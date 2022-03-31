А как у них: фотоцикл из истории заокеанской моды начала 1940-х годов

Мода и стиль 1940 годов.
Все эти фотографии были сделаны американским фотолюбителем Джери Смитом в начале 1940-х и могут стать настоящей энциклопедией заокеанской моды того времени. Скорее всего, все дамы, запечатлённые на снимках, были друзьями и родственниками фотографа. Впрочем, как бы там ни было, каждая из них – настоящее очарование.
1. Зимний гардероб
Девушка в шубке по колено прямого покроя.
2. Соломенная шляпка
Вышитая блузка с рукавами фонариками великолепно смотрится на женщине.
3. Особый шарм
Привлекательная женщина в клетчатой юбке и волнистыми оборками по линии груди.
4. Мода 40-х годов
Девушки в сценичиских нарядах позируют перед фотографом.
5. Костюм для упражнений
Теплый костюм с длинными рукавами для тренировок в зимнее время.
6. Яркое сомбрерро
Девушка прикрывается шляпой больших размеров, похожее на солнце.
7. Практичная модель платья
Девушка в блузке и клетчатой юбке темных тонов, которые удобны в использовании.
8. Деловой ансамбль
Мода 40-х годов предполагала минимализм, без какого-либо декорирования.
9. В ритме танца
Платье с поясом и пышной юбкой при движении разлетается в разные стороны.
10. Необычный мех
Женщина в пальто с каракулевыми вставками, заменяющих воротник.
11. Кружевная блузка
Модель в штанах и белой блузке, рукава которой напоминают фонарики.
12. Верхняя одежда
Непромакаемый плащ с пуговицами и маленькая шляпка с полями завершает образ девушки.
13. Юная гимнастка
Девушка в черном гимнастическом купальнике готова показать элементы акробатики.
14. Две сестры
Озорные сестры-модницы.
15. Через минуту свидание
Девушка ждет, а парень не идет.
16. Весенне настроение
Акцент моды военных годов делался на ткани без каких-либо украшений.
17. Сногсшибательная улыбка
Девушка с вьющимися волосами и веселым настроением читает журнал.
18. Осенняя пора
Девушка в пальто с широкими плечами и большими пуговицами.
19. Юная морячка
Девушка в белоснежном раздельный купальнике и фуражке.
20. Романтический стиль
Улыбающаяся женщина в прямой юбке по колено и блузке темного цвета.
21. Женственный образ
Образ модели дополняет лакированный пояс и расклешенная блузка.
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