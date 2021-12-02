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Циничный художник Dran: Граффити, которые высмеивают современный мир


Возьмите листовку. Автор: Dran.

Возьмите листовку. Автор: Dran.

По словам уличного художника Драна, его отец хотел, чтобы он работал вместе с ним на стройке, но будучи творческой натурой, парень выбрал для себя другой путь, посвятив всю свою жизнь рисованию. Его провокационные работы, украшающие улицы Франции, затрагивают одни из самых глобальных проблем и тем современного мира и человечества, что, неустанно шагая в ногу со временем, впадает в Интернет-зависимость и не только.


Виртуальная любовь. Автор: Dran.

Виртуальная любовь. Автор: Dran.

 
Возлагая надежды. Автор: Dran.

Возлагая надежды. Автор: Dran.

 
Рисуют в угоду заказчику, приукрашая действительность. Автор: Dran.

Рисуют в угоду заказчику, приукрашая действительность. Автор: Dran.

 
Задатки человечности. Автор: Dran.

Задатки человечности. Автор: Dran.

 
Иисус любит тебя. Автор: Dran.

Иисус любит тебя. Автор: Dran.

 
Рождетсво. Автор: Dran.

Рождетсво. Автор: Dran.

 
Доигрался. Автор: Dran.

Доигрался. Автор: Dran.

 
Ложь. Автор: Dran.

Ложь. Автор: Dran.

 
Фактор. Автор: Dran.

Фактор. Автор: Dran.

 
Я пришёл к тебе с букетом... Автор: Dran.

Я пришёл к тебе с букетом... Автор: Dran.

 
Каждому своё. Автор: Dran.

Каждому своё. Автор: Dran.

 
Добро пожаловать на землю. Автор: Dran.

Добро пожаловать на землю. Автор: Dran.

 
Лицемерие. Автор: Dran.

Лицемерие. Автор: Dran.

 
Доза любви. Автор: Dran.

Доза любви. Автор: Dran.

 
Почтальон. Автор: Dran.

Почтальон. Автор: Dran.

 
Истинная цена отношений. Автор: Dran.

Истинная цена отношений. Автор: Dran.

 
Правоохранительные органы. Автор: Dran.

Правоохранительные органы. Автор: Dran.

 
Интернет. Автор: Dran.

Интернет. Автор: Dran.

 
Да будет свет... Автор: Dran.

Да будет свет... Автор: Dran.

 
Перегрузка. Автор: Dran.

Перегрузка. Автор: Dran.

 
Школьная пора. Автор: Dran.

Школьная пора. Автор: Dran.

 
Я и мои воображаемые друзья. Автор: Dran.

Я и мои воображаемые друзья. Автор: Dran.

 
Основной инстинкт. Автор: Dran.

Основной инстинкт.
Автор: Dran.

 

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Циничный художник Dran: Граффити, которые высмеивают современный мир

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Циничный художник Dran: Граффити, которые высмеивают современный мирПодписаться на мой Instagram
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