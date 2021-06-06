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Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона

Превратить свой балкон в райский уголок для отдыха от ежедневных проблем и суеты — наверное, одно из самых лучших дизайнерских решений! На собственный вкус хозяева выбирают стиль и направление, которое будет реализовано на балконе.
Будет ли это балкон в восточном стиле с подушками на полу и кальяном, или небольшой уголок с компьютером, или большое мягкое кресло в окружении комнатных цветов? Эти и многие другие идеи можно подсмотреть в любопытной фото-подборке этой статьи:

Отдых по-восточному

Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Для душевного отдыха
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Дети точно оценят
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Можно звать друзей в свой мини-бар
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Приятно отдохнуть и почитать книгу
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Минималистично, но всё, что нужно, здесь есть
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Без излишеств и лишнего шика
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Начните утро за чашкой чая или кофе на балконе
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Почему бы не добавить тёмные оттенки?
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Очень просто, но так уютно
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Полноценная комната из балкона
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Чем больше подушек, тем уютнее
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Потрясающий стильный уголок
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Даже из маленького балкона можно сделать шедевр

Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Даже и не скажешь, что это просто балкон
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Дополнительное хранение — ещё один плюс
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Здесь можно и отдохнуть, и книгу почитать, и кофе выпить
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Маленький уличный светильник добавляет шарм интерьеру
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Рабочий уголок в ярких красках
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
Очень приятно провести здесь ленивые выходные
Бюджетные идеи для улучшения вашего балкона
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