Когда расчет оказался неверным: 8 впечатляющих фактов о печально известной Пизанской башне

Пизанская башня является одной из самых известных и популярных достопримечательностей Италии.

1. Демонстрация похищенных денег

| Фото: keeptrip.ru. После удачного военного похода в городе власти Пизы начали строительство соборной площади с целым комплексом храмовых сооружений (Италия).| Фото: keeptrip.ru.

Проект Пизанского собора в честь Успения Пресвятой Девы Марии был разработан архитектором Раинальдо (Италия). | Фото: experience.tripster.ru.

Площадь Чудес и баптистерий San Giovanni в Пизе (Италия). putevye-istorii.ru.

2. Длительное строительство

Макет Пизанской башни (Torre pendente di Pisa). | Фото: pikabu.ru.

3. Неправильный расчет и ошибки в строительстве

Просчеты в создании фундамента привели к проседанию одного угла здания (Пизанская башня, Италия). | Фото: ru.mastodoc.com.

Место, на котором построена башня, имеет очень мягкую илистую почву, из-за которой южный угол башни проседает (Пизанская башня, Италия). | Фото: excursiana.com.

Весь архитектурный комплекс, расположенный на соборной площади внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия (Италия). | Фото: tourfashion.ru.

4. Наклон башни несколько раз менялся

С помощью установки наружных противовесов пытались «выровнять» Пизанскую башню (Италия). | Фото: interestingengineering.com.

С массовым появлением фотоаппаратов многомиллионная толпа туристов пытается «поддержать» Падающую башню (Пизанская башня, Италия). | Фото: am-world.ru.

5. Неудачная попытка «выровнять» Пизанскую башню диктатором Муссолини

Пизанская башня на Площади чудес (Рисунок 1830 года). | Фото: rundetaarn.1642.dk.

Пизанская башня на стереофотографии 1897 г. | Фото: digitalcommonwealth.org.

6. В Пизе есть другие «падающие» дома

Фасад церкви San Michele Degli Scalzi в Пизе, которая имеет ту же проблему, что и колокольня. (Италия) | Фото: interestingengineering.com.

7. Пизанская башня до сих пор падает?

Ошибки закладки фундамента Пизанской башни удалось исправить лишь при помощи 3D проектирования (Италия). | Фото: archinect.com.

8. «Падающая» башня снова открыта для посещений

На что только не идут туристы, чтобы получить сногсшибательный снимок (Пизанская башня, Италия). | Фото: lifespot.ru.

Каждый из 7 колоколов на Пизанской башне настроен на свои ноты, создавая удивительный звук (Италия). | Фото: metalspace.ru.