6 реалий жизни американцев, которые сбивают с толку туристов

Пожалуй, каждый турист, которые отправляется в путешествие в государство, где все кардинально отличается от его привычной среды, гарантированно будет ощущать некоторую неловкость. Впрочем, это совершенно логично, ведь туризм - это шанс узнать новые культуры, обычаи и особенности повседневности, в особенности тех, что совсем не похожи на те, к которым привыкли. Ярким примером здесь, как ни странно, являются именно Соединённые Штаты Америки, потому что там есть множество вещей, с которыми сталкиваешься на каждом шагу, однако они поражают воображение. Вашему вниманию «шестёрка» реалий жизни американцев, которые удивляют туристов.
1. Дружелюбное отношение
Американцы улыбаюся чаще остальных. /Фото: sochi24.tv
Эта особенность американских граждан известна очень многим - они удивительно дружелюбны и, судя по всему, в совершенстве обучились искусству ведения светских бесед. В любой структуре - и неважно, государственной или частной - клиента и посетителя можно встретить удивительно дружелюбных и улыбчивых продавцов, регулярно задающих вопросы: «Как ваши дела» либо «Чем я могу быть вам полезен?». К слову, для некоторых туристов подобная черта, вписанная в список формальностей, является довольно раздражающей, потому что они считают её лицемерием.
2. Особенности городской планировки
Инфраструктура в городе больше комфортна для водителей. /Фото: nashiusa.com
Специфика планировки американских городов продумана таким образом, что полный набор удобств предусмотрен исключительно для автомобилистов. Смысл в том, что дорог повсюду хватает, а вот пешеходная доступность в США находится в дефиците. Кроме того, по информации редакции Novate.ru, туристы частенько жалуются на недостаточное количество общественного транспорта.
3. Престиж военных
Быть военным в США - это престижно. /Фото: lrt.lt
Военные в Соединённых Штатах - это не просто сфера деятельности, а полноценный предмет гордости. Их не забывают чествовать на множестве праздников, даже те, которе не связаны милитари тематикой. По улицам совершенно спокойно ходят в военном мундире, и это ни у кого не вызовет беспокойство, а служба в армии представляет собой гордость и достоинство.
4. Продовольственное разнообразие
Одних только пончиков десятки видов найдётся. /Фото: unsplash.com
Американские супермаркеты не просто ломятся от продуктов - они ещё и поразят любого не гражданина США разнообразием своего ассортимента. Так, наверное, нигде в мире не найти такого количество вариаций одного и того же продукта. Самое интересное, что речь идёт не только о торговых марках, которые разве что в Америке и представлены, но и таких, что можно отыскать во всём мире, но такое число видов есть только в США.
5. Трудоголизм
В Америке любят работать. /Фото: forumdaily.com
Огромное количество путешественников и туристов заметили эту особенность - американцы довольно много отдают времени работе. Причём явно больше, чем большинство других людей на планете. Например, если множество представителей других стран возьмут отгул в день семейного праздника или другого памятного события, либо хотя бы отпросятся с работы, то граждане США пропустять чуть ли не все, что угодно, если необходимо задержаться на работе.
6. Любовь к национальной символике
Вывесить флаг США на доме - норма. /Фото: rbk.ru
Жители Соединённых Штатов очень трепетно относятся к своим государственным символам, особенно к флагу. Поэтому в Америке буквально повсюду встречаются полосато-звёздные полотна. И если на административных зданиях их ожидаешь увидеть, то вот на домах они смотрятся необычно. А ведь в реальности едва ли не все американцы вывешивают на своих домах символ государства. А туристы могут приобрети его в виде сувениров самого разного типа в соответствующей расцветке.
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