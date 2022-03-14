Яркий череп, ставший самой дорогой картиной «чёрного Пикассо», и другие картины Баскии

Аукционные торги Sotheby’s. Продажа полотна «Без названия». (1982). Художник Жан-Мишель Баския.
Нередко случается, что картины художников после их смерти в разы возрастают в цене. Не стал исключением и современный темнокожий художник из Бруклина (США) Жан-Мишель Баския, умерший в 27-летнем возрасте. Его работа «Без названия» (1982) на прошлогодних майских аукционных торгах Sotheby’s была продана за баснословную сумму - 110 500 000 долларов. Это самая дорогостоящая картина, когда-либо проданная на арт-рынке и получившая первенство в рейтинге американских художников. Она же занимает и 11 место в топе самых дорогих художественных произведений мира.
«Без названия». (1982). Автор: Жан-Мишель Баския.
Картину Жана-Мишеля Баския приобрел 41-летний магнат из Японии Юсаке Маэзава. Сейчас он решил показать полотно всему миру и в ближайшее время организует экспозицию картины. Выставка начнется в Музее Бруклина с 26 января и будет проходить до 11 марта 2018 года в рамках показа «Один Баския».
Весной это полотно отправится во всемирное турне, после чего оно станет украшением галереи дома Юсаке Маэзава, который он возводит в своем родном городе Чиба в Японии. К слову, состояние магната на нынешний день оценивается в три миллиарда долларов и занимает четырнадцатое место среди состоятельных людей Японии.
Юсаке Маэзава со своим приобретением в 110 миллионов долларов.
И так как эта картина за 30 лет никогда не экспонировалось в музеях и не знакома широкой публике, магнат-миллиардер заявил:«Я хочу поделиться этим шедевром с как можно большим количеством людей, начиная с родного района Баскии, Бруклина... Я надеюсь, что благодаря выставке и обширным сопутствующим программам, молодежь района вдохновится их местным героем так же, как он вдохновил многих из нас по всему миру».
Жан-Мишель Баския - «черный Пикассо».
Жан-Мишель
Баския.
Баския.
Жан-Мишель Баския(Jean-Michel Basquiat) родился в 1960 году в Нью-Йорке. В четыре года мальчишка уже умел писать, а к одиннадцати владел тремя языками. Еще совсем юным начинал свою художественную карьеру с граффити и стрит-арта, а еще увлекался музыкой. В 22-летнем возрасте судьба его свела с Энди Уорхолом, объединившись с которым создали множество совместных проектов. И невзирая на большую разницу в возрасте и мастерстве, они стали близкими друзьями.
Особенностью творений художника является стиль неоэкспрессионизма, в котором соединились и граффити и наскальная живопись, а тематикой его творчества были личные переживания, связанные с положением чернокожих в США в 80-е годы.
Автопортрет. (1984). Автор: Жан-Мишель Баския.
Жан-Мишель первым темнокожим художником, который добился признания и популярности не только в США. Уже при жизни он хорошо зарабатывал на своих творениях. Однако большую часть накоплений художник спускал на наркотики, начиная от «невинной» марихуаны и заканчивая кокаином, а в 1984 году он пристрастился к героину. Пик наркотического безумия Баскии начался после смерти Энди Уорхола в 1987. Жан-Мишель умер от передозировки наркотиков в 1988 году.
Жан-Мишель Баския.
Звезда темнокожего художника, вспыхнув ярко и стремительно, так же быстро и угасла. Однако он успел оставить после себя наследие, которое оценено в десятки миллионов долларов.
Согласно статистике картина «Profit I» в 2002 ушла с молотка за 5,5 $ млн. В 2007 году безымянная картина продана была на торгах за 14,6 $ млн. В 2013 году полотно «Затуманенные головы» было продано за 48,8 $ млн.
Автопортрет. (1982). Автор: Жан-Мишель Баския.
Работы Жана-Мишеля на сегодняшний день хранятся в коллекциях Леонардо ди Каприо и рэпера Jay-Z. И сейчас эксперты заявляют, что его наследие было не обосновано зачислено в разряд поп-культуры, и работники музеев умышленно занижали его значение в истории искусства.
Собака. (1982). Автор: Жан-Мишель Баския.
Абориген. (1984). Автор: Жан-Мишель Баския.
Логотип. (1984). Автор: Жан-Мишель Баския.
Доход. (1982). Автор: Жан-Мишель Баския.
Ринг. (1981). Автор: Жан-Мишель Баския.
Задурманенные головы. (1982). Автор: Жан-Мишель Баския.
Грилло.(1984). Автор: Жан-Мишель Баския.
Филистимляне. (1982). Автор: Жан-Мишель Баския.
Череп. (1981). Автор: Жан-Мишель Баския.
Сиенна. (1984). Автор: Жан-Мишель Баския.
«Верхом на смерти».Автор: Жан-Мишель Баския.
Картина «Верхом на смерти» была последней, которую написал художник.
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