Пищевая пленка в быту

Пищевая пленка – незаменимый помощник любой хозяйки благодаря клинг-эффекту. Прозрачная, тонкая и широкая лента хорошо прилипает к такому же материалу и поверхностям различных объектов. Так же легко, без малейших усилий она отлипает от предметов. Производители позиционируют пищевую пленку как материал для порционной упаковки холодных продуктов, и мы привычно заворачиваем бутерброды, сыр и другие припасы, не задумываясь о том, что потенциал ее использования гораздо шире.





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