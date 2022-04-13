Как украсить кулич на Пасху

В большинстве случаев украшение пасхальной выпечки довольно простое: белая голова из взбитых яичных белков и декор кондитерскими присыпками. Но при творческом подходе к делу пасхальные куличи можно превратить в настоящее произведение искусства.

Простор для творчества при оформлении безграничен! Делимся самыми оригинальными идеями оформления пасхальных куличей, которые вы сможете воплотить жизнь уже в этом году. Поверьте, такая выпечка на праздничном столе не оставит никого равнодушным!



















































































































































































Читать далее →