Японская подводная лодка «Корю»: почему перспективная субмарина не сумела повлиять на исход Второй м

Японский флот в годы Второй мировой войны был довольно мощным. В частности любили азиаты строить подводные лодки. Причем обращались они не только к большим, но и сверхмалым размерам. Как раз к последней и относится подводная лодка типа «D», также известная, как «Корю». Правда, повоевать толком она не успела, а большинство недостроенных экземпляров оказались уже никому не нужными.
Сверхмалая подводная лодка японского флота, захваченная американцами в 1943 году. /Фото: military.wikireading.ru
Императорский флот Японии имел в своем составе сверхмалые подводные лодки - те, что имеют водоизмещение до 150 тонн и экипаж, состоящий из 1-2 моряков, еще в 1941 году. В частности, их субмарины Ko-hyoteki (Тип А) принимали участие в нападении на Перл-Хабор. После этого было создано еще две модификации сверхмалых подводных лодок, а затем почти на два года этот концепт ушел из числа приоритетных.
Самые маленькие субмарины сыграли немаленькую роль в нападении на Перл-Харбор. /Фото: fishki.net
Только в 1944 году командование японского флота вновь обратило внимание на идею строительства сверхмалых лодок. Причиной такого решения историки называют перелом во Второй мировой войне, когда инициатива уже переходила на сторону американцев, а угроза высадки их десантов становилась все более реальной. А сверхмалые сумбарины по планам верхушки японского императорского флота, должны были теперь выполнять не функции нападения, а наоборот - предназначались для защиты побережья государства.
Японская сверхмалая лодка тип С - непосредственная предшественница Корю. /Фото: arsenal-info.ru
Новый функционал требовал и новых конструктивных решений, поэтому японцы отступили от своей более ранней тактики - модернизировать то, что уже есть - и строить сверхмалую подводную лодку с нуля, ведь габариты предшествующих типов «А», «В» и «С» были слишком маленькими. Как раз этот концепт и получил в итоге сразу три названия - сначала его именовали просто тип «D», позже - «Тей-Гата», и лишь затем ему дали прозвище «Корю», которое и закрепилось за ним в литературе.
Чертеж японских подлодок Корю. /Фото: topwar.ru
Длина новой лодки действительно была больше, чем у предыдущих типов: она составляла более 26 метров, высота с рубкой достигала трех метров. Такое увеличение дало возможность обеспечить подлодку большим запасом топлива, что, в свою очередь, привело к увеличению дальности плавания. Водоизмещение «Корю» составляло 60 тонн, а благодаря прочному корпусу она могла погружаться на глубину до ста метров.
Сверхмалая Корю на стапеле во время строительства. /Фото: Ww2db.com
Внутренний корпус представлял собой цилиндр с оконечностями в форме усеченных конусов. Всего же подлодка делилась на шесть отсеков, что, правда, было не на руку экипажу: все дело в том, что в военные годы старались экономить и на соответствующей технике, поэтому в данном случае «Корю» не оснастили задраиваемыми люками, а это обрекало моряков на верную смерть в случае получения даже одной пробоины корпуса.
Недостроенная сверхмалая подлодка, найденная уже после окончания Второй мировой войны. /Фото: militera.lib.ru
Большие размеры подлодки позволили увеличить и число экипажа: в него входило пять человек: командир, рулевой, моторист, штурман и торпедист. Работали моряки с приборами слежения за окружающей обстановкой, которые на этом типе субмарин были представлены перископом и гидрофонами. Характерной чертой внешнего вида носовой оконечности «Корю» были два торпедных аппарата, которые располагались друг над другом, а над ними устанавливали узкую надстройку, призванную улучшить мореходность.
Одна из незавершенных лодок типа Корю, август 1945 года. /Фото: military.wikireading.ru
Согласно сохранившимся техническим характеристикам, лодка 8-узловым ходом была способна пройти до тысячи миль на одной заправке, что было отличным решением в вопросе обеспечения возможности длительного патрулирования прибрежных территорий. Кроме того, ход лодке давал электромотор мощностью в 500 лошадиных сил. Над водой «Корю» развивала скорость 10-12 узлов, под водой этот показатель достигал значений в 16-18 узлов. Также известен запас хода под водой на максимальной скорости при полной зарядке аккумуляторных батарей - 125 миль.
Так выглядел центральный пост японской сверхмалой лодки. /Фото: topwar.ru
Основным вооружением сверхмалой японской подлодки стали две торпеды калибра 450 миллиметров, «тип 97». Такой выбор был сделан не случайно: он были своего рода модернизированной модификацией знаменитых боеприпасов «тип 93», которые отлично себя показал в уничтожении американских кораблей. По данным редакции Novate.ru, дальность хода этих торпед составляла пять с половиной километров, а скорость - до 45 узлов. Вооружение заряжалось снаружи, соответственно, для того, чтобы его перезарядить, лодке необходимо было вернуться на базу.http://vs-t.ru/yaponskaya-podvodnaya-lodka-koryu-pochemu-perspektivnaya-submarina-ne-sumela-povliyat-na-isxod-vtoroj-mirovoj
Торпеды, которыми вооружали Корю. /Фото: awm.gov.au
Разработка и проверки новой сверхмалой подводной лодки шли не совсем обычным путем. Так, «Корю» японские инженеры создали буквально за несколько месяцев, а серийное строительство лодок было запущено летом 1944 года. Вот только параллельно с производством шли испытания первого опытного образца, который сдали в эксплуатацию только в мае 1945 года.
Большую часть лодок просто не успели достроить. /Фото: topwar.ru
Причиной такой необычной истории «Корю» стала острая необходимость в них, причем флоту требовались сразу сотни единиц, поэтому размер заказа был не менее пятисот, а в идеале - до шестисот лодок этого типа. Чтобы выполнить такой большой заказ, были мобилизованы все доступные заводы, вот только до конца войны флот поставил на вооружение только 115 лодок.
Затопленные субмарины типа D «Koрю» на базе Курэ, 1946 год. /Фото: wikipedia.org
Но и эти подлодки положение Японии в последний год Второй мировой войны не спасли: «Корю» были задействованы только в одной операции - сражении за Окинаву. Там они никаких успехов не показали, зато имели значительные потери. Поэтому больше о них узнали уже после капитуляции Японии: когда американцы попали на заводы, где они производились, то стали ясны масштабы их производства - оказалось, что на разной стадии готовности ждали своего часа почти полтысячи «Корю».
