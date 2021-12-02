Циничный художник Dran: Граффити, которые высмеивают современный мир

Возьмите листовку. Автор: Dran.
По словам уличного художника Драна, его отец хотел, чтобы он работал вместе с ним на стройке, но будучи творческой натурой, парень выбрал для себя другой путь, посвятив всю свою жизнь рисованию. Его провокационные работы, украшающие улицы Франции, затрагивают одни из самых глобальных проблем и тем современного мира и человечества, что, неустанно шагая в ногу со временем, впадает в Интернет-зависимость и не только.
Виртуальная любовь. Автор: Dran.
Возлагая надежды. Автор: Dran.
Рисуют в угоду заказчику, приукрашая действительность. Автор: Dran.
Задатки человечности. Автор: Dran.
Иисус любит тебя. Автор: Dran.
Рождетсво. Автор: Dran.
Доигрался. Автор: Dran.
Ложь. Автор: Dran.
Фактор. Автор: Dran.
Я пришёл к тебе с букетом... Автор: Dran.
Каждому своё. Автор: Dran.
Добро пожаловать на землю. Автор: Dran.
Лицемерие. Автор: Dran.
Доза любви. Автор: Dran.
Почтальон. Автор: Dran.
Истинная цена отношений. Автор: Dran.
Правоохранительные органы. Автор: Dran.
Интернет. Автор: Dran.
Да будет свет... Автор: Dran.
Перегрузка. Автор: Dran.
Школьная пора. Автор: Dran.
Я и мои воображаемые друзья. Автор: Dran.
Основной инстинкт. Автор: Dran.
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