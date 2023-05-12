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Необычные домашние животные: кролик

Девушка из Амстердама завела себе гигантского кролика вместо собаки или кота. Зовут его Гуус. Давайте смотреть.

Необычные домашние животные: кролик

Фламандский гигантский кролик — это очень крупная порода домашнего кролика, обычно считающаяся самой крупной породой.

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Эта порода была выведена еще в 16 веке недалеко от города Гент, Бельгия.

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Первые стандарты породы были написаны в 1893 году. Фламандский великан является предком многих пород кроликов со всего мира, одной из которых является бельгийский заяц.

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Сегодня это одна из самых популярных пород на выставках кроликов из-за ее необычно большого размера и разнообразного окраса.

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У фламандского великана много прозвищ, в том числе «Нежный великан» за его уникально послушный характер.

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Фламандские великаны также популярны в качестве домашних животных, особенно в Европе и Северной Америке. Хотя они большие, они, как известно, отличаются чистоплотностью.

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Кстати, наш кролик еще не такой большой. Самым крупным кроликом в мире является Дариус, который весит 22 кг.

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Необычные домашние животные: кролик

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Необычные домашние животные: кроликПодписаться на мой Instagram
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