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Обучение в вузах Австрии



Австрия, расположена в самом сердце Европы. Учеба за рубежом в этой стране необычайно привлекательна для иностранных студентов по ряду причин. Прежде всего, это возможность получать высшее образование в старейших и рейтинговых университетах Европы, отсутствие вступительных экзаменов, выбор специальностей на немецком и английском языках.

Студенты австрийских вузов внесли значительный вклад в обогащение европейской культуры и науки. Это еще раз подтверждает, что учеба за в Австрии раскрывает таланты студентов. Среди знаменитостей хочется отметить известного мыслителя и основателя школы психоанализа - Зигмунда Фрейда, который окончил Венский университет. Австрийские художники и графики Коло Мосер и Густав Климт обрели всемирную известность в области искусства, а также прославили свою Альма Матер – Венский университет прикладных искусств.

Учеба за рубежом для целеустремленных студентов становится первой ступенькой к славе. Практически каждый вуз Вены имеет среди выпускников нобелевских лауреатов. Венский университет окончили 9 номинантов, среди которых наибольший процент составляют исследователи в области медицины. Венский технический университет гордится Фердинандом Порше, знаменитым конструктором автомобилей, основателем корпорации Porsche и создателем автомобиля Volkswagen.

В дополнение к своей исторической и культурной притягательности, высоким уровнем знаний и низкой плате за обучение учеба за рубежом в Австрии дает возможность выучить немецкий язык в совершенстве. Обучение на одном из важнейших мировых языков и его свободное владение позволит выпускнику рассчитывать найти место работы на всем немецкоязычном пространстве. Только в Европе на немецком разговаривают в шести странах.

Условия поступления в австрийские вузы позволяют поступать, не зная немецкий язык. В этом случае, после «технического» зачисления, абитуриент направляется на подготовительное отделение при университете для изучения языка, по окончании которого может приступать к основной учебе в вузе. Длительность обучения на подготовительном отделении составляет до 4 семестров. Самый сложный этап - студенческая виза в Австрию, но и это не так страшно,как может показаться на первый взгляд. Специалисты компании Helpvisa окажут информационную поддержку и помогут подготовить все необходимые документы для получения визы.
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