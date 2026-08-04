По какой причине с прилавков уже давно исчезла продукция легендарных японских брендов



Куда делать техника? /Фото: dailysabah.com. Куда делать техника? /Фото: dailysabah.com.

В 1980-е годы Япония завоевала для себя титул технологического гиганта. Бытовую электронику с острова знали едва ли не во всём мире. Техника японского производства оставалась предметом вожделения не только для советских граждан, но также для жителей стран Европы и Северной Америки. В 1980-е годы Япония завоевала для себя титул технологического гиганта. Бытовую электронику с острова знали едва ли не во всём мире. Техника японского производства оставалась предметом вожделения не только для советских граждан, но также для жителей стран Европы и Северной Америки.К 1990-м годам японские корпорации стали фактически монополистами, как вдруг всё изменилось... Или нет?

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1. Из пепла войны



Началось всё с войны. /Фото: dailysabah.com. Началось всё с войны. /Фото: dailysabah.com.

Начать разговор о японской электронике 1980-1990-х годов хотелось бы именно с этих слов известного голландского учёного-гуманиста. Конечно, в контексте предстоящей беседы не стоит воспринимать афоризм буквально и превратно. Во второй половине XX века бытовую электронику выпускали, мягко говоря, не только в Японии. Однако, по причине «экономического чуда» Япония почти на два десятилетия действительно оказалась неоспоримым лидером и новатором в этой области. Японские бренды вроде Sony, Toshiba, Panasonic и JVC не просто были на слуху. На многие годы они превратились в живой символ технологического превосходства островного государства… Как минимум в области домашней техники.



Япония в 1950-е годы. /Фото: obrazovaka.ru. Япония в 1950-е годы. /Фото: obrazovaka.ru.

С одной стороны, японскую электронику и бытовую технику в целом абсолютно заслуженного считали эталонной. С другой стороны, не стоит забывать о том, что серьёзных конкурентов у японских производителей долгое время попросту не было. Что не удивительно, учитывая во что именно превратилась страна с 1950-х годов.



Производство Сони в 1970-е. /Фото: sony.com. Производство Сони в 1970-е. /Фото: sony.com.

Но почему же Япония достигла таких высот, в том числе в электронике? Конечно, причин у «японского экономического чуда» много. Но главная среди них – хороший «инвестиционный климат», созданный американскими бомбардировками. Нет, ни в коем случае не призываем улучшать инвестиционный климат в вашей стране аналогичным образом. Однако, из песни слов не выкинешь: превращение Японии де-факто в протекторат США и резкое удешевление рабочей силы из-за

стало основой для безумного экономического роста страны на протяжении 1950-1980-х годов. Временами экономический рост Японии составлял 10% в год! Хотя, конечно, до электроники дело дошло очень не сразу.



Производство Самсунг в 1970-е. /Фото: wylsa.com. Производство Самсунг в 1970-е. /Фото: wylsa.com.

В разбомбленной Японии, как это странно не прозвучит на первый взгляд, просто стало выгодно налаживать производства. Ибо отдача от такого бизнеса благодаря дешевой рабсиле многократно превышала любые риски и вложения. Добавьте к этому «доверие к японской экономике» для инвесторов, которое предсказуемо зиждилось на патронаже США. Собственно, схожая судьба в той или иной степени постигла и Корею, и даже Китай. В итоге, уже к началу 1990-х Япония контролировала по некоторым оценкам до 90% мирового рынка бытовой электроники. Бурный экономический рост способствовал внедрению инноваций. Именно японские учёные и инженеры стали проводниками в серийное производство многочисленных инноваций, ставших мировым стандартом на многие годы. Видеоформат VHS, жидкокристаллические экраны, технология DVD и ещё много другое.

2. «А ну-ка, подержите моё соджу…»*



Прогресс на месте не стоял. /Фото: businessinsider.com. Прогресс на месте не стоял. /Фото: businessinsider.com.

Но в те же 1990-е ситуация постепенно начала меняться. Инвестиционный климат в Японии стал ухудшаться в первую очередь в области той самой цены на рабочую силу. Рост уровня жизни неизбежно привёл к её драматическому удорожанию. Что в свою очередь стало причиной замедления экономического роста со всеми вытекающими. Были и другие проблемы. Японская экономика просто начала упираться в объективный потолок. Себестоимость производства привычной электроники неуклонно росла, что предсказуемо било по её рентабельности на рынке. Не спасало даже знаменитое «японское качество». И вот теперь уже у японских корпораций появилась необходимость экспортировать свой капитал куда-нибудь на рынок с лучшими инвестиционными условиями.



Пришли новые игроки. /Фото: wikimedia.org. Пришли новые игроки. /Фото: wikimedia.org.

Но пока японские производители «сжимались», производители электроники в других странах расправляли плечи. И в первую очередь, предприятия Южной Корее и Китая. Конечно, возникли они не на ровном месте: какое-нибудь подразделение Samsung Electronics существует ещё с 1969 года. Однако, развернуться на полную катушку корейцы смогли лишь в 1990-е годы, а китайцы в 2000-е. Совпадение разных векторов привело к тому, что компании из Южной Кореи и КНР принялись «откусывать» кусочки рынка у японских конкурентов.

И хотя по многим статьям Япония сильно сдала позиции, преувеличивать степень «падения» не стоит. Хотя бы потому, что японский бизнес стал активнее переключаться на производство комплектующих для электроники. А также стал осваивать другие, куда более перспективные с точки зрения рынков нежели производство телевизоров и магнитофонов. При этом важно отдавать себе отчёт, что тот же японский и корейский капиталы достаточно сильно переплетены через США. Так, например, ключевым партнёром уже упомянутой южнокорейской Samsung Electronics является японская Sony. В общем, границ в нашей жизни нет лишь у любви, глупости и капитала. А потому не стоит сокрушаться о замене одних «легендарных» названий на другие.