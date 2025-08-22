5 крупнейших компаний, основанных в гараже

В гараже можно хранить автомобиль, старые вещи, инструменты, картошку и многое другое. Но оказывается в гараже можно начать свое дело и открыть компанию. Оказывается, некоторые крупнейшие мировые корпорации зародились именно в гаражах.
Amazon.
В 1994 году Джефф Безос создал компанию Amazon. Сперва это был интернет-магазин по продаже книг.
Apple.
В 1976 году друзья Стив Возняк и Стив Джобс занялись сборкой персональных компьютеров. И свои первые компьютеры они собрали именно в гараже. Сегодня Apple – крупнейшая компания в мире, которая выпускает современные компьютеры, мобильные и мультимедийные устройства.
Дисней.
В 45 минутах вниз по дороге от Диснейленда в Анахайме, штата Калифорния, стоит дом, где получила свое начало The Walt Disney Company.
Этот дом в 1923 году принадлежал Роберту Диснею, дяде Уолта. Уолт и его брат Рой создали «The First Disney Studio» в автомобильном гараже дома. Именно там они начали снимать свой первый фильм «Alice Comedies».
На сегодняшний день Disney является самым кассовым медиа-конгломератом в мире.
Google.
Ларри Пейдж и Сергей Бринн в сентябре 1998 года начали то, что сегодня мы знаем как Google. Компания родилась гараже.
Вскоре их проект стал мешать учебе, а также требовал authorised capital или увеличение уставного капитала и они попытались продать свой проект за 1 миллион долларов компании Excite, которая отклонила предложение.
Harley Davidson.
21-летний Уильям С. Харли в 1901 году решил сконструировать небольшой велосипедный мотор.
Следующие два года, Харли со своим другом Артуром Дэвидсоном сконструировали велосипед с мотором. Они работали в малюсеньком сарае в Висконсине.
Официально, компания Harley-Davidson зародилась в 1903 году. Сегодня мотоциклы этой марки – самые узнаваемые в мире.
источник
