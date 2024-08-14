8 светильников, которые помогут создать особую атмосферу

Потрясающие светильники, удивляющие своим дизайном.

1. Светильник-книга

Прикроватный светильник в форме книги с открытыми станицами, которые светятся.

2. Кошки-гляделки

Оригинальные светильники в виде кошек с лучами из глаз.

3. Пара птиц

Нежные светильники в форме двух птичек.

4. Падающая чашка с чаем

Яркий светильник в виде опрокинутой чашки, из которой выливается жидкость.

5. Месяц

Прикроватный светильник в форме месяца.

6. Летающая тарелка

Забавный светильник в виде НЛО, похищающего корову.

7. Капли света

Лампы для тех, кому нужно всего несколько капель света.

8. Кофейные чашки

Уютный светильник в виде перевернутых белых кофейных чашечек .