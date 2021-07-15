Ламборджини среди куриц: Уникальная порода, снаружи и внутри окрашенная в черный цвет

Черный цвет не редкий среди животных — есть черные медведи, лошади, собаки и коты, но индонезийская порода куриц аям чемани имеет совершенно новый «уровень черноты» — у этих птиц черное вообще всё: и перья, и кожа, и язык, и клюв, и внутренние органы, и мясо, и даже кости. Этот вид куриц настолько удивительный и красивый, что его называют «ламборджини среди куриц».
Уникальная порода аям чемани.
Этот вид куриц появился в Индонезии как результат скрещивания самцов зелёной джунглевой курицы и самок домашней курицы (по другим данным — самок банкивской джунглевой курицы). Как можно догадаться, само название «аям чемани» переводится как «полностью черная курица» (индонезийский и яванский языки), и это название абсолютно точно отражает главную отличительную особенность этой породы.
Индонезийская порода куриц.
Если у домашних кур черными являются только перья, а так называемые «шелковые куры», популярные в США имеют черную кожу, то аям чемани черные полностью — вплоть до костей, когтей, внутренностей и даже глаз. Единственное, что у них не является черным — это кровь, да и та намного темнее крови других пород куриц.
Черная-черная курица.
Причиной такого феномена является наличия у таких куриц доминантного гена (ген EDN3), который вызывает гиперпигментацию. Этот ген есть и у обычных куриц, но у аям чемани по невыясненной причине его активность в 10 раз выше обычного.
Мясо аям чемани также является абсолютно черным.
Аям чемани отличаются от других пород кур не только внешним видом. Они также более приспособлены к капризам климата и имеют лучший иммунитет к болезням, включая к вирусу птичьего гриппа. Мясо таких куриц (естественно, черного цвета) имеет более выраженный приятный вкус, а разведение куриц обходится дешевле из-за отсутствия необходимости постоянного кормления их антибиотиками.
Все внутренности аям чемани черного цвета.
Несмотря на большое количество плюсов разведения аям чемани, эта порода крайне редко встречается за пределами Азии. Возможно, одной из причин этого служит тот факт, что аям чемани относится к медленно растущим породам. Другой причиной может быть то, что эти курицы часто отказываются высиживать свои яйца — вырастить цыплят нередко можно только в инкубаторах. Кстати, яйца у аям чемани, вопреки ожиданиям, не черного цвета — они чуть меньше среднего размера яйца домашней курицы и имеют светло-розовый оттенок.
Черный цыпленок.
Яйца аям чемани имеют розовый оттенок.
Сейчас аям чемани чаще можно встретить разве что в зоопарках или в частных домах как декоративную породу. Хотя у себя на родине в Индонезии этих птиц используют для всего — и для повседневной готовки, и для народной медицины, и даже для религиозных обрядов (аям чемани приносят в жертву, чтобы избавиться от неудач или чтобы роженица родила без проблем). На острове Бали черных куриц используют в петушиных боях.
Петух аям чемани.
Но даже сейчас в Индонезии эта порода считается довольно редкой — иногда цена за одного цыпленка может доходить до 200 долларов. В принципе, аям чемани считается самой дорогой породой куриц в мире — в США цена за одну такую курицу может достигать 2500 долларов.
Совершенно черная птица.
Мясо обычной домашней курицы и аям чемани.
Курица аям чемани.
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