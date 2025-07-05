Ненастоящий кодекс чести и обучение стихосложению: 5 фактов о жизни самураев

Азиатская история и культура будоражит воображение своей уникальной атмосферой. А одним из символов этого восточного мира являются японские самураи, таинственность которых только привлекает к ним внимание. Вот только их история не ограничивается только рассказами о боях и бесконечной преданности господину..
1. О настоящем предназначении самураев
Самураи были привилегированными воинами, а не киллерами. /Фото: wikipedia.org
Японских самураев многие ошибочно называют наёмными киллерами, фактически приравнивая их к ниндзя. Однако это неверная трактовка их деятельности — практически всю свою историю они были профессиональными воинами, которые действительно нанимались, однако не для того, чтобы убрать какого-то неугодного человека. В действительности буси или цувамоно, как изначально назывались самураи, работали в охране дворцов, использовались в качестве силового элемента в разрешении различных имущественных конфликтов, а в какой-то период и вовсе считались чиновниками, которые носят оружие.
2. О возможностях стать самураем
Изображение Тоётоми Хидэёси - знаменитого самурая низкого происхождения. /Фото: arzamas.academy
Традиционно воинов в японской истории выделяли в качестве отдельного сословия, но так было не всегда. Поэтому в разные периоды самураями становились самые разные люди. Например, ими могли стать не только выходцы из семей профессиональных военных, но и их слуги, если усердно работали на своей должности, а также крестьяне. Последних в итоге стало так много, что их объединяют в отдельную группу, а представителей её называют «новый самурай» либо «земельный самурай».
3. О грамотности самураев
Самурай генеральского чина Акаси Гидаю пишет предсмертные стихи. /Фото: arzamas.academy
Несмотря на то, что самураи считаются воинами, а значит, не самыми интеллигентными людьми, среди них также находились настоящие интеллектуалы. Так, если выходцы их низших рангов действительно не могли получить достаточное образование, то вот самураи знатного происхождения обучались многим наукам. Впрочем, во главе угла стояло как раз искусство - например, стихосложение, которое считалось обыденным занятием для представителя придворной аристократии, даже если он солдат. Поэтому в японской литературе осталось достаточно стихов, написанных самураями. Кроме того, некоторые представители этого рода деятельности владели каллиграфией, толковали и изучали конфуцианство и классическую литературу, и другие изящные искусства.
4. О культе смерти среди самураев
Древний японский свиток с пояснениями о харакири. /Фото: thevintagenews.com
Пожалуй, более известной традицией самураев, чем харакири, найти трудно, хотя она довольно трагична и жестока. С другой стороны, смерть для воина не представлялась чем-то страшным, ведь это была честь умереть в бою, выполняя свой долг. Впрочем, это совсем не значит, что смерти японские воины поклонялись и совсем не боялись её прихода: хотя её рассматривали как переход к новому жизненному циклу и перерождению, если самурая приговаривали к сэппуку (а именно так в оригинале называется харакири), то далеко не все могли принять смерть с достоинством - история сохранила случаи, когда бравые воины даже сходили с ума перед необходимостью умереть прямо сейчас. Так что культ смерти, который мы знаем сегодня, больше выдуман, чем реален.
5. О кодексе чести бусидо
Книга, которая имеет сильно отдалённое отношение к жизни самураев. /Фото: apollo.ee
Справедливости ради, стоит отметить, что своеобразные правила жизни и поведения у самураев действительно был. Однако то, что сегодня называют кодексом чести бусидо — на самом деле сильно мифологизирован, причём самими же самураями и намного позднее, чем это принято считать. Его положения написаны в очень идеалистической манере, ведь то же отсутствие страха смерти по отношению ко всем воинам применить попросту нереально, и кто-то обязательно будет бояться. Сегодняшнее учение «Бусидо: душа Японии» было написано только в конце 19 века, и то на английском, а на японский его перевели только несколько лет спустя. А реальные моральные принципы самураев отличались куда меньшей поэтичностью, зато более правдоподобны и регулируют отношения вассала и сюзерена, коим был воин и его господин.
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