С нами не соскучишься!

8 308 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    крафт - это  переводе на русский типа завод  к примеру kraftwerk -завод машиностроительный, в германии заводское пиво...5 главных сортов ...
  • Владимир Акулов
    Тайна смерти пиндосского кощея - в долларовой *игле* ... Пока пиндосский кощей немеренно печатает для себя *зелены...Когда и почему до...
  • Владимир Акулов
    Когда доллар появился в 1792г за 1 доллар давали , примерно , 1,6 грамма золота... Теперь купить 1 грамм золота мо...Когда и почему до...

Что происходит с биоразлагаемыми пакетами через три года

Что происходит с биоразлагаемыми пакетами через три года


Одноразовый пластик — это одно из самых больших безумств человечества. Предметы, изготовленные из него, используются один раз, а после не разрушаются целую вечность. Не так давно стали появляться пакеты, которые всё же могут распадаться на составляющие. Учёные, озаботившиеся проблемой пластика, задались вопросом, насколько быстро разлагаются пакеты, которые производители позиционируют как «биоразлагаемые».

Исследование проводили сотрудники Плимутского университета под руководством Имоджен Наппер. Они взяли пять видов пластиковых пакетов из обычных розничных сетей Великобритании и поместили часть из них в почву, часть — в морскую воду, а часть оставили на воздухе. Всё это они сделали в апреле 2016 года, а в апреле 2019 достали их вновь.

На фрагменты через девять месяцев распались только пакеты, оставшиеся на открытом воздухе. А вот закопанные в землю и помещённые в море только потеряли внешний вид, но до сих пор остались способными выполнять свои функции. В них можно было положить довольно объемные и тяжёлые покупки, и они выдерживали это.
Что происходит с биоразлагаемыми пакетами через три года
Пакет, пролежавший три года на морском дне, всё ещё выполняет свою функцию

Поэтому в следующий раз, когда будете покупать биоразлагаемый пакет, который стоит в несколько раз дороже обычного, вспоминайте об этом исследовании. Попавший в море биоразлагаемый пакет успеет наделать столько же бед, сколько обычный. Купите лучше тряпичную сумку и ходите в супермаркет с ней.

источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Что происходит с биоразлагаемыми пакетами через три года

И не забудьте:
Что происходит с биоразлагаемыми пакетами через три годаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх