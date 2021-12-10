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Как появились первые монеты, что было до них, и кто напечатал первые купюры


Древнерусская гривна, которая имела хождение в «безмонетный период».

Древнерусская гривна, которая имела хождение в «безмонетный период».

Деньги - достаточно древнее средство для расчётов. Но рыночные отношения возникли гораздо раньше. Столетиями древние люди совершали покупки, обменивали товары без использования монет, банкнот и долговых расписок. Как же удавалось проводить торговые операции, и что привело к возникновению современных денег - в нашем материале.

Чем рассчитывались люди в древние времена


Рыночные отношения возникли еще в 7-8 тысячелетии до нашей эры. После разложения первобытнообщинного общества улучшились не только условия жизни, но и орудия труда. Благодаря этому у людей стали появляться излишки произведенных продуктов, которые обменивали на более нужные.

У разных народов были свои предметы, выступавшие в роли денег. Так, например, охотничьи племена меняли излишки дичи на зерно и плоды у племен, которые занимались сельским хозяйством и собирательством, и на домашний скот у скотоводов. В поморских поселениях в качестве валюты выступала рыба, которую выменивали на хлеб и мясо. Однако из-за различных человеческих потребностей не всегда удавалось прийти к взаимовыгодному соглашению.
Прямой обмен позволял древним людям торговать с другими племенами./Фото: pp.userapi.com

Прямой обмен позволял древним людям торговать с другими племенами.
/Фото: pp.userapi.com

 

Неудобство прямого обмена привело к появлению универсального товара, который был способен удовлетворить как можно больше запросов. Позднее он получил название общего эквивалента. В его роли в разных странах выступали товары различного характера и назначения. Многие народы использовали в качестве валюты скот. Например, северные народы расплачивались оленями, а предки немцев — коровами.

Бартер — система равноценного обмена


Постепенно прямой обмен перестал быть актуальным. Люди стали понимать, что продукты, которыми они обмениваются — не эквивалентны. Тогда системой равноценного обмена стал бартер.

Как правило, в роли бартера выступали важные предметы потребления. В одних обществах это были сахар, меха, слоновьи кости, какао, а в других раковины каури, бусы, душистый перец и листья табака. Такой обмен также имел свои недостатки, поскольку сложно было объективно определить стоимость того или иного товара. К примеру, нельзя было точно сказать, сколько нужно отдать мешков зерна за одну овцу. К тому же, как и прямой обмен, бартер включал в себя человеческий фактор, в котором обе стороны процесса должны обоюдно прийти к выводу, что сделка выгодна обоим. Этот фактор сильно ограничивал возможности товарообмена.
Бартерная торговля приводила к созданию рынков и ярмарок./Фото: images.easyfreeclipart.com

Бартерная торговля приводила к созданию рынков и ярмарок./Фото: images.easyfreeclipart.com

 

Постепенно система товарно-денежных отношений усложнялась, что привело к появлению рынка. Здесь были задействованы более значимые товары: мед, золото, драгоценности, зерно, мех, соль, в некоторых странах валютой служили рабы. Это поспособствовало появлению ярмарок. С целью обогащения на них стали съезжались торговцы с разных стран.

Когда впервые стали чеканить монеты


Когда торговля плавно перешла с местного уровня на международный, возникла острая необходимость в валюте, которая бы устраивала всех. Изначально это были небольшие слитки из драгоценных металлов, имеющие разный вес и форму. Они пользовались большой популярностью и имели высокую ценность. Подтверждалась их подлинность клеймом, которое оставляли на них купцы.

Первые монеты стали чеканить в Лидии, около 700 году до н.э. В отличие от весовых слитков изготовлением такой валюты занималось само государство. Основным металлом для чеканки служило золото, медь и серебро. Но с появлением первых монет появились и подделки. Чтобы подтвердить ценность государственных денег, правительство наносило на них изображение с надписью. Во многих странах фальшивомонетничество наказывалось смертной казнью.
Так выглядели первые в мире монеты./Фото: goldena.ru

Так выглядели первые в мире монеты./Фото: goldena.ru

 

Появление официальной валюты значительно упростило экономику и укрепило деньги в качестве платежного средства. Чеканные монеты постепенно вытеснили бартер, а стоимость товара стала рассчитываться по особой формуле. В цены уже вкладывались использованные материалы, трудоемкость работы и временные затраты. Обозначение стоимости позволило сделать процесс товарообмена удобнее, быстрее и проще.

Когда появились первые бумажные деньги


Хотя монета прочно укрепилась в обиходе, с ней также возникали некоторые трудности. Например, купцам было сложно их хранить или перевозить, для этой цели нанимали специальные повозки и охрану. К тому же сложно было добывать металл для чеканки монет. Это стало предпосылкой к возникновению новых средств платежа.

Первые бумажные деньги начали применять в Китае, в I тысячелетии новой эры. Китайцы первыми додумались сдавать свои сбережения на хранение в «банки». Взамен выдавался специальный документ, в котором указывалась сумма, находившаяся на хранении у «банкира». Это позволило людям рассчитываться не монетами, а сертификатами.
Первые бумажные деньги начали использовать в Китае./Фото: otvet.imgsmail.ru

Первые бумажные деньги начали использовать в Китае./Фото: otvet.imgsmail.ru

 

Такие расписки циркулировали во всем мире вплоть до 16 века, и доверие к ним только росло. Такие банкноты представляли собой небольшие прямоугольники из бумаги, на каждой из которых наносился номинал купюры. Такие деньги позволили решить проблемы с долговыми билетами и реально поддержать экономику. В России первые бумажные деньги появились только в 1769 году при Екатерине II.

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Как появились первые монеты, что было до них, и кто напечатал первые купюры

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Как появились первые монеты, что было до них, и кто напечатал первые купюрыПодписаться на мой Instagram
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