С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Проблемы советских хрущёвок, которые можно решить бюджетно и без глобального ремонта

Многие из нас знают о том, что изначально хрущевки строились, как временное жилье, и через 20 лет их планировали заменить новыми, качественными многоэтажками. Увы, этого так и не произошло, и жители этих «потрясающих» домов до сих мучаются со скрипучим полом, низкими потолками, маленькими кухнями.



К счастью, некоторые из этих проблем можно решить без согласований и дорогостоящего ремонта.

Сегодня мы расскажем, какие именно.

1. Низкие потолки

Проблемы советских хрущёвок, которые можно решить бюджетно и без глобального ремонта
Покрасьте стены и потолок в один цвет

Пожалуй, одна из самых больших проблем, которую не получится решить глобально, путем перепланировок, сноса стен и прочих подобных действий – это низкие потолки. Максимум, что вы можете сделать – исправить ситуацию визуально.

Есть несколько способов зрительно приподнять потолок:

• Уберите с подоконника все лишние вещи (в том числе, стопки книг и журналов, комнатные растения, статуэтки и пр.), и установите под потолком скрытый карниз для штор. Занавески выбирайте длинные, до пола, с вертикальным узором или однотонные. Также можно отдать предпочтение полупрозрачному тюлю – они не будут препятствовать попаданию солнечного света в комнату, а значит, помещение будет зрительно казаться больше.

• Покрасьте потолок и стены в один цвет, чтобы стереть границу между ними и избежать резкого перехода. Так вы не только визуально приподнимите потолок, но еще и создадите мягкую, обволакивающую атмосферу в комнате.

• Если вы находитесь на этапе ремонта, попросите строителей поднять дверной проем до максимального уровня. Идеально, если цвет дверей будет совпадать с оттенком стен – тогда ощущение высоких потолков увеличится.
Можно вообще оставить проем пустым или установить раздвижную конструкцию.

2. Темные комнаты


Выбирайте светлые оттенки для интерьера гостиной

Окна квартире выходят на северную сторону? Печально, особенно если под ними еще и растут высокие деревья, которые перекрывают доступ естественного света в комнату. Вряд ли вам разрешат расширить оконные проемы, чтобы исправить ситуацию, поэтому «осветлять» помещения придется подручными средствами.

Выберите один из следующих вариантов или используйте сразу несколько:

• Оформите интерьер в светлой цветовой гамме. Такие оттенки не поглощают, а отражают свет, за счет комната выглядит более просторной, легко и воздушной.

• Комбинируйте матовые поверхности с глянцевыми. Последние удвоят количество света в комнате, но с ними важно не переборщить, чтобы не создать ощущение психологического дискомфорта.

• Добавьте в квартиру зеркал – не ограничивайтесь только ванной или прихожей. Секретный прием – установить зеркало напротив окна, чтобы комната казалась больше.

• Переставьте мебель таким образом, чтобы габаритные предметы не находились рядом с окном и не перекрывали доступ солнечных лучей в комнаты.

3. Скрипучий пол

Проблемы советских хрущёвок, которые можно решить бюджетно и без глобального ремонта
Деревянный пол в хрущевке часто скрипит.

Если в хрущевке не скрипят полы, значит, это не хрущевка. А если серьезно, деревянные полы в советских квартирах скрипят почти всегда, поэтому не стоит удивляться этому факту. Если полная замена покрытия сильно бьет по карману, сделайте частичную реставрацию. Например, в щели между досками можно засыпать тальк. Таким образом вы уберете трение и несколько месяцев будете наслаждаться заветной тишиной. Также можно определить, какая именно доска скрипит, просверлить в ней отверстие и запенить пространство. Пена зафиксирует доску на месте, и она перестанет издавать раздражающий звук.

4. Хрущевский холодильник


Замените дверцы на хрущевском холодильнике

До сих пор не знаете, зачем в старых хрущевках существует ниша под окном на кухне? Спешим вас просветить – раньше ее использовали в качестве холодильника, так как благодаря тонкой стенке, ведущей на улицу, зимой в этой нише всегда была низкая температура.

Все это, конечно, здорово, но сейчас на кухне можно установить нормальный холодильник, а вот из-под окна постоянно тянет холодом. Самый надежный вариант – заложить отверстие кирпичом, но если на такие работы нет ни сил, ни времени, ни денег, воспользуйтесь решением попроще.

Купите пенопласт толщиной три-пять сантиметров, утеплите нишу изнутри, а сверху закройте все фанерой. Работа займет от силы пять-шесть часов, а материалы будут стоить около двух тысяч рублей. Просто и бюджетно. Еще одна идея – заменить старые дверцы, пропускающие холод, на пластиковые с уплотнителем. Кстати, вы можете использовать нишу не в качестве холодильника, а как шкафчик для посуды либо запасных продуктов, вроде сахара или крупы.

5. Узкий коридор


Установите встроенный шкаф

Коридоры в хрущевках не отличаются большими габаритами, и в них очень сложно развернуться. Хорошо, если прихожая хотя бы квадратная – тогда в ней можно без проблем разместить нужную мебель. Но если коридор узкий, ситуация становится совсем плачевной. Как вариант – установить зеркало на всю стену, чтобы комната визуально стала шире. Также следует убрать всю громоздкую мебель и заменить ее более компактными изделиями. Например, вместо напольной вешалки повесьте на стену крючки, а вместо массивной тумбы – узкую высокую обувницу.

6. Маленькое количество розеток

Проблемы советских хрущёвок, которые можно решить бюджетно и без глобального ремонта
Двух розеток над столешницей может быть мало

Когда строились хрущевки, никто даже подумать не мог, что через пятьдесят-шестьдесят лет в каждой квартире будет так много гаджетов. Соответственно, количество розеток в комнатах весьма ограничено. Полностью менять проводку – эффективно, но дорого и грязно, поэтому лучше остановиться на другом варианте.

В современных магазинах можно найти накладные розетки без штробления. Конечно, их внешний вид далек от идеала, но если розетка будет находиться за диваном, то бросаться в глаза не будет. Еще одно решение – сетевые фильтры с длинным кабелем и защитой от перегрузки.
Ссылка на первоисточник
наверх