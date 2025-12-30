Проблемы советских хрущёвок, которые можно решить бюджетно и без глобального ремонта

Многие из нас знают о том, что изначально хрущевки строились, как временное жилье, и через 20 лет их планировали заменить новыми, качественными многоэтажками. Увы, этого так и не произошло, и жители этих «потрясающих» домов до сих мучаются со скрипучим полом, низкими потолками, маленькими кухнями.







К счастью, некоторые из этих проблем можно решить без согласований и дорогостоящего ремонта.

Сегодня мы расскажем, какие именно.Покрасьте стены и потолок в один цветПожалуй, одна из самых больших проблем, которую не получится решить глобально, путем перепланировок, сноса стен и прочих подобных действий – это низкие потолки. Максимум, что вы можете сделать – исправить ситуацию визуально.• Уберите с подоконника все лишние вещи (в том числе, стопки книг и журналов, комнатные растения, статуэтки и пр.), и установите под потолком скрытый карниз для штор. Занавески выбирайте длинные, до пола, с вертикальным узором или однотонные. Также можно отдать предпочтение полупрозрачному тюлю – они не будут препятствовать попаданию солнечного света в комнату, а значит, помещение будет зрительно казаться больше.• Покрасьте потолок и стены в один цвет, чтобы стереть границу между ними и избежать резкого перехода. Так вы не только визуально приподнимите потолок, но еще и создадите мягкую, обволакивающую атмосферу в комнате.• Если вы находитесь на этапе ремонта, попросите строителей поднять дверной проем до максимального уровня. Идеально, если цвет дверей будет совпадать с оттенком стен – тогда ощущение высоких потолков увеличится.Можно вообще оставить проем пустым или установить раздвижную конструкцию.Выбирайте светлые оттенки для интерьера гостинойОкна квартире выходят на северную сторону? Печально, особенно если под ними еще и растут высокие деревья, которые перекрывают доступ естественного света в комнату. Вряд ли вам разрешат расширить оконные проемы, чтобы исправить ситуацию, поэтому «осветлять» помещения придется подручными средствами.• Оформите интерьер в светлой цветовой гамме. Такие оттенки не поглощают, а отражают свет, за счет комната выглядит более просторной, легко и воздушной.• Комбинируйте матовые поверхности с глянцевыми. Последние удвоят количество света в комнате, но с ними важно не переборщить, чтобы не создать ощущение психологического дискомфорта.• Добавьте в квартиру зеркал – не ограничивайтесь только ванной или прихожей. Секретный прием – установить зеркало напротив окна, чтобы комната казалась больше.• Переставьте мебель таким образом, чтобы габаритные предметы не находились рядом с окном и не перекрывали доступ солнечных лучей в комнаты.Деревянный пол в хрущевке часто скрипит.Если в хрущевке не скрипят полы, значит, это не хрущевка. А если серьезно, деревянные полы в советских квартирах скрипят почти всегда, поэтому не стоит удивляться этому факту. Если полная замена покрытия сильно бьет по карману, сделайте частичную реставрацию. Например, в щели между досками можно засыпать тальк. Таким образом вы уберете трение и несколько месяцев будете наслаждаться заветной тишиной. Также можно определить, какая именно доска скрипит, просверлить в ней отверстие и запенить пространство. Пена зафиксирует доску на месте, и она перестанет издавать раздражающий звук.Замените дверцы на хрущевском холодильникеДо сих пор не знаете, зачем в старых хрущевках существует ниша под окном на кухне? Спешим вас просветить – раньше ее использовали в качестве холодильника, так как благодаря тонкой стенке, ведущей на улицу, зимой в этой нише всегда была низкая температура.Все это, конечно, здорово, но сейчас на кухне можно установить нормальный холодильник, а вот из-под окна постоянно тянет холодом. Самый надежный вариант – заложить отверстие кирпичом, но если на такие работы нет ни сил, ни времени, ни денег, воспользуйтесь решением попроще.Купите пенопласт толщиной три-пять сантиметров, утеплите нишу изнутри, а сверху закройте все фанерой. Работа займет от силы пять-шесть часов, а материалы будут стоить около двух тысяч рублей. Просто и бюджетно. Еще одна идея – заменить старые дверцы, пропускающие холод, на пластиковые с уплотнителем. Кстати, вы можете использовать нишу не в качестве холодильника, а как шкафчик для посуды либо запасных продуктов, вроде сахара или крупы.Установите встроенный шкафКоридоры в хрущевках не отличаются большими габаритами, и в них очень сложно развернуться. Хорошо, если прихожая хотя бы квадратная – тогда в ней можно без проблем разместить нужную мебель. Но если коридор узкий, ситуация становится совсем плачевной. Как вариант – установить зеркало на всю стену, чтобы комната визуально стала шире. Также следует убрать всю громоздкую мебель и заменить ее более компактными изделиями. Например, вместо напольной вешалки повесьте на стену крючки, а вместо массивной тумбы – узкую высокую обувницу.Двух розеток над столешницей может быть малоКогда строились хрущевки, никто даже подумать не мог, что через пятьдесят-шестьдесят лет в каждой квартире будет так много гаджетов. Соответственно, количество розеток в комнатах весьма ограничено. Полностью менять проводку – эффективно, но дорого и грязно, поэтому лучше остановиться на другом варианте.В современных магазинах можно найти накладные розетки без штробления. Конечно, их внешний вид далек от идеала, но если розетка будет находиться за диваном, то бросаться в глаза не будет. Еще одно решение – сетевые фильтры с длинным кабелем и защитой от перегрузки.