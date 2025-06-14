Пищевая пленка в быту

Пищевая пленка – незаменимый помощник любой хозяйки благодаря клинг-эффекту. Прозрачная, тонкая и широкая лента хорошо прилипает к такому же материалу и поверхностям различных объектов. Так же легко, без малейших усилий она отлипает от предметов. Производители позиционируют пищевую пленку как материал для порционной упаковки холодных продуктов, и мы привычно заворачиваем бутерброды, сыр и другие припасы, не задумываясь о том, что потенциал ее использования гораздо шире.
1. Флаконы с шампунями и другими жидкостями безопасны для вещей в багаже
Пленка защитит вещи в багаже от пролива жидкости из флаконов. Шампуни, гели и другие подобные средства в дороге требуют внимания. Даже завинчивающиеся крышки не всегда спасают от пролития жидкости на вещи в багаже. Меры предосторожности просты – накройте пищевой пленкой верх флакона и только потом закрутите крышку. Теперь можно спокойно отправляться в путешествие, не переживая, что флаконы перевернутся и жидкость испортит вещи.
2. Компактная упаковка украшений в рассортированном виде
Цепочки, обернутые пищевой пленкой, не спутываются в дороге. Взять в путешествие украшения так, чтобы они лежали аккуратно – сложно. Бижутерия в косметичке или отделении несессера перепутывается, цепочки могут связаться в узлы. Брать с собой футляры – это увеличивать объем багажа. Вместо этого отмотайте кусок пленки нужного размера, в центре аккуратно разложите украшения и заверните края.перевозки бижутерии – все лежит по порядку и занимает минимум места.
3. Емкость с непроливающимися свойствами
Емкость с верхом, затянутым пленкой, преображается в «непроливайку». Это решение – настоящая палочка-выручалочка во многих ситуациях. Из такого сосуда удобно пить, находясь в автомобиле, без риска облиться во время движения по неровной дороге. Дома можно спокойно читать книгу, потягивая сок из трубочки. Если стакан нечаянно перевернется, жидкость не выплеснется, заливая все вокруг. Для этого просто натяните пленку поверх емкости и плотно прижмите края по всей окружности сосуда. В центре сделайте отверстие и вставьте трубочку для напитков.
4. Оболочка для планшета, сохраняющая девайс в чистоте на кухне
Планшет, обернутый пленкой, остается чистым. При освоении новых блюд удобно, когда планшет находится под рукой, чтобы сверяться с рецептом из интернета или смотреть видео, пока еда готовится. Если прикасаться к нему пальцами, измазанными в масле или муке, экран быстро загрязнится. Оберните планшет пищевой пленкой, и девайс останется чистым и невредимым, даже если на него что-то просыпется или разольется. Пленка не станет преградой в управлении девайсом, она очень тонкая и сенсорный экран будет откликаться на касания..
5. «Одеяние» для смартфона, защищающее от влаги и песка
Смартфону, закрытому пленкой не страшны песок и влага. Смартфоны сопровождают нас во всех жизненных ситуациях. Обернутый пленкой девайс будет защищен от проникновения влаги при разговоре во время дождя, от попадания песка на пляже, от пролитой жидкости на кухне. Оборачивать можно и другие предметы, например, пульт от телевизора, клавиатуру компьютера. Их кнопки буквально притягивают пыль и крошки пищи, которые нужно постоянно счищать. Пленка защитит гаджеты от загрязнений и во время уборки достаточно будет просто сменить ее на новую.
6. Хранение мороженого без образования наледи
Мороженое дольше сохранит свои свойства, если контейнер под крышкой затянуть пищевой пленкой. Вскрытую упаковку мороженого недостаточно просто закрыть крышкой. При хранении в морозильной камере продукт через какое-то время покрывается наледью. Обеспечить герметичность упаковки и сохранить первоначальный вид и вкус мороженого поможет пищевая пленка. Плотно натяните ее поверх контейнера и потом закройте емкость крышкой. Интересный факт: Своим появлением стрейч-пленка обязана любителям присваивать чужие вещи. В 70-х годах прошлого века крупная американская компания, занимающаяся доставкой грузов, столкнулась с систематической недостачей транспортируемых ценностей, или они прибывали в поврежденном состоянии. Жалобы клиентов шли потоком, и имидж компании нужно было спасать, иначе можно было обанкротиться. Руководству пришла в голову гениальная идея о создании принципиально новой упаковки: прозрачной, с тянущимися свойствами и устойчивой к механическим повреждениям. Идею по заказу транспортной компании воплотила в жизнь фирма «Polymers Enterprises». Стрейч-пленка сразу же показала свою эффективность и имела оглушительный успех.
7. Пышно взбитый крем и чистые стены и стол – это реально
Миксер, обернутый пищевой пленкой не загрязняет кухню. При взбивании яиц для бисквита, крема для торта, коктейлей и других жидких продуктов брызги летят вокруг, попадая на стол и стену рядом. Этого можно избежать, обернув миксер или кухонный комбайн пищевой пленкой. В случае погружного блендера пленкой нужно будет закрыть чашу, в которой взбиваются продукты, и сделать в центре отверстие для венчика. Теперь жидкие или сухие ингредиенты не будут загрязнять поверхности вокруг, разбрызгиваясь в воздухе. Этот нехитрый прием избавляет от необходимости отмывать кухню после готовки. Совет: перед использованием поместите пищевую пленку в морозильник на 15 минут или постоянно храните там. Холод уменьшит электризацию, и с пленкой удобно будет работать.
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