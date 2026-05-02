100 лет без выключения: лампочка, которая не перегорает




Электрические лампочки стали неотъемлемой частью каждого современного дома, без света которых сложно представить комфортный вечер. Сейчас практически в каждом доме используются энергосберегающие лампы либо светодиодные светильники, а в прошлом активно использовали вольфрамовую проволоку в нитях накаливания.


Международное признание


Лампа, кстати, числится в Книге рекордов Гиннесса.

Независимо от выбора лампочки, у каждой из них есть свой срок службы: у одной больше, у другой меньше, и всё же рано или поздно они перегорают и подлежат замене. Сложно поверить, что в мире есть лампочка, которая горит уже более ста лет, и почти миллион часов работы привели к заслуженному признанию как самой долговечной лампочки в мире.

По этой причине за рубежом даже существует специальный веб-сайт под названием «столетняя лампочка», на странице которого есть только краткое описание и одна фотография лампочки, которая постоянно снимается, загружается и обновляется специальной камерой.

Историческая справка


Особенность лампы - углеродный фитиль.

Большинству людей знакома история изобретения Эдисоном электрической лампочки. После экспериментов с более чем 1600 материалами и проведения тысяч испытаний и тестов он наконец определил оптимальный материал для нити накаливания: углерод. «Столетняя лампочка» была произведена в 1890-х годах компанией Shelby Electric Company с использованием простых принципов: нить накаливания состоит из углеродного фитиля, помещенного в стеклянный колпак, заполненный на 80% азотом и снабженного латунным основанием.
Так просто на первый взгляд - и лампа уже готова.

Почему лампочка так долго не перегорает?


Пожарная часть, где находится лампа.

«Столетняя лампочка» была передана пожарной части Ливермор Плезант в Калифорнии для использования примерно в 1901 году, но точное время ее зажжения неизвестно.

С момента включения, за исключением нескольких отключений электроэнергии, эта лампочка переставала работать только два раза. Первый раз это произошло в 1976 году, когда ее перенесли в другую пожарную часть, а второй раз — в 2013 году, когда ее выключили примерно на 93,4 часа, а затем снова включили.

 
Снижение мощности лампы позволило ей работать так долго.

Сначала мощность столетней лампочки составляла около 60 ватт, но со временем она постепенно снизилась до 4 ватт. После снижения мощности количество выделяемого тепла естественным образом уменьшается, а вероятность перегорания нити накаливания также снижается.

Именно эта чрезвычайно низкая рабочая мощность в сочетании с редким включением и выключением, позволяющим снизить потерю нити накаливания из-за перепадов температуры, создала такое столетнее чудо.

