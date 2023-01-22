Позитивное влияние пива

Наконец-то ученые порадовали нас хорошими новостями. Пиво признано чрезвычайно полезным напитком — можете показывать эту статью своей благоверной каждый раз, как собираетесь с парнями в бар. Только на этой неделе огласили результаты сразу нескольких крупных исследований: ученые из Университета штата Пенсильвания обследовали 8 000 взрослых мужчин и признали, что пиво реально может помочь снизить риск возникновения инсульта. Китайцы же выяснили позитивное влияние пенного напитка на потенцию — а если вам и этого мало, то вот еще целых девять веских причин пропустить вечерком кружку-другую.
Бессмертие
По результатам исследований экспертов компании Virginia Tech умеренное потребление пива действительно способно продлить жизнь. Ученые предполагают, что все дело в благотворном влиянии хмеля и солода на сердце. Любители пива живут дольше тех, кто предпочитает держаться от пенного напитка подальше — и это доказанный факт.
Лучшая диета
Профессор Лондонского королевского колледжа Тимоти Спектор уверяет, что светлое пиво ведет к снижению веса. Согласно его исследованиям, полезные кишечные бактерии помогают пищеварению. Главное, не закусывать полезные бактерии не столь уж полезными снэками.
Борьба с раком
Оказывается, пиво готово прийти на помощь и в более серьезных проблемах. Хмель славится высоким содержанием флавонида ксантохумола, который служит ингибитором для канцерогенных ферментов.
Вечная молодость
Тот же самый флавонид ксантохумол защищает наш мозг от болезни Альцгеймера и даже спасает от болезни Паркинсона. Ученые из Оксфорда рекомендуют каждому человеку выпивать не менее полулитра светлого пива в день. Разливного, разумеется.
Здоровье почек
Совсем недавно в авторитетном журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology была опубликована статья, согласно которой пиво почти вполовину снижает опасность возникновения камней в почках. Пейте — и радуйтесь здоровью.
Набор витаминов
А еще в пиве содержится огромное количество витаминов. Штефан Доменинг из австрийского отделения ВОЗ рекомендует повнимательнее читать химический состав свежего пива: витаминов тут больше, чем в аптечных лекарствах.
Низкокалорийное блюдо
Верить ли парням из Guiness, которые утверждают, что пиво низкокалорийно? Наверное стоит, пусть они и заинтересованная сторона. Кроме того, независимые эксперты уже подтвердили выводы пивоваров: даже темные сорта пива содержат меньше калорий, чем апельсиновый сок.
Крепкие кости
Кшиштоф Кислецки, пражский медик, опубликовал в Journal of the Science of Food and Agriculture статью, согласно которой пиво стоит пить всем, кто бережет свои кости. Большое содержание кремния в пиве укрепит наш каркас получше кальция из молока.
Пивное брюхо
И самая главная опасность, пивное брюхо, бывает вовсе не от пива. Такой придаток вырастает лишь у тех, кто не знает удержу в закусках. Пиво без жирных чипсов, картошки фри и прочей гадости никаких последствий для фигуры не принесет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии