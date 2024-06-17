Лайфхаки для дома, которые захочет попробовать даже привередливая свекровь

Быть хорошей хозяйкой – значит, не только регулярно убирать в квартире и готовить вкусную еду. Еще очень важно постоянно пополнять свой арсенал полезными лайфхаками, чтобы экономить время, эффективно справляться с домашними делами и упрощать свою «бытовую» жизнь.







Делимся очередной партией полезных хитростей и советует обязательно взять их на заметку.

Лайфхак 1: Уксус против разводов на плите

Лайфхак 2: Дезодорант вместо пластыря

Лайфхак 3: Стирка в морозилке

Лайфхак 4: Махровое полотенце для быстрой сушки

Лайфхак 5: Сода + моющее средство для чистой вытяжки

Лайфхак 6: Лимонный сок для осветления ванны

Лайфхак 7: Лимонная кислота для мытья микроволновки

Лайфхак 8: Соль против налета на кране

Лайфхак 9: Кофе от неприятного запаха на кухне

Уксус уберет и разводы, и пригоревшие пятна.В последнее время все больше хозяек отдают предпочтение варочным поверхностям из стеклокерамики. Они практичные, функциональные, удобные в управлении. Единственный минус – сложность в уходе. Кроме «базовых» загрязнений, вроде жира, засохших кусочков еды, следов от сбежавшей каши или молока, периодически появляются еще и некрасивые цветные разводы. И если с первыми пятнами прекрасно справится специальное средство для чистки стеклокерамики, то с последними придется повозиться.К счастью, мы знаем один эффективный способ, который поможет справиться с радужными разводами в два счета. Возьмите небольшую глубокую миску, смешайте в ней уксус с водой в пропорции 1:1, смочите тряпку и протрите плиту. Благодаря кислоте, которая содержится в уксусе, он быстро растворяет пятна и разводы разного происхождения. А вода снижает его концентрацию, чтобы не повредить стеклокерамику.Натрите дезодорантом проблемные места.Мозоли на ногах – это извечная проблема. Как бы вы ни старались уберечь себя от их появления, все равно в один «прекрасный» день на пальцах или пятке обнаружатся болезненные, а иногда и кровоточащие, следы от обуви. Обычно проблема решается с помощью пластыря, но что если он закончился в самый неподходящий момент? Как вариант – подкладывать в носки ватные диски и надевать закрытую обувь. Но, скорее всего, через десяток-другой шагов они будут сползать, и мозолям это не понравится.А как насчет того, чтобы нанести на болезненный участок обычный дезодорант? Также им можно обработать места, склонные к натиранию, например, пальцы ног. Вот увидите – процесс носки обуви будет проходить гораздо легче!Низкая температура продезинфицирует джинсы.Производители джинсов рекомендуют не стирать джинсы без особой необходимости, так как после каждого контакта со стиральной машиной они все больше растягиваются и выцветают. Если на ткани нет видимых загрязнений, лучше положите джинсы в морозилку. Низкие температуры помогут устранить накопившиеся бактерии, а также нейтрализовать неприятный запах. При этом материал останется таким же ярким, как и в первый день покупки. Кстати, это еще и отличная экономия воды и электричества. Так сказать, двух зайцев одним махом. Обратите внимание, чтобы в процессе заморозки в отделе с джинсами не было еды, по крайней мере, с интенсивным запахом, иначе ткань может его впитать.На заметку: Если же вы предпочитаете стирать джинсы классическим способом, не забывайте выворачивать их наизнанку. Таким образом, вы сможете по максимуму сохранить натуральный цвет ткани.Махровое полотенце впитает в себя влагу.Если у вас дома нет сушильной машины, значит, необходимо пополнять свой арсенал различными лайфхаками, которые помогут существенно ускорить процесс сушки. Ведь никогда не знаешь, когда именно понадобится именно та рубашка, которую вы постирали пару часов назад.