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Запуск в миниатюре: почему ракетный пистолет Gyrojet остался не у дел


Запуск в миниатюре: почему ракетный пистолет Gyrojet остался не у дел


В истории огнестрельного оружия можно встретить не один интересный и необычный проект, который по началу кажется весьма многообещающим, а в результате оказывается на задворках истории. Одним из таких примеров является ракетный пистолет Gуrojet. Оригинальный концепт мог иметь большое будущее, но неудачное время появления и недостатки в конструкции поставили крест на его разработке.

Семейство Gyrojet. /Фото: wikipedia.org

Семейство Gyrojet. /Фото: wikipedia.org

Этот необычный пистолет был создан в начале 1960-х годов. Авторами разработки стали конструкторы американской компании MB Associates. Они загорелись идеей изготовить такой образец оружия, который, имея высокую эффективность используемых боеприпасов, производил бы отстрел с минимальным шумом.

Оружие на самом деле стреляло миниатюрными ракетами. Однако, справедливости ради, следует уточнить, что новинка не была собственно пистолетом в полном смысле этого слова. По сути, Gуrojet являлся пусковой установкой, которая «стреляла» небольшими твердотопливными ракетами или реактивными пулями.
Чертеж Gyrojet, приложенный к патенту. /Фото: pikabu.ru

Чертеж Gyrojet, приложенный к патенту. /Фото: pikabu.ru

Специалисты оружейники Роберт Мэйнард и Артур Билль при проектировке столь нестандартного оружия столкнулись с тем, что и боеприпасы для него потребуются необычные.
В итоге они остановили выбор на небольших по размеру ракетных снарядах, изготовленные из нержавеющей стали с заостренным наконечником калибра 13 мм, которые также называют «ракетные пули».
Боеприпасы для реактивного семейства. /Фото: topwar.ru

Боеприпасы для реактивного семейства. /Фото: topwar.ru

Необычный, несколько футуристичный вид для 1960-х годов Gyrojet, в частности, имел из-за перфорированного ствола, за который цеплялся взгляд. Однако выбор такого внешнего вида был продиктован прикладными потребностями: именно через эти отверстия происходил отвод пороховых газов. Однако эта нужная модификация делала эксплуатацию оружия более трудоемкой: необходимо было постоянно следить за тем, чтобы отверстия не загрязнялись пылью или песком, и соответственно, часто чистить ствол.
Необычный огнестрел даже отметился в легендарной бондиане. /Фото: independent.co.uk

Необычный огнестрел даже отметился в легендарной бондиане. /Фото: independent.co.uk

Были в Gyrojet и другие недостатки, которые явно не играли на руку его распространению. Так, например, у пусковой установки был предусмотрен только неотъемный магазин, в котором располагалось шесть ракет. Соответственно, невозможность быстро «пополниться» боеприпасами значительно сказывалась на эффективности.
Разрез боеприпаса пистолета. /Фото: topwar.ru

Разрез боеприпаса пистолета. /Фото: topwar.ru

Ряд выявленных у оружия недостатков серьезно повлиял на его судьбу. Массовое производство Gyrojet было оказалось попросту нерентабельным: на сегодняшний день известны лишь единичные случаи его применения, к примеру, в период войны во Вьетнаме, однако солдаты самостоятельно приобретали установку, а не получали ее «на складах». Окончательное закрытие дальнейших разработок, наряду с явными конструктивными недоработками, спровоцировало изменения американского законодательство: с 1968 года федеральным правительством был наложен запрет на использование оружия с калибром более 12 мм в гражданском секторе. Это поставило точку в истории многообещающего и необычного проекта.
Проект так и остался нереализованным в полном объёме. /Фото: modernfirearms.net

Проект так и остался нереализованным в полном объёме. /Фото: modernfirearms.net

 

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Запуск в миниатюре: почему ракетный пистолет Gyrojet остался не у дел

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Запуск в миниатюре: почему ракетный пистолет Gyrojet остался не у делПодписаться на мой Instagram
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