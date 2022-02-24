Как сделать глазированные сырки, от которых не оторвать ни детей, ни взрослых

Готовим глазированные сырки «из детства».
Чем бы скрасить жаркий летний вечерок? Конечно же, десертом. Желательно, прохладным. Как минимум, он явно не вызовет похмелье и не придётся дышать на коллег перегаром. А если из десертного дома – только вино, да и мороженое уже приелось, то можно слегка сымпровизировать и приготовить глазированные сырки. Это проще, чем кажется. А результат точно порадует и детей, и взрослых.
Вкуснее, чем из магазина.
Кто в детстве не любил глазированные сырки? Кажется, всех друзей можно было разделить на два лагеря: фанатов мороженого и «сыркозависимых». Конечно, пломбир был слаже, но у твороженного лакомства тоже хватало достоинств: к примеру, полезность и вкуснющая начинка. Сегодня предлагаем вспомнить детство и порадовать семью тем самым знаковым десертом. Тем более, что сделать его просто и недорого.
Чтобы приготовить глазированные сырки дома, понадобятся:
1. Творог низкой жирности – 350 г;
2. Сахарная пудра – 100 г (можно перемолоть в пудру обычный сахар);
3. Сливочное масло – 120 г;
4. Ванильный сахар – 1 чайная ложка;
5. Тёмный шоколад – 60 г;
6. Сливочное масло – 30 г (для глазури);
7. Начинка по желанию: варенье, джем, карамель;
8. Фольга.
Взбиваем все миксером.
Творог взбейте миксером вместе с размягчённым маслом и сахарной пудрой. Чтобы масло быстрее стало мягким, оставьте его полежать немного на столе при комнатной температуре или же воспользуйтесь вот этой быстрой хитростью.
Добавляем ванилин.
Добавьте к смеси ванилин и перемешайте ещё раз.
Подготавливаем фольгу.
Пока сырковая масса ждёт своего часа, вырежьте кусочки фольги: квадраты 16 см на 16 см будут в самый раз.
Лепим сырки.
Из масс сделайте небольшие рулеты или «колбаски» (на этом этапе можно добавить начинку) и заверните их в фольгу. Отправляйте в морозилку минут на 10-15.
Готовим глазурь.
Тем временем, пока сырки «остывают», займитесь глазурью. Для этого растопите кусочки шоколада на водяной бане или просто в кастрюле, добавьте масло и перемешайте. Полученной массой полейте или смажьте сырки. Заверните их обратно и отправляйте в холодильник на несколько часов.
Так и тает во рту.
Идеальный десерт со вкусом детства готов!
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