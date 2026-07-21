Главные правила пересадки комнатных растений

Пересадка комнатных растений – один из основных факторов ухода за ними. У опытных растениеводов этот процесс редко вызывает трудности, так как является привычным и даже рутинным.



Тем не менее даже они иногда допускают банальные ошибки. Чего уж говорить о новичках, у которых пересадка комнатной зелени нередко становится «последней станицей» в жизни растения.

Выберите подходящее время года

Обратите внимание на болезни

Перед началом пересадки насытьте растение водой

Подберите оптимальный способ пересадки

Выберите подходящий грунт

Уделите внимание горшку

Позаботьтесь о дренаже

Дайте растению прийти в себя

Поэтому в этой статье я решил собрать 8 правил, которые помогут пересадить домашнюю флору без эксцессов.Весна – лучшее и универсальное время для пересадки комнатных растений. В это время года существенно возрастает продолжительность светового дня, а солнце не просто светит, а согревает. В это же время у комнатных растений начинается стадия выхода из зимнего состояния покоя и подготовка к вегетации.Единственный выбор, который встает в это время перед растениеводом, нужно ли пересаживать растение в этом сезоне или же можно подождать до следующего. Конечно, тут все зависит от вида растения.Однако по общему правилу в ежегодной пересадке нуждаются прежде всего молодые растения, у которых рост корней идет быстрее, а горшки вскоре становятся слишком тесными. Растения, достигшие или приблизившиеся к пику своего роста, как правило, не нуждаются в ежегодной пересадке.Прежде чем начать пересадку растения, его необходимо тщательно осмотреть и определить наличие у него болезней или вредителей. От этого зависит, можно ли использовать горшок из-под него дня других растений, а также какой способ пересадки будет выбран позднее.Часто растениеводы списывают неудовлетворительное состояние комнатного растения на другие факторы: холодную зиму, ошибки при уходе, плохие саженцы.Конечно, подобные предположения могут оказаться правдой. Но при работе с потенциально больными растениями лучше не рисковать, так как неосмотрительность может привести к заражению другой зелени в доме.Хотя пересадка – естественный и необходимый процесс, для растений он является дополнительным «стрессом». Поэтому помимо осмотра растение необходимо усиленно полить, чтобы дать ему запастись питательными веществами и влагой.Обратите внимание! Усиленный полив – понятие растяжимое и зависит от конкретного вида растения. Создание болота вместо привычного грунта также не пойдет домашней флоре на пользу.Вопреки распространенному мнению, пересадка растения – это не просто «вытащить из одного горшка и положить в другой». Принято выделять, как минимум, 3 способа пересадки комнатных растений.Классическая пересадка. Этот способ наиболее популярен у начинающих растениеводов, а по мнению многих и вовсе является единственным. При классической пересадке растение вынимают из грунта, отряхивают от нависших комков земли, после чего пересаживают в новый горшок. Такой способ подходит для пересадки живучих и здоровых растений.Полная замена почвы. Как понятно из названия данного способа, при пересадке растения с него полностью счищаются остатки старого грунта. Такая методика применяется при пересаживании растений, которые заболели или подверглись неправильному уходу. В обоих случаях полная смена грунта позволит избавиться от вредителей и обеспечить растение притоком полезных элементов, содержащихся в новом грунте.Перевалка. Задача данного способа – сделать так, чтобы растение «не поняло», что его пересадили. Такой вариант используется при пересадке наиболее капризных растений, например, араукарий, домашних пальм или хвойных, а также совсем молодых саженцев. В этом случае растение вытаскивается из старого горшка вместе с почвой, переносится в новый, после чего недостаток грунта досыпается.Вероятно, самый важный этап пересадки растения – подбор для него оптимального грунта. Именно от характеристик почвы в большей степени зависит то, как растение перенесет «переезд» и приживется ли после него.Создание правильной почвы – дело сложное и требует серьезных знаний и опыта в растениеводстве. Поэтому, на мой взгляд, оптимальнее всего идти по пути наименьшего сопротивления и покупать готовый субстрат нужного типа в садоводческом магазине. Это гораздо удобнее, так производители обычно указывают на своей продукции, для каких растений подходит почва. Соответственно, от вас требуется только знать название пересаживаемого растения.Другой момент, на который стоит обратить внимание при пересадке растения, – новый горшок. Универсальное правило гласит, что новая емкость должна иметь диаметр на 3-5 см больше, чем предыдущая. Помимо этого, стоит учитывать, что виды растений могут иметь корневую систему разной формы.Например, суккуленты и кактусы отличаются широкими поверхностными корнями, поэтому для них лучше всего подходят неглубокие большие емкости. Пальмы, наоборот, обладают длинными корнями, уходящими вглубь почвы. Как следствие, для них нужны высокие горшки, о диаметре которых можно особо не задумываться.Также стоит учитывать, что горшки различают по типу материала на современные пластиковые и традиционные глиняные. По правде говоря, разница у них небольшая, поэтому нельзя точно сказать, какой материал лучше. Но все же следует знать, что глиняные емкости имеют пористую структуру, поэтому почва в таких горшках сохнет быстрее. Это будет полезно, если вы выращиваете растения, предпочитающие сухость. Однако для влаголюбивых растений лучше выбрать пластиковые емкости.Многие производители горшков делают дренажные отверстия слишком небольшого размера, что может привести к их скорому засорению и, как следствие, излишне долгому застою влаги. В свою очередь это чревато подгниваем корней и закисанием почвы. И то, и другое, как нетрудно догадаться, не пойдет на пользу растению и скорее всего погубит его.Поэтому при покупке горшка следует соизмерять размер дренажных отверстий с потребностями растения во влаге. Желательно изначально купить емкость с достаточным дренажем, но если это не удалось, то дренаж можно улучшить самостоятельно. Для это при помощи дрели необходимо расширить уже существующие отверстия или же проделать новые.После того как процесс пересадки закончен, растение нуждается в «отдыхе». В это время стоит ограничить полив, особенно растений, предпочитающих сухой климат. Дело в том, что при пересадке на корнях практически всегда появляются небольшие раны, которым нужно время, чтобы затянуться. Спустя несколько дней полив можно будет продолжить в обычном режиме.Также в это время необходимо защитить растения от палящего солнца. Для этого их можно поместить за тюль или москитную сетку, а также прикрыть листом белой неплотной бумаги. Не переживайте, если у растения пожелтеет и отпадет несколько нижних листьев. В большинстве случаев это естественный процесс, вызванный перераспределением внутренних ресурсов растения.Как видите, в пересадке растений совершенно нет ничего сложно. При соблюдении вышеперечисленных правил растения почти всегда без проблем переносят пересадку и приживаются на новом месте.