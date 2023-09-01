6 реалий жизни американцев, которые сбивают с толку туристов

1. Дружелюбное отношение

Американцы улыбаюся чаще остальных. /Фото: sochi24.tv

2. Особенности городской планировки

Инфраструктура в городе больше комфортна для водителей. /Фото: nashiusa.com

3. Престиж военных

Быть военным в США - это престижно. /Фото: lrt.lt

4. Продовольственное разнообразие

Одних только пончиков десятки видов найдётся. /Фото: unsplash.com

5. Трудоголизм

В Америке любят работать. /Фото: forumdaily.com

6. Любовь к национальной символике

Вывесить флаг США на доме - норма. /Фото: rbk.ru