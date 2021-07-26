Понятные шпаргалки, которые научат готовить не хуже именитого шеф-повара

На сегодняшний день поваренные книги все дальше отходят на задний план, а женщины ищут рецепты интересных блюд в интернете. Однако не всегда все, что там написано, понятно.

В сегодняшней подборке представлены очаровательные фото-рецепты, напоминающие детские рисунки. И самое приятное – приготовление даже самого сложного блюда выглядит на них весьма доступным.

1. Запеченный картофель со свининой

Картофель, запеченный в рукаве со свининой.

Вкусное и сытное блюдо из картофеля, свинины, измельченной морковки, лука и зелени, которое можно приготовить в рукаве за полтора часа.

2. Луковые кольца

Луковые кольца в кляре.

Ароматные луковые кольца в яичном кляре, которые можно приготовить буквально за 15 минут, станут прекрасной закуской или аппетитной добавкой в основному блюду.

3. Бутерброд с творогом и курицей

Необычный бутерброд с творогом.

Простой и в то же время не совсем обычный бутерброд, намазанный смесью творога и зелени, с копченной, жаренной или запеченной куриной грудкой, колечками помидора и сыром - быстрый рецепт сытного завтрака.

4. Слоенный пирог с колбаской пепперони

Пирог с колбасой, сыром и картофелем.

Вкуснейший пирог из слоенного теста с начинкой из картофеля, колбасы, сыра и сливок, который готовится в духовке за тридцать минут.

5. Пикантный салат из курицы и апельсинов

Салат с курицей и апельсинами.

Пикантный легкий салатик из отварной курицы, мякоти апельсинов, огурцов, яблок и сыра - прекрасное блюдо для праздничного стола.

6. Коктейли с фруктами и ягодами

Семь рецептов фруктово-ягодных коктейлей.

Целых семь простых рецептов фруктово-ягодных коктейлей, которые можно приготовить для детского праздника или в качестве вкусных напитков на каждый день.

7. Блюда с корицей

Продукты, которые сочетаются с корицей.

Корица - эта прекрасная ароматная приправа. Однако стоит помнить, что она подходит не ко всем блюдам. Используйте эту шпаргалку, чтобы никогда не ошибаться.

8. Дрожжевые блины

Рецепт блинов на дрожжах.

Простой рецепт дрожжевых блинчиков, которые сможет приготовить каждый. Стоит отметить, что такие блины получаются более плотными, чем традиционные, и прекрасно подходят для заворачивания начинки.

9. Начинка для блинов

Варианты начинок для блинов.

Блины готовы и вы ломаете голову, какой начинкой удивить домашних? Перед вами целых 5 необычных вариантов начинки, которая превратит блины в центральное блюдо любого стола.

10. Куриные бедра с картофелем и кефиром

Куриные бедра, запеченные с картофелем.

Куриные бедрышки, замаринованные в кефире и запеченные в духовке на подушке из картофеля и помидоров черри. Через сорок минут вы получите вкусное, нежное и полноценное блюдо для всей семьи.

11. Куриный суп с перцем

Куриный суп с помидорами и сладким перцем.

Сытный, легкий супчик для всей семьи, который можно приготовить за час из курицы, помидоров, сладкого перца, сельдерея и картофеля.

12. Клубничный мохито

Клубничный мохито для взрослых.

Вкусный освежающий коктейль с ромом, свежей клубникой и базиликом - прекрасное решение для летних вечеринок.

13. Коктейль из ряженки и малины

Коктейль с ряженкой и малиной.

Полезный и вкусный коктейль из ряженки и малины, который точно порадует детей и подростков.

14. Шоколадный кекс с вишней

Рецепт вишнево-шоколадного кекса.

Вкусный и очень аппетитный кекс с какао и вишней, который смогут приготовить даже те, кто совсем не умеет печь.

15. Куриные котлеты с орехами

Куриные котлеты с миндалем и фисташками.

Котлетки из куриного фарша с добавлением измельченного миндаля и фисташек, запеченные в духовке, станут настоящей изюминкой любого стола.

16. Соус

Соус Болоньезе.

Рецепт приготовления знаменитого соуса Болоньезе, с помощью которого обычные макароны превратятся в изысканное ресторанное блюдо.

17. Стейк из лосося

Стейк из лосося в духовке.

Никогда не готовили лосося? С этим простым пошаговым рецептом, вы сможете побаловать гостей и домашних нежными стейками из красной рыбы.

18. Свиной стейк

Свиной стейк на сковороде.

Эта шпаргалка поможет готовить отменные свиные стейки любой прожарки не хуже, чем те, которые вы пробовали в ресторане.

19. Шоколадно-вишневый пудинг

Шоколадный пудинг с вишней.

Молочный пудинг с какао и вишней, который совсем не сложно приготовить в кастрюльке, в качестве десерта для детей.

20. Маринованный сыр

Твердый маринованный сыр.

Сделайте твердый сыр настоящей изюминкой праздничного стола, замариновав его в банке с оливковым маслом, лимонным соком, укропом и медом.

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