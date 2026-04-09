8 элементарных ошибок, которые все мы время от времени допускаем на кухне

Находясь на кухне, любая хозяйка из раз в раз выполняет ряд определенных действий: моет продукты, шинкует, варит и т.д. Однако. привычки делать так, а не иначе могут сыграть злую шутку. Мы собрали 8 ошибок, которые все мы время от времени допускаем на кухне.
1. Грязные руки
Один из плюсов пандемии в том, что люди начали уделять больше внимания вопросам гигиены. Однако, до вспышки вируса каждый из нас время от времени забывал о том, что перед тем, как приступить к готовке нужно вымыть руки. Когда вы работаете с продуктами, мыть руки нужно как можно чаще, чтобы не переносить микробы с разных поверхностей на еду.
2. Пробовать подозрительную еду
Пробовать испорченную еду. | Фото: La Voz.
Привычка пробовать испорченную еду из собственного холодильника характерна преимущественно для женщин. Мужчины более брезгливые и скорее выбросят подозрительный продукт. Дело в том, что в «подгулявших» продуктах появляются вредоносные бактерии, которые на первых порах никак не выдают себя, но могут нанести серьезный урон здоровью. Поэтому молоко, сметану и другие молочные продукты с истекшим сроком годности не стоит пробовать на вкус. То же самое касается готовых блюд, которые уже давно стоят в холодильнике.
3. Размораживать мясо при комнатной температуре
Долго размораживать мясо при комнатной температуре. | Фото: kawaikazan.ru.
Если вы привыкли оставлять мясо на ночь, размораживаться при комнатной температуре, будьте готовы к тому, что в один «прекрасный» день вы отравитесь или заработаете расстройство желудка.быстро в микроволновке.
4. Пробовать сырое тесто
Пробовать сырые яйца и тесто. | Фото: FIFAFAQ.
Ни при каких обстоятельствах не стоит есть сырые яйца, так как они могут быть источником сальмонеллеза. Как известно, это заболевание в некоторых формах может быть очень опасно для человека. По тем же соображением не стоит пробовать сырое тесто. И дело не только в яйцах, которые присутствуют во многих рецептах выпечки, а в самой муке. В этом незаменимом продукте для выпечки уже не раз находили кишечную палочку.
5. Мариновать мясо и рыбу при комнатной температуре
Мариновать мясо и рыбу вне холодильника. | Фото: The Recipe Website.
Мариновать мясо и рыбу при комнатной температуре не стоит по тем же причинам, что и размораживать мясо вне холодильника. Только в случае с использованием маринада бактерии будут размножаться еще стремительней, а значит шансы заработать отравление увеличатся в разы. Чтобы избежать неприятностей, достаточно просто поставить замаринованные продукты в холодильник.
6. Хранить грязные яйца
Хранить и использовать грязные яйца. | Фото: Twitter.
Как известно, сырые яйца могут быть источником заразы. Точнее не сами яйца, а птичий помет на их скорлупе. Именно по этой причине яйца нужно хранить отдельно от других продуктов. Перед покупкой обязательно открывайте лоток и внимательно осматривайте его содержимое. Не берите упаковки, где есть треснутые экземпляры, так как через трещины бактерии попадают внутрь.
7. Использовать одну разделочную доску
Иметь в арсенале только одну разделочную доску. | Фото: vplate.ru.
Конечно, разделывать все продукты на одной доске - это удобно и практично. Однако это неправильно, а в некоторых случаях даже опасно. Согласно последним санитарно-эпидемиологическим требованиям на кухнях кафе и ресторанов должно быть не меньше 12 досочек. Дома можно обойтись и меньшим количеством. В гигиенических целях рекомендуем завести 3 доски для разделки. Одна - для мяса и рыбы, вторая - для овощей и фруктов, третья - для хлеба.
8. Ждать до полного остывания
Ждать, пока свежеприготовленное блюдо остынет. | Фото: Focused Collection.
Для того, чтобы поставить свежеприготовленную еду в холодильник, не нужно ждать ее полного остывания. Кстати, этого можно и не дождаться, если речь идет о жарких днях или если кастрюля стоит возле плиты. Свежая еда может просто испортиться. Но, даже если видимых признаков порчи продуктов нет, через 2-3 часа в теплом блюде, при комнатной температуре начнут появляться бактерии. Одним словом, максимум через два часа после окончания готовки, блюдо нужно поставить в холодильник.
