Лайфхаки, которые решат проблемы со стиркой

Несмотря на то, что в нашем распоряжении есть многофункциональные стиральные машинки и такое разнообразие бытовой химии, о котором можно только мечтать, все равно одежда со временем теряет цвет, деформируется, покрывается пятнами, которые нельзя отстирать. Но все проблемы решаемы, если знать, какими лайфхаками для стирки пользоваться.

Лайфхак 1: Сода вместо порошка

Лайфхак 2: Кладите в барабан влажную салфетку

Лайфхак 3: Используйте шарики из фольги для стирки синтетики

Лайфхак 4: Стирайте белые вещи в отдельном пакете

Лайфхак 5: Используйте теннисные шарики

Лайфхак 6: Стирайте одежду с кофе

Более подробно о них – в нашей статье.Замочите одежду в растворе содыЕсли вы заметили, что белая одежда пожелтела или стала серой, не торопитесь расстраиваться и отправлять ее в утиль. Для начала следует понять, почему так произошло, чтобы не допускать подобные ошибки в будущем, а потом приступать к стирке с секретными ингредиентами.• Вы стираете белое белье вместе с черным или цветным. В процессе стирки пигменты вымываются из тканей и оседают на белом материале.• Вы не используете смягчитель для воды. Если у водопроводной воды низкое качество и в ней содержатся примеси солей и ржавчины, светлая ткань может пострадать.• Вы кладете слишком много порошка. В результате он не успевает полностью вымыться из ткани, и одежда меняет свой оттенок. Кстати, недостаток моющего средства также может привести к подобному результату.Если одежда уже пострадала, и вы думаете, как вернуть ей первоначальный внешний вид, воспользуйтесь помощью всеми известных средств: соды и хозяйственного мыла. Налейте в таз три литра теплой воды и растворите три столовых ложки соды. Далее хорошо намочите вещь, обильно натрите ткань хозяйственным мылом и поместите в таз.Оставьте одежду на несколько часов, чтобы средство подействовало (можно на ночь), а затем прополощите в чистой воде и постирайте обычным способом.Влажная салфетка соберет на себя мусорВ последнее время на просторах интернета все чаще можно увидеть совет стирать одежду вместе с влажными салфетками. И это неудивительно, ведь лайфхак действительно рабочий. Сейчас расскажем, почему. В процессе стирки мелкий мусор вроде шерсти, волос, катышек забивает различные отверстия стиральной машины, в результате чего появляется неприятный запах, а также выходят из строя некоторые детали прибора.Влажная салфетка работает как своеобразный магнит – когда одежда переворачивается в барабане, она собирает с ткани мусор и надежно фиксирует его на своей поверхности. По окончании цикла вам нужно лишь достать ее из барабана и выбросить, а чистые вещи развесить на сушилке.Трех шариков из фольги будет достаточноЧем характеризуются синтетические ткани? Правильно, они очень сильно электризуются, и в процессе стирки в том числе. Когда вы надеваете на себя чистую вещь, то замечаете, что она прилипает к телу и плохо садится по фигуре. Решить эту проблему можно с помощью обычной пищевой фольги, которая есть на каждой кухне, ведь она обладает антистатическими свойствами.Оторвите несколько кусочков фольги и скатайте из нее шарики диаметром не менее 7 сантиметров. Они получатся легкими, прочными и не размокнут в процессе стирки. Такие шарики не только предотвратят электризацию вещей, но также улучшат растворение стирального порошка, благодаря чему на ткани не будет белых разводов.Кстати, в качестве антистатика можно использовать еще и уксус – он отлично решает проблему липнущих к телу вещей. Достаточно будет всего 100 миллилитров, чтобы предотвратить электризацию. Уксус можно добавлять, как в отсек для порошка или кондиционера, так и в сам барабан стиральной машины.Сложите белую одежду в полиэтиленовый пакетЕсли за неделю вы так и не смогли собрать достаточное количество белых вещей для стирки, предлагаем воспользоваться следующей хитростью. Вместо того, чтобы крутить полупустой барабан стиральной машины, поместите светлую одежду в тонкий прозрачный пакет, хорошо завяжите его и постирайте вместе с темными вещами. Вещи не будут соприкасаться друг с другом в процессе стирки, а значит, не окрасятся и не испортятся.Обратите внимание, что для стирки такого характера подходит только деликатный режим с температурой не выше 30 градусов. Также нельзя класть в барабан вещи, которые линяют – они окрасят даже ту одежду, которая лежит в герметичном пакете.Интересный факт: Джинсовая ткань слабо удерживает краситель и не перестает линять даже после нескольких стирок (в отличие от ряда других тканей). Поэтому джинсы всегда следует стирать отдельно от других вещей при температуре не более 40 градусов.Теннисные шарики не позволят наполнителю сбиться в комкиПостирали куртку или пуховик в стиральной машине, а наполнитель сбился в комки? Увы, это не редкость. Какой бы режим мы ни выбирали, все равно вещь после стирки теряет свою форму. Это касается любой верхней одежды, которая наполнена пухом или холлофайбером.Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, можно просто отдавать одежду в химчистку. Но если вы не готовы к подобным растратам, положите в барабан стиральной машины несколько теннисных шариков. Да-да, вы все правильно поняли. У них войлочное покрытие и достаточный вес для того, чтобы разбить комки пуха и перьев. Мячики равномерно распределят нагрузку и сохранят объемность утеплителя, предотвращая потерю формы.Также не забывайте, что теплую одежду следует стирать на деликатном режиме при температуре не более 40 градусов, иначе есть риск повредить наполнитель и внешний слой ткани. Вместо порошка выбирайте жидкий гель, так как он лучше выполаскивается из материала и не оставляет белых разводов.Вылейте в барабан чашку кофеЧерная одежда – это красиво, стильно, элегантно, а главное – практично. На ней практически незаметны пятна и через несколько дней активной носки она все равно остается привлекательной (в отличие от белых вещей). Однако есть и минус – черный цвет быстро вымывается, становится тусклым и унылым. Также после стирки на ткани могут появиться разводы. Чтобы избежать такого исхода, нужно знать, как правильно стирать темную одежду.• Нельзя стирать вместе не только черную одежду с белой, но и черную с цветной, чтобы вещи не потеряли первозданный внешний вид.• Черные вещи нужно выворачивать наизнанку и выбирать режим стирки с температурой не больше 40 градусов.• Барабан стиральной машины следует заполнять не более, чем наполовину, чтобы одежда хорошо выполаскивалась. Если в ткани останется порошок, появится белый налет.Также есть хитрый трюк, который позволит предотвратить потерю цвета. Для этого нужно взять тазик, набрать в него несколько литров горячей воды и растворить кофе. Замочите вещи в полученном растворе на 30 минут, после чего хорошо отожмите их и прополощите в холодной воде. После такой процедуры темный цвет станет глубже, а материал не пострадает.Не хотите стирать вручную? Тогда сварите пару чашек крепкого кофе, дождитесь, пока он остынет, и влейте в отсек для кондиционера. Запустите деликатный режим стирки, а по окончании программы наслаждайтесь результатом.