Ценные секреты умелых хозяюшек, которые помогут сохранить плиту идеально чистой

Плита является неотъемлемой частью жизни любой хозяюшки. Подчас мы тратим множество сил и времени, чтобы содержать ее в чистоте. Раньше даже судили об умелости хозяйки по состоянию ее плиты.







Ведь именно на ней мы каждый день готовим блюда, чтобы радовать свою семью. Но стоит ли скупать многочисленные средства для чистки? Конечно же, нет. Благодаря нашей статье вы узнаете, как легко почистить вашу плиту подручными средствами. А также как предотвратить появление загрязнений.



1. Предотвращаем появление пятен

2. Не дадим молоку убежать

3. Насыпаем соль на противень

4. Очищаем противень по совету бабушки

5. Универсальное средство для чистоты в доме

6. Пена для бритья на кухне

7. Зубная паста поможет отмыть вашу духовку

8. Горчица. Не только для остроты блюд

9. А Вы используете нашатырь в уборке?

Фольга на страже чистоты вашей плитыКак известно, лучше предотвратить, чем потом исправлять. Это относится и к чистоте наших плит. Ведь каждая хозяйка знает, как много сил уходит на чистку варочных поверхностей.Если вы не хотите часами отмывать плиту, но планируете готовить жирное блюдо, которое точно оставит свои следы, то наш совет для вас. И от вас даже не потребуется что-либо покупать. Достаточно просто воспользоваться фольгой, которая есть на каждой кухне.Снимите решетки. Застроите поверхность плиты фольгой. Поставьте решетки на место. А после приготовления блюда просто уберите фольгу и выкиньте ее. Такой метод позволит сохранить вашу плиту в первозданном виде.Молоко больше не убежитНаверно, самые часто появляющиеся на плите пятна от сбежавшего молока. Именно их так сложно отмыть, как и предотвратить. Особенно это понимают родители маленьких детей, в чьём рационе присутствует много молочных блюд.Если и вы сталкивались с такой проблемой, то у нас есть для неё решение. Чтобы ваше молоко больше не убегало, положите на дно кастрюли блюдце. Очень часто мы пропускаем момент закипания молока. Но благодаря блюдцу, которое зазвенит, как колокольчик, можно успеть вовремя убавить огонь. И тем самым предотвратить загрязнение плиты.Соль устраним неприятные запахиСоль является универсальным чистящим средством, которое всегда под рукой. Если вам необходимо быстро вымыть духовку, вам определённо поможет наш совет. А также с его помощью можно быстро устранить запах пригоревшего блюда.На чистый противень насыпьте слой соли. Поставьте ее на самый нижний ярус и включите духовку. Достаточно будет получаса, чтобы соль подействовала. После чего достаньте противень и протрите духовку влажной губкой. Одним действием вы сможете избавиться от жира и неприятного запаха.Сода спасёт ваш противеньКстати, противень очистить бывает ничуть не легче, чем саму духовку. Зачастую даже сложнее. Тут на помощь придёт старшее поколение. Им пользовались ещё наши бабушки во времена СССР.В Советском Союзе у каждой хозяюшки на полке стояло несколько упаковок соды. Сейчас этот продукт кажется нам пережитком прошлого. И очень зря. Ведь именно сода зачастую спасала от всех загрязнений в доме. И плита не являлась исключением.Чтобы почистить противень, необходимо сделать кашицу из соды и воды и тщательно смазать всю поверхность. Если времени совсем немного, то можно просто засыпать толстый слой моды на влажный противень и вымыть его через пару часов. Вы удивитесь результату. И вряд ли вернётесь к дорогостоящим чистящим средствам.Универсальное трио для уборкиЕщё один совет от старшего поколения, о котором многие позабыли. Речь идёт об универсальном чистящем средстве на основе все той же соды, но уже с добавками.Для чистки плиты отлично подойдёт рецепт наших бабушек. Для универсального средства стоит смешать пару ложек уксуса с чайной ложкой соды и добавить сок четверти лимона. Замешать кашицу и обильно смазать ей плиту.Оставить в зависимости от степени загрязнения. Лучше всего дать средству пропитаться хотя бы в течение часа. После чего легко удалите оставшееся средство влажной губкой и наслаждайтесь чистотой вашей плиты.Удивительные свойства пены для бритьяНаверно, в каждом доме найдётся пена для бритья. Но многие используют ее лишь по прямому назначению. А ведь с ее помощью можно легко отмыть электронную варочную поверхность.Все, что вам нужно сделать — это равномерно распределить пену по всей поверхности и оставить на час. После чего аккуратно смыть пену. Такое действие легко и просто отмоет даже самые старые пятна.Стоит отметить, что этот метод подходит для электронных плит. Если вы захотите почистить таким образом газовую плиту, стоит следить за тем, чтобы пена ни в коем случае не попала в отверстия для конфорки.Зубная паста почистит не только зубыЭтот необычный лайфхак подойдет для тех, кто не успел запастись содой. Ведь зубная паста уж точно есть в каждом доме. Однако использовать ее можно и в бытовых вопросах.Для того чтобы быстро почистить духовку, необходимо замешать зубную пасту с папой столовых ложек уксуса. Очистить духовой шкаф от остатков еды. И нанести полученную пасту ровным слоем. После чего оставить на пару часов. По истечению времени смойте остатки пасты важной тряпкой.Острое средство для мытья плитыМногие из нас любят горчицу. Но мало кто знает о ее удивительных свойствах. Так, например, с помощью горчичного порошка можно легко отмыть пятна жира с варочной поверхности.Все, что вам следует сделать — это развести порошок с водой в равных пропорциях. Полученную кашицу нанесите на поверхность плиты и оставьте на час, после чего просто смойте. Такие простые ингредиенты справятся ничуть не хуже дорогостоящих средств для чистки плит.Нашатырь избавит от застарелых пятенНа первый взгляд кажется странным использовать нашатырный спирт при уборке. Но только до тех пор, пока однажды не попробуете. Он прекрасно справиться даже с самыми застарелыми пятнами жира.Просто разведите нашатырь с водой в пропорциях 1:1 и распределите по варочной поверхности. Результат будет заметен практически сразу. Однако если речь идёт о застарелых пятнах, лучше поддержать состав на плите подольше. После чего просто смыть его влажной тряпкой.