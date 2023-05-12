Необычные домашние животные: кролик

С нами не соскучишься!

Девушка из Амстердама завела себе гигантского кролика вместо собаки или кота. Зовут его Гуус. Давайте смотреть.







Фламандский гигантский кролик — это очень крупная порода домашнего кролика, обычно считающаяся самой крупной породой.















