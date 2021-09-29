Когда расчет оказался неверным: 8 впечатляющих фактов о печально известной Пизанской башне

Пизанская башня – одно из удивительных творений человечества, ставшее одним из самых узнаваемых на планете. Причем такая популярность и известность вызвана не тем, что люди восхищены совершенными архитектурными формами или фантастическим дизайном, а как раз наоборот – видимые изъяны в конструкции здания превратили город, в котором она находится, в место паломничества многомиллионной толпы туристов. Естественно, у этой странной достопримечательности, учитывая длительный процесс строительства и многовековой «реабилитации», есть довольно запутанная история, которая порождает невероятное количество мифов и легенд.
Пизанская башня является одной из самых известных и популярных достопримечательностей Италии.
Большинство людей на планете знают, что в Италии есть уникальное строение, именуемое Пизанская башня, которое много веков подряд имеет довольно странный вид «падающей колокольни». Авторы Novate.ru выбрали самые интересные факты о печальной судьбе Пизанской башни, которые раскроют тайны строительства и непредвиденного крена колокольни.
1. Демонстрация похищенных денег
После удачного военного похода в городе власти Пизы начали строительство соборной площади с целым комплексом храмовых сооружений (Италия). | Фото: keeptrip.ru.
Что в первую очередь делали в давние времена после того, как совершали массовый захват или разграбление крупного процветающего города? Как правило, львиная доля добычи шла на строительство культового сооружения, которое становилось важнейшим духовным центром, не одно столетие, прославлявшее своих меценатов, И неважно, каким способом были добыты эти средства. Не стал исключением и город-государство Пиза, который, объединившись с Генуей, разорил мусульманский Палермо, несказанно обогатившись, начал активно процветать и к XII в. стал культурно-экономическим центром.
Проект Пизанского собора в честь Успения Пресвятой Девы Марии был разработан архитектором Раинальдо (Италия). | Фото: experience.tripster.ru.
Сразу же после победы, чтобы увековечить достижения решили создать свое «Поле чудес» (соборную площадь), начав строительство Пизанского собора в честь Успения Пресвятой Девы Марии (Duomo di Santa Maria Assunta), чуть позже очередь дошла до баптистерия, «Падающую» колокольную башню, которая и принесла мировую славу всему комплексу и городу. Причем первые несколько камней в будущую мировую достопримечательность были заложены из благотворительных денег.
Площадь Чудес и баптистерий San Giovanni в Пизе (Италия). putevye-istorii.ru.
Интересно: Баптистерий (baptisterium) — сооружение, предназначенное для крещения. Оно может быть обычной пристройкой к основному культовому сооружению или построено отдельно в виде многогранного (округлого) здания, увенчанного куполом.
2. Длительное строительство
Макет Пизанской башни (Torre pendente di Pisa). | Фото: pikabu.ru.
Несмотря на более чем скромные размеры, строительство этого комплекса заняло практически 200 лет! Довольно активное начало, быстрое сооружения фундамента вселяло надежды на скорое завершение, но дальше 3 этажа строителям подняться не удавалось из-за постоянных военных конфликтов с другими итальянскими государствами. Эти неприятные события останавливали работы, поэтому завершение строительства колокольни пришлось лишь на 1372 г.
3. Неправильный расчет и ошибки в строительстве
Просчеты в создании фундамента привели к проседанию одного угла здания (Пизанская башня, Италия). | Фото: ru.mastodoc.com.
Многие столетия поддерживалась версия о том, что вид падающей колокольни был тщательно продуман и рассчитан лучшими математиками и зодчими, чтобы создать небывалый образ. Но постоянные попытки поддержать «падающее» сооружение, которые предпринимались на протяжении того же самого времени доказывают обратное. Какие бы истории по поводу крена башни не ходили, но в реальности это банальный просчет строителей, которые рассчитывали глубину фундамента. По какой то непонятной до сих пор причине фундамент был сделан лишь на 3 м глубиной и не очень массивным, хотя зодчие прекрасно знали о том, что земля в городе очень неустойчивая, ведь почва состоит из ила и глины нанесенных из окружающих тосканских рек.
Место, на котором построена башня, имеет очень мягкую илистую почву, из-за которой южный угол башни проседает (Пизанская башня, Италия). | Фото: excursiana.com.
Неудачно выбранное место и такие непростительные ошибки вызвали проседание сооружения с одной стороны, которое началось уже на этапе строительства, когда закончили возводить 3 этаж. После длительного простоя недостроенной колокольни не только зодчие, но и простые прохожие начали замечать значительный перекос, но так ничего исправить и не смогли.
