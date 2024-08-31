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13 крутых идей для хранения всевозможных вещей


13 крутых идей для хранения всевозможных вещей

13 крутых идей для хранения всевозможных вещей

 

Где хранить лаки для ногтей, куда поставить книги и что делать, если в спальне нет места для полноценной прикроватной тумбы? Все эти вопросы легко решить даже при помощи узких открытых полочек с бортиками. Такие можно сделать своими руками или приобрести в мебельном магазине, где они входят в разряд бюджетной мебели.


Полка вместо консоли


Полка вместо консоли

Полка вместо консоли

Не в каждой прихожей есть возможность разместить полноценный гарнитур или консоль. А необходимость в хранении мелких вещей и аксессуаров есть. В таком случае можно установить на одну из стен полочку, куда будет удобно складывать ключи, сумочки, перчатки и другие мелкие вещи.

Органайзер для женских штучек


Хранение лаков

Хранение лаков

Какого бы размера ни была квартира, её площадь никак не повлияет на количество косметики и украшений, которое у некоторых женщин бьёт все рекорды. Где же хранить большую коллекцию лаков? Куда сложить украшения? Решить эти вопросы также можно при помощи небольших полочек.
Органайзер для женских штучек

Органайзер для женских штучек

 

Хранение книг


Хранение книг

Хранение книг

Ещё одна распространённая проблема – где разместить домашнюю библиотеку или детские книги. Для них можно сделать целый стенд, если на одной стене расположить сразу несколько полочек одна за другой. Так будет легко найти нужную книгу, одновременно получится и украсить интерьер.
Аккуратное хранение книг

Аккуратное хранение книг

 
Хранение детских книг

Хранение детских книг

 

Кухонный органайзер


Кухонный органайзер

Кухонный органайзер

Узкая полка с бортиком – отличное решение для кухни. На ней легко разместить баночки со специями и установить их на любом отрезке стены – у плиты, над мойкой, около рабочей поверхности. И больше не придётся искать перец, розмарин или соль в многочисленных шкафчиках.
Стильное хранение

Стильное хранение

 
Хранение специй

Хранение специй

 

Вместо настенного декора


Вместо настенного декора

Вместо настенного декора

Открытые полочки можно использовать, как держатели для постеров и семейных фото. Такой декор всегда легко заменить или убрать, а полки использовать для хранения вещей удобно, практично и стильно!
Практичное решение для декора и хранения

Практичное решение для декора и хранения


Стильный декор

Стильный декор

 

Альтернатива прикроватной тумбе


Некоторые спальни настолько малы, что в них с трудом размещается кровать, а уж о прикроватной тумбе и речи не идёт. Но необходимость в ней не пропадает, поэтому стоит рассматривать альтернативные варианты. Например, сделать небольшую полочку, куда можно будет поставить часы или положить очки.
Альтернатива прикроватной тумбе

Альтернатива прикроватной тумбе

 

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