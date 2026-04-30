10 самых длинных классических автомобилей в истории: яхты на дорогах

В 1960-1980-х годах появились супердлинные автомобили, ставшие настоящей классикой.
Автомобильная эпоха 1960-х – начала 1980-х годов ознаменовалась появлением в Америке «сухопутных яхт» невероятных размеров. Эти автомобили спокойно колесили по дорогам, не подозревая, что со временем они станут настоящей классикой.
1. Dodge Polara – длина 5,61 метра
Представленный в 1960 году в США Dodge Polara стал топовой моделью компании Dodge. Название Polara отсылало к Полярной звезде, стремясь попасть в тогдашний тренд на развитие космонавтики. В четвертом поколении (1969-1973 годы) самая удлиненная модель – Полара 1969 года. Ее длина составляла 5608 мм.
2. Chevrolet Impala Custom Coupe – длина 5,66 метра
Полноразмерный автомобиль Chevrolet Impala (1957-1985 годы) был флагманом Шевроле, охотно и часто покупаемым американцами. Модель назвали в честь изящной африканской антилопы импала. Концептуально Chevrolet Impala была окрашена в цвет изумрудно-зеленый металлик, имела белый салон и жесткую крышу.
Импала 1973 года выпуска (пятое поколение) выходила в различных вариантах кузова, в том числе в форме двухдверного купе Custom внушительных габаритов. Длина 5662 мм получилась за счет увеличения амортизирующего переднего бампера.
3. Ford Thunderbird – длина 5,72 метра
Тандерберд стал известен как двухместный кабриолет премиум-класса (выпуск в 1955-2005 годах), хотя выходил и в других формах кузова.большим, но и самым тяжелым купе Форда. Вес его превышал 2268 кг, а длина – 5715 мм.
Самый производительный двигатель V8 имел объем 7.5 л. Из роскошных опций предлагались зеркало для макияжа водителя с подсветкой, AM/FM-стереосистема с 8-дорожечным магнитофоном и прочие приятности.
4. Cadillac Coupe de Ville – длина 5,86 метра
Кадиллаки DeVille премиум-бренд выпускал с 1958 по 2005 годы в формах седана или купе. Самым длинным стал Coupe de Ville, вышедший в 1975 году (четвертое поколение). Его длина достигла 5860 мм – за счет новых энергопоглощающих бамперов.
Купе Девиль предлагал своему владельцу доступную роскошь. Интерьер отделывался кожей или велюром, а экстерьер отличался наличием огромной виниловой крыши, шин с белыми боковинами и поворотными фарами, которые помогали управлять «яхтой».
5. Oldsmobile Ninety-Eight LS – длина 5,90 метра
Старейшая американская автомобильная компания Oldsmobile выпускала флагман Oldsmobile 98 или Ninety-Eight с 1940 по 1996 годы. В девятом поколении модель 1974 года была поистине гигантских размеров – от бампера до кончика кормы ее длина составляла 5903 мм. При этом купе класса люкс было оснащено передовыми технологиями и имело высококачественную отделку салона и кузова.
Пусть Ninety-Eight LS был несколько громоздким на дороге, но все решал 7.5-литровый двигатель V8 Rocket, который наделял огромную конструкцию способностью двигаться быстро.
6. Buick Electra 225 – длина 5,93 метра
Buick Electra выпускался компанией Buick в качестве флагмана на протяжении 1959-1990 годов и пережил шесть поколений. Четвертое поколение (1971-1976 годы), выделялось наиболее крупными габаритами Electra 225. Четырехдверный хардтоп 1975 года имел длину 5928 мм – вершина модельного ряда.
Выводя этого супер громоздкого монстра на рынок, Buick заявил, что 225-я модель предназначена для тех, кто хочет ездить на роскошном автомобиле, но при этом не стремится к претенциозности.
7. Chrysler Imperial LeBaron – длина 5,98 метра
Люксовый автомобиль Chrysler Imperial выпускался в 1955-1983 годах, регулярно обновляя дизайн. Imperial LeBaron 1973 года в четвертом поколении оказался самым большим серийным автомобилем Америки нелимузинного типа. Его длина достигала 5977 мм благодаря дополнительным резиновым накладкам на бамперы, что добавило 147 мм.
8. Rolls-Royce Phantom VI – длина 6,05 метра
Роскошный британский лимузин выпускался с 1968 по 1990 годы. За это время было произведено всего 374 единицы этой модели. Все они были в собственности самых влиятельных лиц – глав государств, королевских особ, мировых знаменитостей. Поскольку Phantom VI предназначался для торжественных случаев и важных персон, то соблюдались высочайшие требования к комфорту пассажиров.
Кузов и салон изготовлялись по индивидуальным предпочтениям заказчика. Например, для султана Брунея было построено три модели Phantom с роскошной отделкой внутри в восточном стиле. Длина Фантома составляла 6045 мм.
9. Bugatti Type 41 Royale – длина 6,40 метра
Французский производитель люксовых автомобилей Bugatti выпускал Type 41 Royale с 1927 по 1933 годы. Эта модель превзошла все созданное ранее и была отнесена к классу «ультра-роскошь». Хотя владелец фирмы Этторе Бугатти рассчитывал построить 25 единиц шикарных машин и продать членам королевской семьи, как самый роскошный автомобиль за всю историю, в итоге было выпущено всего семь Royale.
Автомобиль оказался одним из самых больших и тяжелых в мире, на 20% обойдя по длине Rolls-Royce Phantom VII. 12.8-литровый рядный восьмицилиндровый двигатель из французской авиации выдавал 300 л.с.
10. Cadillac Fleetwood 75 – длина 6,41 метра
Серия 75 – это лимузины класса люкс, которые компания Cadillac выпускала в 1971-1976 годах под названием Fleetwood 75. Самый внушительный из них имел в длину 6406 мм и выпускался в 1974-1976 модельных годах.