Весь архитектурный комплекс, расположенный на соборной площади внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия (Италия). | Фото: tourfashion.ru.
Но как показывает история, именно этот наклон превратил неудачный внешний вид башни в культовое сооружение, которое ЮНЕСКО признало Всемирным наследием, причем не только Пизанскую башню (Torre pendente di Pisa), но и весь архитектурный ансамбль, который включает: Площадь Чудес (Piazza dei Miracoli), кафедральный собор Duomo Santa Maria Assunta, баптистерий San Giovanni и кладбище Camposanto Monumentale.
Интересно: Название «Пиза» происходит от греческого слова «болотистая земля».
4. Наклон башни несколько раз менялся
С помощью установки наружных противовесов пытались «выровнять» Пизанскую башню (Италия). | Фото: interestingengineering.com.
С массовым появлением фотоаппаратов многомиллионная толпа туристов пытается «поддержать» Падающую башню (Пизанская башня, Италия). | Фото: am-world.ru.
В это сложно поверить, но наклон колокольни за время своего существования менялся несколько раз, причем в разные стороны, когда инженеры, увидев проблему, пытались ее решить с помощью установки противовесов. Стараясь это сделать, они каждый раз меняли центр тяжести, благодаря чему здание наклонялось в противоположную сторону. Но как ни старались строители, башня со временем принимала первоначальное положение и никакие ухищрения не помогали выровнять сооружение, оно снова и снова наклонялось на южную сторону.
5. Неудачная попытка «выровнять» Пизанскую башню диктатором Муссолини
Пизанская башня на Площади чудес (Рисунок 1830 года). | Фото: rundetaarn.1642.dk.
Пизанская башня на стереофотографии 1897 г. | Фото: digitalcommonwealth.org.
В 1934 году печально известный итальянский диктатор Бенито Муссолини решил, что «падающая» Пизанская башня неудачный символ, с которым ассоциируют Италию, и поэтому отдал приказ на ее укрепление. По его задумке тонны бетона, залитые в основание конструкции, помогут выровнять сооружение. Но это было ошибочное решение, ведь те отверстия, которые были просверлены и залиты бетонным раствором только еще больше усугубили ситуацию – башня опустилась намного глубже, что сделало наклон еще больше.
6. В Пизе есть другие «падающие» дома
Фасад церкви San Michele Degli Scalzi в Пизе, которая имеет ту же проблему, что и колокольня. (Италия) | Фото: interestingengineering.com.
Как оказалось, в Пизе есть еще много подобных «падающих башен». Отправляясь на прогулку по городу, несложно будет заметить, что довольно много сооружений имеют подобные проблемы. Почему то в давние времена строители не учитывали илистую почву, которая имеет рыхлую структура и даже не пытались углублять фундамент и делать его более объемным. Такое незнание или нерадивость привело к повсеместному перекосу зданий, которые страдают от нестабильности почвы под фундаментом, дающий просадку в более мягком месте. Так, например, у церкви San Michele, построенной в XII в., и церкви San Michele Degli Scalzi, датируемой XI веком, одинаковые проблемы и угол их наклона составляет 5 градусов.
7. Пизанская башня до сих пор падает?
Ошибки закладки фундамента Пизанской башни удалось исправить лишь при помощи 3D проектирования (Италия). | Фото: archinect.com.
Хорошей новостью является то, что в настоящее время Пизанская башня стабильна. Начиная с 1993 по 2001 гг. специалисты с помощью современных технологий старались стабилизировать «Падающую башню». Благодаря сложнейшим укрепительным сооружениям, созданным под землей, угол уклона уменьшился на 45 см. Столь сложная «операция» очень дорого обошлась казне. По сведениям редакции Novate.ru, на проведение укрепительных работ было потрачено 225 млн. евро. Как оказалось, такая устойчивость не может длиться вечно, инженеры считают, что через 200 лет Пизанская башня может снова начать наклоняться, но ситуация будет гораздо хуже.
8. «Падающая» башня снова открыта для посещений
На что только не идут туристы, чтобы получить сногсшибательный снимок (Пизанская башня, Италия). | Фото: lifespot.ru.
Каждый из 7 колоколов на Пизанской башне настроен на свои ноты, создавая удивительный звук (Италия). | Фото: metalspace.ru.
Итак, теперь, когда вы знаете, что многострадальный памятник архитектуры и главный символ Италии уже закреплен, можно смело отправляться в Пизу, чтобы преодолеть 294 ступени, поднимаясь на высоту 57 м. В этом случае можно собственными глазами увидеть все галереи на каждом завитке крутой лестницы и 7 колоколов, которые иногда радуют своим перезвоном, а также можно полюбоваться городом, который будет как на ладони.
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