Делимся одной из своих самых любимых хитростей. Итак, положите в барабан стиральной машины мокрую одежду, туда же отправьте большое махровое полотенце и запустите программу отжима. Сухое полотенце впитает в себя лишнюю влагу из одежды и сделает сушку более эффективной и быстрой.Замочите вытяжку, а затем протрите тряпкойВо время уборки на кухне мы очень забываем привести в порядок вытяжку, а ведь она нуждается в чистке не меньше, чем плита или, например, фартук. Чтобы этот процесс был максимально быстрым и качественным, используйте следующее средство. Возьмите глубокую миску или контейнер, налейте в него два стакана горячей воды, добавьте 70 граммов соды и одну чайную ложку средства для мытья посуды. Хорошо перемешайте и залейте полученным раствором решетку вытяжки. Оставьте на два часа, по истечении которых очистите решетку от жира и грязи обычной губкой. Загрязнения уйдут быстро и без особых усилий с вашей стороны.Ванна до и после использования лимонаРжавчина в ванной – это не редкость. Если вы заметили некрасивые коричневые следы на некоторых участках сантехники, попробуйте натереть их лимоном. В его состав входит природная кислота, которая не только растворяет ржавчину, но также хорошо осветляет поверхность.Все, что вам нужно сделать – разрезать лимон на две части, натереть половинкой загрязненные места и подождать пять минут, чтобы сок подействовал. После такой чистки ванна будет сиять.Вам понадобится немного порошка лимонной кислотыА вы часто заглядываете внутрь микроволновки, чтобы оценить степень ее загрязнения? Уверены, что происходит это реже, чем вам бы хотелось. Предлагаем прямо сейчас посмотреть, в каком состоянии находится ваша СВЧ-печь, и сразу привести ее в порядок. Тем более, что у нас есть отличное средство, которое поможет устранить загрязнения в два счета.Налейте в стеклянную миску или контейнер воды, добавьте в нее две столовых ложки лимонной кислоты, хорошо перемешайте и дождитесь, пока она растворится. После этого поставьте емкость в микроволновку и включите ее на десять минут. В процессе нагрева воды образуется пар, который размягчит загрязнения, а лимонная кислота их растворит. Когда таймер выключится, вам останется лишь протереть тряпкой дно и стенки микроволновки. Просто, быстро и эффективно!Натрите смеситель солью.На смесителе в ванной и на кухне очень часто образуется некрасивый известковый налет. Одни хозяйки убирают его содой, другие – лимоном. Мы же предлагаем использовать для своих целей обычную соль. Для начала немного увлажните кран, а затем аккуратно вотрите в него небольшое количество соли. Делайте это аккуратно, мягкими круговыми движениями, чтобы не повредить поверхность. В конце смойте соль водой и насухо протрите смеситель мягкой тряпкой.В этой ситуации соль сработает как мягкий абразив, который удалит не только налет, но и следы от зубной пасты, разводы от воды и прочие загрязнения. Также она продезинфицирует поверхность и вернет ей первоначальный блеск.Кофе в турке – самый ароматный.Если вы почувствовали, что на кухне появился неприятный аромат, для начала необходимо устранить его причину. Чаще всего «героем дня» становится пригоревшее молоко, мусорное ведро, пропавшие овощи и пр. После этого советуем проветрить комнату, а затем заварить ароматный кофе – это отличный способ нейтрализации всех неприятных запахов.Также прекрасным ароматизатором является корица и любые цитрусовые. Возьмите кастрюлю, положите в нее кожуру лимона, апельсина или мандарина, добавьте несколько палочек корицы, гвоздику, мускатный орех и другие ароматные специи, залейте водой и поставьте на плиту на медленный огонь. Пускай смесь кипит на протяжении 30-60 минут, наполняя кухню волшебными запахами. Главное – не забудьте выключить плиту через указанное время, иначе придется еще и избавляться от аромата подгоревших специй.