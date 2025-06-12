Самые темные города мира

Зимой в России кажется, что в небе почти не бывает Солнца – почти все дни пасмурны и похожи один на другой. Но мы здесь далеко не лидеры – в мире есть города, где действительно не видят Солнце месяцами. В одном из городов Норвегии солнечных часов за год всего 823: это всего лишь пара месяцев в году, а остальное время город покрыт вечными облаками и темнотой.

Мурманск, Россия

Кируна, Швеция

Южно-Курильск, Россия

Джуно, США

Кельн, Германия

Бирмингем, Великобритания

Солнечных часов за год: 1230

Никольское, Россия

Торсхавн, Дания

Ян-Майен, Норвегия

Москва, Россия