Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона

Превратить свой балкон в райский уголок для отдыха от ежедневных проблем и суеты — наверное, одно из самых лучших дизайнерских решений! На собственный вкус хозяева выбирают стиль и направление, которое будет реализовано на балконе.

Будет ли это балкон в восточном стиле с подушками на полу и кальяном, или небольшой уголок с компьютером, или большое мягкое кресло в окружении комнатных цветов? Эти и многие другие идеи можно подсмотреть в любопытной фото-подборке этой статьи:



Отдых по-восточному





Для душевного отдыха



Дети точно оценят



Можно звать друзей в свой мини-бар



Приятно отдохнуть и почитать книгу



Минималистично, но всё, что нужно, здесь есть



Без излишеств и лишнего шика



Начните утро за чашкой чая или кофе на балконе



Почему бы не добавить тёмные оттенки?



Очень просто, но так уютно



Полноценная комната из балкона



Чем больше подушек, тем уютнее



Потрясающий стильный уголок



Даже из маленького балкона можно сделать шедевр





Даже и не скажешь, что это просто балкон



Дополнительное хранение — ещё один плюс



Здесь можно и отдохнуть, и книгу почитать, и кофе выпить



Маленький уличный светильник добавляет шарм интерьеру



Рабочий уголок в ярких красках



Очень приятно провести здесь ленивые выходные



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