа был французский франк, но имели хождение прусские талеры и бельгийские франки.
Почему исчезла страна Мореснет
Однако судьбу шахтерского поселения, пусть оно и называлось нейтральной территорией, определяла в первую очередь деятельность шахты. К концу века возможности рудника были исчерпаны, и возникла необходимость определить дальнейшую судьбу Мореснета. Некоторое время этой территории довелось побыть своеобразным местным «Монако» – в начале XX века здесь было открыто казино. В Бельгии подобные заведения были запрещены. Некоторое время в Мореснет активно наезжали игроки из соседних стран, возникала и соответствующая инфраструктура вроде питейных и других заведений – отчего Мореснет успел приобрести не лучшую репутацию. Но довольно скоро по распоряжению кайзера Вильгельма II этот род деятельности был прекращен и на этой территории.
Доктор Молли и почтовая марка Мореснета
Куда более интересная, а главное – неординарная идея относительно будущего государства Мореснет была предложена доктором Вильгельмом Молли, главным врачом шахты и заядлым филателистом. Он уже пытался ранее укрепить статус Мореснета, разработав для территории почтовую марку и предлагая организовать собственную почтовую службу. Но этот шаг к автономности ни Пруссия (к тому времени ставшая Германской империей), ни Бельгия не поддержали. Кроме этого своего хобби – коллекционирования марок – доктор Молли увлекался еще и языком эсперанто.
Съезд эсперантистов в Мореснете
«Нейтральный язык – нейтральному Мореснету» - так звучал лозунг, озвученный эсперантистами. В качестве миссии, с которой Мореснет строил бы свое будущее, был предложен статус столицы эсперанто. Людвик Заменгоф, создатель языка, идею поддержал. На территории Мореснета начали работу курсы эсперанто, съезжались на конгрессы и ради повышения квалификации энтузиасты из разных стран Европы. Появился даже гимн, написанный на этом языке – Amikejo, то есть «Место дружбы».
Современный бельгийский Кельмис
Возможно, пойди история по другому пути, сейчас на мировых картах действительно существовало бы карликовое государство Мореснет, где официальным языком являлся бы эсперанто, а основным направлением деятельности - совершенствование и популяризация этого искусственного языка. Но Первая мировая война и предшествовавшая ей политика Германии положили конец и идее, и самому Мореснету. В 1914 году территория Бельгии была захвачена, та же участь постигла и столицу эсперанто. По Версальскому договору 1919 года территория, ранее носившая статус нейтральной, отошла к Бельгии – бельгийской она является и по сей день, исключением стал короткий период времени в течение Второй мировой войны, когда этот кусок земли был снова аннексирован Германией.
Там, где когда-то располагался Нейтральный Мореснет, сейчас еще можно увидеть пограничные столбы.
Найти столбы, когда-то ограничивавшие территорию Нейтрального Мореснета, можно и сейчас
Нынешнее название населенного пункта – Кельмис или, по-французски, Ла Каламин. Никого из жителей Нейтрального Мореснета в живых уже нет: последняя из них, Катарина Мессен, умерла в 2020 году в возрасте 105 лет.
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