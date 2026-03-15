Советы, которые помогут выбрать качественное мясо

Весна уже вовсю буйствует за окном, а потому безвылазно сидеть дома — настоящее преступление. Солнечная, а главное теплая погода располагает к поездкам на природу в хорошей компании, где можно отдохнуть телом и душой, подышать свежим воздухом, погонять с мячом и, конечно же, пожарить шашлыки.

Действительно, без мяса любые посиделки на природе становятся гораздо скучнее (если это не посиделки вегетарианцев, конечно).

Покупка мяса

Но где же взять свежего мяса для хорошего пира? Вроде бы ответ очевиден, но не для всех.И сегодня мы поделимся своим мнением, где выгоднее и безопаснее покупать мясо. А уже принимать или отвергать наши аргументы, пусть каждый решает сам.Многие люди продолжают считать, что свежее и качественное мясо по доступной цене можно купить только на рынке. Но это далеко не всегда так, ведь о том, как умеют обманывать и как обманывают тамошние продавцы, ходят легенды. А дыма, как мы знаем, без огня не бывает.Кроме обвешивания покупателей и умышленных ошибок в подсчетах в свою пользу, продавцы нередко грешат тем, что под видом более дорогого мяса продают более дешевое. Довольно часто это происходит при торговле фаршем, где к говяжьему или свиному мясу подмешивают более дешевую курятину, но продают по цене той же говядины.А если попросить продавца перекрутить на мясорубке выбранный кусочек мяса, то часть покупки незаметно останется у самого продавца, и за свои деньги клиент хоть и получит желаемый продукт, но явно в меньшем количестве, чем ожидал.При покупке, например, свиной шейки запросто можно купить свиную лопатку, из которой предприимчивые продавцы попросту вырезали «лишние» кости.Выдавать одну часть за другую торгашам выгодно, ведь лопатка дешевле шейки примерно в два раза.Что касается цены, то многие торгаши оценивающе смотрят на внешний вид потенциального покупателя, а только тогда называют цену: одним продают втридорога, другим могут отдать и подешевле.Вполне возможно купить и несвежее мясо, ведь продавцы на рынке не горят желанием выбрасывать испорченный продукт. А потому, покупая сочное мясо, лежащее на самом видном месте, можно вместо сытного и вкусного ужинаполучить пищевое расстройство.Неудивительно, что всё больше людей стараются покупать мясо не на рынке у добродушных на вид бабушек и говорливых мясников, а в крупных сетевых мясных магазинах, где покупатель точно знает, какое мясо он покупает, какой свежести, причем по рыночной цене. К тому же, если есть сомнения, тут всегда можно ознакомиться с документами.Конечно, на рынке тоже можно купить качественное мясо. Есть предприниматели, которые контролируют, что и как продается, получают необходимые справки и разрешения, не избегают ветеринарного контроля. Но так делают далеко не все.