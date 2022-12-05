Как в СССР поступали в ВУЗы, чего боялись студенты и другие нюансы советского высшего образования

Почти равные шансы на поступление и льготы для победителей олимпиад и спортсменов

Конспект - основа всего и четко прописанная литература

Студентам во время учебы приходилось много конспектировать: на лекциях, в библиотеке, дома. /Фото: img-fotki.yandex.ru

Отношение к учебе: тишина во время лекций и «позор прогульщикам»

Во время лекций студенты старались сохранять тишину и внимательно слушать преподавателя. /Фото: journals.eco-vector.com

Студенческая жизнь: правила общежитий, стройотряды и вездесущий комсомол

Многие студенты летом работали в стройотрядах. /Фото: cdn.tvc.ru





Ужасы распределения: суд для уклонистов и способы избежать отдачи «долга» родине

Комиссия по распределению изучала личное дело студента и его успеваемость. /Фото: nastroy.net