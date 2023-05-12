Необычные домашние животные: кролик

Девушка из Амстердама завела себе гигантского кролика вместо собаки или кота. Зовут его Гуус. Давайте смотреть.
Фламандский гигантский кролик — это очень крупная порода домашнего кролика, обычно считающаяся самой крупной породой.
Эта порода была выведена еще в 16 веке недалеко от города Гент, Бельгия.
Первые стандарты породы были написаны в 1893 году. Фламандский великан является предком многих пород кроликов со всего мира, одной из которых является бельгийский заяц.
Сегодня это одна из самых популярных пород на выставках кроликов из-за ее необычно большого размера и разнообразного окраса.
У фламандского великана много прозвищ, в том числе «Нежный великан» за его уникально послушный характер.
Фламандские великаны также популярны в качестве домашних животных, особенно в Европе и Северной Америке. Хотя они большие, они, как известно, отличаются чистоплотностью.
Кстати, наш кролик еще не такой большой. Самым крупным кроликом в мире является Дариус, который весит 22 кг.
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