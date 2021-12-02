Циничный художник Dran: Граффити, которые высмеивают современный мир

Возьмите листовку. Автор: Dran.

Виртуальная любовь. Автор: Dran.

Возлагая надежды. Автор: Dran.

Рисуют в угоду заказчику, приукрашая действительность. Автор: Dran.

Иисус любит тебя. Автор: Dran.

Рождетсво. Автор: Dran.

Доигрался. Автор: Dran.

Ложь. Автор: Dran.

Фактор. Автор: Dran.

Я пришёл к тебе с букетом... Автор: Dran.

Каждому своё. Автор: Dran.

Добро пожаловать на землю. Автор: Dran.

Доза любви. Автор: Dran.

Почтальон. Автор: Dran.

Истинная цена отношений. Автор: Dran.

Правоохранительные органы. Автор: Dran.

Интернет. Автор: Dran.

Да будет свет... Автор: Dran.

Перегрузка. Автор: Dran.

Школьная пора. Автор: Dran.

Я и мои воображаемые друзья. Автор: Dran.

Автор: Dran. Основной инстинкт.Автор: Dran.