Позитивное влияние пива

Наконец-то ученые порадовали нас хорошими новостями. Пиво признано чрезвычайно полезным напитком — можете показывать эту статью своей благоверной каждый раз, как собираетесь с парнями в бар. Только на этой неделе огласили результаты сразу нескольких крупных исследований: ученые из Университета штата Пенсильвания обследовали 8 000 взрослых мужчин и признали, что пиво реально может помочь снизить риск возникновения инсульта. Китайцы же выяснили позитивное влияние пенного напитка на потенцию — а если вам и этого мало, то вот еще целых девять веских причин пропустить вечерком кружку-другую.









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