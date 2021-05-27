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Зачем необходимо надрезать пластырь перед приклеиванием


Зачем необходимо надрезать пластырь перед приклеиванием

 

Наверняка многим приходилось слышать о том, что перед тем, как приклеить пластырь на ранку, на нем необходимо сделать небольшие надрезы. Однако при этом мало кто понимает, зачем вообще подобное нужно делать. Самое время разобраться в данной тонкости раз и навсегда, подобрав заодно еще несколько полезных советов и рекомендаций по работе с пластырем.

Пошаговая инструкция. /Фото: 4tv.ua.

Пошаговая инструкция. /Фото: 4tv.ua.

 

Мозоль, царапина или глубокий парез на пальце – это совсем не то, что хотелось бы заработать в своей повседневности. Если же такое все-таки случилось, то необходимо соответствующим образом обработать ранку и приклеить на нее лейкопластырь. Он позволит защитить ее от попадания в организм вирусов и инфекций. В большинстве мест на теле, пластырь просто приклеивается сразу после удаления защитного слоя.
Вырезаем треугольники. /Фото: youtube.com.

Вырезаем треугольники. /Фото: youtube.com.

 

Однако, если речь идет о пальцах, то необходимо сначала сделать на полоске лейкопластыря два небольших надреза по бокам. Необходимы они для того, чтобы в последствии «завязать» защитную конструкцию, обеспечив наилучшую сцепку пластыря с телом. Созданные «уши» закрываются крест на крест. Такой способ фиксации позволит закрепить пластырь максимально надежно и эффективно.

Оборачиваем кончик. /Фото: youtube.com.

Оборачиваем кончик. /Фото: youtube.com.

 

Куда сложнее защитить пластырем рану, находящуюся на самом кончике пальца. Для того, чтобы сделать это, необходимо приобрести широкий лейкопластырь и перед употреблением вырезать на двух его сторонах по треугольнику. После этого пластырь фиксируется на пальце и оборачивается по вырезу так, чтобы полностью закрыть весь кончик.
Таким же пластырем можно закрыть сухожилие. /Фото: youtube.com.

Таким же пластырем можно закрыть сухожилие. /Фото: youtube.com.

 

Аналогичным образом подготовленный лейкопластырь может быть использован для того, чтобы закрыть ранку в области сухожилия на пальце. В этом случае защитное средств накладывается так, чтобы вырезанные треугольники по бокам находились прямо на месте изгиба пальца.
Сначала подсушиваем. /Фото: polsov.com.

Сначала подсушиваем. /Фото: polsov.com.

 

Наконец, многим наверняка было бы интересно, как абсолютно безболезненно удалить пластырь после того, как он исполнил все свои функции? Делается это также очень просто. Необходимо взять фен и несколько секунд подуть на пластырь теплым воздухом. После этого он отделится от кожи без каких-либо болевых или раздражающих ощущений.

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Зачем необходимо надрезать пластырь перед приклеиванием

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