10 секретов быстрой уборки при помощи обычной газировки

Оказывается, газированную воду можно не только пить, использовать в некоторых кулинарных рецептах, но и применять в качестве средства для быстрой уборки квартиры. Узнать, на что способна обычная бутылка газированной воды, вы можете в нашей статье.
1. Борется со ржавчиной
Газированной водой можно очистить ржавый кран. / Фото: freelancehack.ru
Если вы заметили, что на металлических изделиях появилась ржавчина, воспользуйтесь газированной водой. В ее состав входит углекислота, которая приостанавливает, а потом и нейтрализует окисление железа. Для того, чтобы очистить предметы, сделанные из металла, замочите их в газировке на несколько часов. По истечению времени достаньте изделия и вытрите их полотенцем либо оставьте на столе, чтобы они высохли естественным способом.
2. Очищает ювелирные украшения
Ювелирные изделия нужно замочить в газированной воде на всю ночь. / Фото: ouborke.ru
Чтобы очистить золотые или серебряные украшения, положите их в газированную воду и добавьте туда несколько капель любого моющего средства. Для того, чтобы усилить эффективность газировки, оставьте ювелирные изделия в воде на всю ночь. На следующий день достаньте украшения, промойте их сначала мыльной, а затем чистой водой. На финальном этапе вытрите серьги, кольца, подвески мягкой тканью и положите в шкатулку, где вы обычно храните ювелирные изделия.
3. Очищает стекло автомобиля
Газированная вода не оставляет разводов на стеклах. / Фото: lada-xray2.ru
Также газировка является эффективны средством борьбы с грязью, пылью и пятнами на лобовых стеклах автомобиля, зеркалах и окнах в квартире. Главный плюс использования такого средства заключается в том, что после газированной воды не остается разводов и потеков. Поэтому, если в доме не оказалось специального средства для мойки стекол, налейте газировку в тазик, намочите тряпку и приступайте к мойке необходимых поверхностей.
4. Полирует каменные покрытия на столешницах
Газировка устраняет загрязнения, но не вредит покрытию. / Фото: 1womenjournal.ru
Если для покрытия кухонных поверхностей вы использовали камень, то можете смело применять газированную воду для их очистки и полировки. Углекислота, входящая в состав газировки, поможет за считанные секунды избавиться от загрязнений. Основным преимуществом данного средства является то, что оно не наносит вред покрытию, поэтому смело можете использовать его на кухне.
5. Борется с пригоревшим жиром
Газированной водой можно удалить пригоревший жир на сковороде. / Фото: amazingajmer.com
Самый большой страх каждой хозяйки – это пригоревший жир, который скапливается на сковородках и кастрюлях. Даже самые эффективные моющие и чистящие средства не всегда способны в короткие сроки справиться с загрязнениями, которые появились на посуде. Если вы не хотите мучиться и тратить большое количество времени на устранение жира, то поступите следующим образом: в теплые кастрюли и сковородки налейте газировку и оставьте их на 2-3 часа. По истечению времени вылейте воду и за 2 минуты устраните жир и нагар. Кстати, для этого вам не понадобится металлический скребок для посуды. Достаточно будет обычной губки.
6.Придает блеска хрусталю и кухонным предметам
Замочите столовые приборы и хрусталь в газировке, а потом вытрете мягкой тряпкой
Если в вашем доме есть хрустальные бокалы или кухонные приборы, которые со временем потускнели, то замочите их в газированной воде на 20-30 минут. За это время они приобретут былой блеск и все, что вам останется – через полчаса достать их из воды и протереть сухой тряпкой, которая не содержит ворс.
7. Устраняет пятна на одежде и полотенцах
Грязную одежду и полотенца нужно замочить в газированной воде, чтобы удалить пятна
Если на вашей одежде либо полотенцах остались пятна от жира или вина, не торопитесь бежать в магазин за пятновыводителем. Лучше используйте обычную газированную воду. Она в короткие сроки устраняет загрязнения и при этом не влияет на ткань и цвет вещей.
8. Нейтрализует неприятные запахи
Устраните пятно на ковре при помощи тряпки, смоченной в газировке. / Фото: familyhandyman.com
Этот совет особенно актуален для владельцев домашних животных, например, котов и собак. Если ваш любимец выпачкал ковер либо мебель, и вы сразу заметили это, налейте на загрязненное место небольшое количество газированной воды. Она сможет не только нейтрализовать неприятный запах, но и предотвратить появление пятна.
Совет: Когда будете пропитывать загрязненное место газировкой, внимательно проследите за тем, чтобы не растереть пятно и не «загнать» его вглубь ковра.
9. Удаляет разводы от жесткой воды и известкового налета
Протрите влажным полотенцем газовую плиту, чтобы не было разводов. / Фото6 pro-men.ru
По информации Novate.ru, чтобы устранить разводы от налета и жесткой воды на хромированных предметах (смесителях, трубах, фитингах), достаточно смочить мягкую ткань в газированной воде и протереть изделия. Для этих целей лучше брать салфетки из микрофибры, так как они мягко очищают предметы и не царапают их в процессе мытья. По окончанию процедуры, вытрите изделия, которые вы обрабатывали, чтобы на них не осталось воды.
10. Устраняет налет от чая и кофе
Замочите на ночь чашку с налетом, а наутро она стане чистой. / Фото: sovet.boltai.com
Очень часто мы забываем помыть чашки после того, как выпили чай или кофе. В результате на посуде остается налет, который очень сложно отмыть даже скребком, не говоря уже об обычной мягкой губке. На помощь придет газированная вода. Все, что вам нужно сделать – налить газировку в грязную кружку и оставить на ночь. Утром промойте чашку обычной водой и насладитесь полученных эффектом – посуда будет сверкать, как новая!
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