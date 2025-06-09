Чем же так привлекательны для многих японские раздвижные двери

Двери сёдзи — это традиционные японские раздвижные двери, уникальное сочетание функциональности и эстетики. Их популярность в Японии объясняется не только историческими традициями, но и способностью адаптироваться к потребностям современного человека. Они остаются важным элементом японского дизайна интерьера, продолжая вдохновлять людей по всему миру на новые проекты.
Двери сёдзи /Фото:ru.pinterest.com
Они изготавливаются из деревянной рамы и покрываются бумажными панелями, часто с использованием специальной рисовой бумаги под названием «васи» (дословно — японская бумага). Что позволяет пропускать свет и в то же время сохранять приватность. Этот вид дверей служит не только для разделения пространства, но и для создания визуального и тактильного комфорта в интерьере.
История появления сёдзи в Японии началась еще в период Хэйан (794–1185 год). Предшественниками сёдзи были маирадо — глухие съемные конструкции, популярные в 8 веке. Со временем появились раздвижные двери, известные как яридо, которые стали прародителями сёдзи.
Сёдзи же заменили тяжелые деревянные двери и занавески, что способствовало созданию более легкого и открытого пространства в японских домах. Они не просто делили пространство, но и служили отличной защитой от яркого солнечного света. К 15 веку сёдзи уже стали неотъемлемой частью японской архитектуры, придавая ей уникальный и неповторимый стиль.
Они популярны ещё с древности /Фото:dzen.ru
За пределами Японии часто бывает трудно приобрести традиционные японские раздвижные двери, поэтому часто используются фабричные материалы. Такие двери могут быть выполнены из стекла или пластика, что придает интерьеру элегантный вид, но требует особого ухода.
Основной элемент конструкции сёдзи — это деревянная рама, которая создаётся из тонких брусков, как правило, из бамбука или дерева. Стенки рамы закрываются специальной бумагой, которая либо пропускает свет, но не позволяет видеть детали, либо является полностью матовой. Часто на поверхности бумаги могут быть использованы различные узоры или натуральные мотивы, что придаёт индивидуальность каждому изделию.
Кроме Японии их мало где производят /Фото:flickr.com
Помимо эстетической ценности, сёдзи обладают практическими преимуществами — они легко открываются и закрываются, экономят пространство и создают плавные переходы между различными частями дома. Часто их устанавливают в японских домах, так как они идеально вписываются в концепцию «ваби-саби», которая ценит красоту несовершенства и естественных материалов.
Одним из основных факторов популярности сёдзи в Японии является их способность создавать многофункциональные пространства. Сёдзи могут менять конфигурацию одной комнаты в зависимости от нужд жильцов. Например, можно легко создать отдельные зоны для работы и отдыха, что является важным аспектом в условиях ограниченного пространства японских квартир.
Их прозрачная структура позволяет свету проникать в комнаты, наполняя пространство мягким, рассеянным светом, что делает помещения более светлыми и теплыми. Это способствует созданию комфортной и спокойной обстановки, что особенно важно в традиционном японском домашнем пространстве, где часто стремятся к гармонии с природой.
Бумага Васи /Фото:ВКонтакте
Более того, в период все большей урбанизации и современного стиля жизни, сёдзи предлагают возможность интеграции природы в повседневную жизнь. Когда двери открыты, они мягко раздвигают границы между внутренним и наружным пространством, всё также создавая ощущение единства с природой.
Кроме того, сёдзи могут служить и красивым элементом декора. Они прекрасно подходят для создания минималистичного и одновременно стильного интерьера, который может гармонировать как с традиционной, так и с современной эстетикой. Использование натуральных материалов делает такие двери не только привлекательными, но и экологичными.
Сёдзи также способствуют максимальному использованию пространства. В традиционных японских домах часто отсутствует изобилие мебели, что делает перегородки, такие как сёдзи, важными элементами декора, а также функциональными разделителями. Они позволяют удобно зонировать пространство, не перегружая его, тем самым сохраняя ощущение простора и упрощая уборку.
До сих пор используются в традиционных японских домах /Фото:magiya-vokrug.ru
С эстетической точки зрения, сёдзи часто украшены красивыми узорами и выполнены из качественных материалов, что добавляет изящества и характеру помещению. Эти элементы также подчеркивают насколько этот материал олицетворяет концепцию буддизма, например, узоры могут отражать виды сада или природные элементы, что создает единую гармоничную композицию.
Современные технологии и новые строительные материалы оказали глубокое влияние на использование сёдзи — традиционных японских раздвижных дверей и перегородок, выполненных из дерева и бумаги. В историческом контексте сёдзи служили для создания гибких и функциональных пространств, позволяя легко разделять или объединять комнаты, а также обеспечивая гармоничное взаимодействие между внутренними и внешними мирами.
Новые материалы, такие как стекло и композитные материалы, стали более широко использоваться в строительстве. Это позволяет предлагать альтернативы сёдзи, которые выполняются аналогичные эстетические качества, но с лучшей прочностью, звукоизоляцией и термоизоляцией.
Двери могут быть с рисунками /Фото:gp-decor.ru
Изменения в строительных методах и подходах к дизайну жилых пространств привели к тому, что сёдзи часто оказываются не всегда рациональными для современных требований к функциональности. В больших и открытых планировках, популярных в современных домах, использование сёдзи может быть сложным, так как они требуют определенного подхода к размещению мебели и других элементов интерьера.
Японские сёдзи представлены на рынке в трех основных видах: раздвижные, складные гармошкой и складные ширмы. В настоящее время складные ширмы обычно не используются в современных интерьерах, вместо них они чаще применяются для декорирования в японском стиле. Традиционные сёдзи-двери, изготовленные из бамбука и рисовой бумаги, становятся все менее популярными из-за своей низкой звукоизоляции.
Ткие двери могут быть не только внутренние, но и наружные /Фото:door-lux.ru
Это печально, поскольку уникальные свойства васи-бумаги, такие как очистка воздуха от вредных веществ, поглощение излишней влаги и защита от яркого света, могли бы оказать значительное влияние в загрязненных мегаполисах. Кроме того, при производстве васи-бумаги применяется естественный процесс отбеливания без химикатов. Интересно также, что холодный воздух, проходя через васи, может нагреваться, что делает её практичной для использования в помещениях.
Двери сёдзи представляют собой разнообразные элементы интерьера, которые могут использоваться как внешние или внутренние перегородки, а также оконные рамы, что помогает оптимально использовать пространство. Они подходят для различных помещений, гостиные, ванные комнаты, кухни и спальни. Особенно они уместны в квартирах-студиях, где помогают разделить пространство между спальней и ванной или гардеробной не выглядя при этом массивной стеной.
Бывают и складные /Фото:dveri-academy.ru
При выборе цвета для таких дверей рекомендуется остановиться на нейтральных оттенках, так как в японском интерьере важными являются визуальные контрасты. Двери сёдзи в коричневом, черном или сером хорошо сочетаются с белыми или светлыми стенами. Светлые бежевые двери сёдзи создадут выразительный контраст с темными стенами, а на фоне белых стен они могут казаться менее выразительными. Тем не менее, белые сёдзи не обязательно подходят только для темных стен — полы в насыщенных оттенках также могут отлично с ними сочетаться.
Они очень хороши для минималистичного интерьера /Фото:youtravel.me
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