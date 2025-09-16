Лайфхаки, которые решат проблемы со стиркой

Несмотря на то, что в нашем распоряжении есть многофункциональные стиральные машинки и такое разнообразие бытовой химии, о котором можно только мечтать, все равно одежда со временем теряет цвет, деформируется, покрывается пятнами, которые нельзя отстирать. Но все проблемы решаемы, если знать, какими лайфхаками для стирки пользоваться.
Лайфхак 1: Сода вместо порошка
Замочите одежду в растворе соды
Если вы заметили, что белая одежда пожелтела или стала серой, не торопитесь расстраиваться и отправлять ее в утиль. Для начала следует понять, почему так произошло, чтобы не допускать подобные ошибки в будущем, а потом приступать к стирке с секретными ингредиентами.
Итак, светлые вещи теряют свой цвет потому что:
• Вы стираете белое белье вместе с черным или цветным. В процессе стирки пигменты вымываются из тканей и оседают на белом материале.
• Вы не используете смягчитель для воды. Если у водопроводной воды низкое качество и в ней содержатся примеси солей и ржавчины, светлая ткань может пострадать.
• Вы кладете слишком много порошка. В результате он не успевает полностью вымыться из ткани, и одежда меняет свой оттенок. Кстати, недостаток моющего средства также может привести к подобному результату.
Если одежда уже пострадала, и вы думаете, как вернуть ей первоначальный внешний вид, воспользуйтесь помощью всеми известных средств: соды и хозяйственного мыла. Налейте в таз три литра теплой воды и растворите три столовых ложки соды. Далее хорошо намочите вещь, обильно натрите ткань хозяйственным мылом и поместите в таз.
Лайфхак 2: Кладите в барабан влажную салфетку
Влажная салфетка соберет на себя мусор
В последнее время на просторах интернета все чаще можно увидеть совет стирать одежду вместе с влажными салфетками. И это неудивительно, ведь лайфхак действительно рабочий. Сейчас расскажем, почему. В процессе стирки мелкий мусор вроде шерсти, волос, катышек забивает различные отверстия стиральной машины, в результате чего появляется неприятный запах, а также выходят из строя некоторые детали прибора.
Влажная салфетка работает как своеобразный магнит – когда одежда переворачивается в барабане, она собирает с ткани мусор и надежно фиксирует его на своей поверхности. По окончании цикла вам нужно лишь достать ее из барабана и выбросить, а чистые вещи развесить на сушилке.
Лайфхак 3: Используйте шарики из фольги для стирки синтетики
Трех шариков из фольги будет достаточно
Чем характеризуются синтетические ткани? Правильно, они очень сильно электризуются, и в процессе стирки в том числе. Когда вы надеваете на себя чистую вещь, то замечаете, что она прилипает к телу и плохо садится по фигуре. Решить эту проблему можно с помощью обычной пищевой фольги, которая есть на каждой кухне, ведь она обладает антистатическими свойствами.
Оторвите несколько кусочков фольги и скатайте из нее шарики диаметром не менее 7 сантиметров. Они получатся легкими, прочными и не размокнут в процессе стирки. Такие шарики не только предотвратят электризацию вещей, но также улучшат растворение стирального порошка, благодаря чему на ткани не будет белых разводов.
Кстати, в качестве антистатика можно использовать еще и уксус – он отлично решает проблему липнущих к телу вещей. Достаточно будет всего 100 миллилитров, чтобы предотвратить электризацию. Уксус можно добавлять, как в отсек для порошка или кондиционера, так и в сам барабан стиральной машины.
Лайфхак 4: Стирайте белые вещи в отдельном пакете
Сложите белую одежду в полиэтиленовый пакет
Если за неделю вы так и не смогли собрать достаточное количество белых вещей для стирки, предлагаем воспользоваться следующей хитростью. Вместо того, чтобы крутить полупустой барабан стиральной машины, поместите светлую одежду в тонкий прозрачный пакет, хорошо завяжите его и постирайте вместе с темными вещами. Вещи не будут соприкасаться друг с другом в процессе стирки, а значит, не окрасятся и не испортятся.
Обратите внимание, что для стирки такого характера подходит только деликатный режим с температурой не выше 30 градусов. Также нельзя класть в барабан вещи, которые линяют – они окрасят даже ту одежду, которая лежит в герметичном пакете.
Интересный факт: Джинсовая ткань слабо удерживает краситель и не перестает линять даже после нескольких стирок (в отличие от ряда других тканей). Поэтому джинсы всегда следует стирать отдельно от других вещей при температуре не более 40 градусов.
Лайфхак 5: Используйте теннисные шарики
Теннисные шарики не позволят наполнителю сбиться в комки
Постирали куртку или пуховик в стиральной машине, а наполнитель сбился в комки? Увы, это не редкость. Какой бы режим мы ни выбирали, все равно вещь после стирки теряет свою форму. Это касается любой верхней одежды, которая наполнена пухом или холлофайбером.
Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, можно просто отдавать одежду в химчистку. Но если вы не готовы к подобным растратам, положите в барабан стиральной машины несколько теннисных шариков. Да-да, вы все правильно поняли. У них войлочное покрытие и достаточный вес для того, чтобы разбить комки пуха и перьев. Мячики равномерно распределят нагрузку и сохранят объемность утеплителя, предотвращая потерю формы.
Также не забывайте, что теплую одежду следует стирать на деликатном режиме при температуре не более 40 градусов, иначе есть риск повредить наполнитель и внешний слой ткани. Вместо порошка выбирайте жидкий гель, так как он лучше выполаскивается из материала и не оставляет белых разводов.
Лайфхак 6: Стирайте одежду с кофе
Вылейте в барабан чашку кофе
Черная одежда – это красиво, стильно, элегантно, а главное – практично. На ней практически незаметны пятна и через несколько дней активной носки она все равно остается привлекательной (в отличие от белых вещей). Однако есть и минус – черный цвет быстро вымывается, становится тусклым и унылым. Также после стирки на ткани могут появиться разводы. Чтобы избежать такого исхода, нужно знать, как правильно стирать темную одежду.
Среди базовых правил:
• Нельзя стирать вместе не только черную одежду с белой, но и черную с цветной, чтобы вещи не потеряли первозданный внешний вид.
• Черные вещи нужно выворачивать наизнанку и выбирать режим стирки с температурой не больше 40 градусов.
• Барабан стиральной машины следует заполнять не более, чем наполовину, чтобы одежда хорошо выполаскивалась. Если в ткани останется порошок, появится белый налет.
Также есть хитрый трюк, который позволит предотвратить потерю цвета. Для этого нужно взять тазик, набрать в него несколько литров горячей воды и растворить кофе. Замочите вещи в полученном растворе на 30 минут, после чего хорошо отожмите их и прополощите в холодной воде. После такой процедуры темный цвет станет глубже, а материал не пострадает.
Не хотите стирать вручную? Тогда сварите пару чашек крепкого кофе, дождитесь, пока он остынет, и влейте в отсек для кондиционера. Запустите деликатный режим стирки, а по окончании программы наслаждайтесь результатом.
Читать далее →
Свежие комментарии