10 секретов быстрой уборки при помощи обычной газировки

1. Борется со ржавчиной

Газированной водой можно очистить ржавый кран. / Фото: freelancehack.ru

2. Очищает ювелирные украшения

Ювелирные изделия нужно замочить в газированной воде на всю ночь. / Фото: ouborke.ru

3. Очищает стекло автомобиля

Газированная вода не оставляет разводов на стеклах. / Фото: lada-xray2.ru

4. Полирует каменные покрытия на столешницах

Газировка устраняет загрязнения, но не вредит покрытию. / Фото: 1womenjournal.ru

5. Борется с пригоревшим жиром

Газированной водой можно удалить пригоревший жир на сковороде. / Фото: amazingajmer.com

6.Придает блеска хрусталю и кухонным предметам

Замочите столовые приборы и хрусталь в газировке, а потом вытрете мягкой тряпкой

7. Устраняет пятна на одежде и полотенцах

Грязную одежду и полотенца нужно замочить в газированной воде, чтобы удалить пятна

8. Нейтрализует неприятные запахи

Устраните пятно на ковре при помощи тряпки, смоченной в газировке. / Фото: familyhandyman.com

9. Удаляет разводы от жесткой воды и известкового налета

Протрите влажным полотенцем газовую плиту, чтобы не было разводов. / Фото6 pro-men.ru

10. Устраняет налет от чая и кофе

Замочите на ночь чашку с налетом, а наутро она стане чистой. / Фото: sovet.boltai.com