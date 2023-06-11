Что приготовить за полчаса: 5 блюд, с которыми справится даже подросток

Когда фантазия иссякла, а времени в обрез – на помощь приходят экспресс-рецепты, благодаря которым запросто можно приготовить полноценный завтрак, обед или ужин всего лишь за полчаса. От салатов и супов до вкуснейших гарниров – среди этого разнообразия каждая хозяйка и даже новичок найдёт что-то для себя.
1. Цезарь
Цезарь. \ Фото: turkmenportal.com.
Салат «Цезарь» обрёл популярность во всём мире, его с удовольствием едят как взрослые, так и дети, а вариантов приготовления данного блюда столько, что на пальцах не пересчитать. Впрочем, рецепт с майонезом не так уж и плох, как кажется на первый взгляд. Хоть раз попробовав «Цезарь» в такой интерпретации, вы с уверенностью потребуете добавку.
Ингредиенты:
• Айсберг салат - 1 головка;
• Куриное филе - 2 шт;
• Чеснок - 2 зубка;
• Сыр твёрдый - 50 г;
• Батон или тостовый хлеб - 3 ломтика;
• Масло подсолнечное - 6 ч.л;
• Майонез - 4 ч.л;
• Помидоры черри - 5-6 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Салат Цезарь. \ Фото: facebook.com.
Способ приготовления:
• Филе вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Просушить;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Приправить перцем и солью;
• Обжарить до румяной корочки со всех сторон;
• Переложить на бумажные полотенца;
• Чеснок измельчить;
• Хлеб нарезать такими же по величине кубиками;
• Обжарить вместе с чесноком 5-6 минут или до лёгкой румяной корочки;
• Салат вымыть;
• Просушить;
• Листья нарвать руками и переложить в глубокую миску;
• Сверху выложить кусочки обжаренного куриного филе, чесночные сухарики;
• Заправить майонезом;
• Добавить нарезанные на четвертинки помидоры, посыпать тёртым сыром и подать к столу.
2. Суп с сыром и рыбой
Сырный суп с рыбой. \ Фото: google.com.
Для тех, кто любит супы, пожалуй, это блюдо может стать любимым. Быстрое и простое в приготовлении, оно радует своим изысканным вкусом и насыщенным ароматом.
Ингредиенты:
• Тунец консервированный (или любые другие рыбные консервы) - 1 банка (200-250 г);
• Картофель - 3 шт;
• Сыр плавленый - 3 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Петрушка свежая - 2-3 веточки;
• Укроп свежий - 2-3 веточки.
Рыбный суп с сыром. \ Фото: craftlog.com.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Нарезать средним кубиком;
• Отправить в кастрюлю и залить водой;
• Варить 10-15 минут;
• Затем добавить натёртый на крупную тёрку плавленый сырок;
• Приправить перцем и солью;
• Готовить 5-6 минут;
• После добавить рыбу нарезанную кусочками;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь и готовить ещё 2-3 минуты;
• Затем добавить мелко рубленный укроп и петрушку;
• Проварить 2-3 минуты;
• Подавать по желанию с ломтиками лимона, сухариками или гренками.
3. Филе с ананасами
Филе с ананасами и брокколи. \ Фото: pinterest.ru.
Сочное, ароматное, румяное с нежным сладковато-кислым привкусом ананасов – куриное филе с брокколи отлично подойдёт как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 2 шт;
• Ананасы - кольца - 3-4 шт;
• Брокколи - 400 г
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Куриное филе с брокколи. \ Фото: 3lions.ru.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Просушить;
• Нарезать соломкой или небольшими кусочками;
• Обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон;
• Приправить соль и перцем;
• Ананасы нарезать кубиком;
• Отправить в сковородку с мясом;
• Брокколи разобрать на соцветия;
• Бросить в кипящую воду;
• Проварить 3-4 минуты;
• После откинуть на дуршлаг;
• Слегка остудить и добавить к мясу;
• Готовить 6-8 минут;
• После подать к столу.
4. Слойки с ягодами
Слойки с ягодами. \ Фото: wallpapers.99px.ru.
А для сладкоежек – слойки с ягодами. Блюдо, которое готовится также быстро, как и съедается.
Ингредиенты:
• Тесто слоёное - 300 г;
• Ягоды свежие или замороженные - 1 стакан;
• Крахмал - 2 ч.л;
• Сахар - 2 ч.л;
• Сахарная пудра и молотая корица - для посыпки.
Ягодные слойки. \ Фото: pixilart.com.
Способ приготовления:
• Тесто раскатать;
• Нарезать на равномерное количество квадратов;
• Ягоды разморозить;
• Переложить в сотейник;
• Добавить крахмал, смешанный с сахаром;
• Готовить на медленном огне до полного растворения сахара, время от времени помешивая (ягоды должны сохраниться целыми);
• Снять с огня и слегка остудить;
• В центр каждого кусочка теста выложить по ложке ягод;
• Сформировать бортики из теста по всему периметру;
• Слойки выложить на противень, предварительно застелив пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут;
• Перед подачей посыпать сахарной пудрой и корицей.
5. Салат с тунцом
Салат с тунцом и фасолью. \ Фото: pinterest.com.
Быстро, вкусно, сытно и питательно – салат с тунцом и фасолью – то, что нужно для полноценного завтрака, обеда, ужина или же перекуса.
Ингредиенты:
• Тунец консервированный в собственном соку - 1 банка;
• Фасоль консервированная - 1 банка;
• Огурцы солёные - 2 шт;
• Огурцы свежие длинные - 1 шт;
• Лук фиолетовый маленький - 1 шт;
• Уксус - 2 ч.л;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Тёплый салат с фасолью и тунцом. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Обдать кипятком;
• После замариновать в уксусе с щепоткой соли;
• Фасоль выложить в миску, предварительно слив юшку;
• Мякоть тунца размять вилкой или нарезать небольшим кубиком;
• Переложить в миску с фасолью;
• Огурцы свежие и солёные нарезать средним кубиком;
• Отправить в миску с фасолью и тунцом;
• Добавить лук;
• Сдобрить маслом и поперчить;
• При необходимости посолить;
• Аккуратно перемешать;
• Дать настояться 5-10 минут;
• Подавать к столу с тостами, гренками или со свежим хлебом.
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