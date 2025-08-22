Подводные камни вегетарианства

С какими проблемами со здоровьем сталкиваются вегетарианцы.







В России вегетарианское движение появилось в конце XIX века; в то же время в Москве открылась первая вегетарианская столовая. Огромное влияние на любителей растительной пищи оказал писатель Лев Толстой, которому принадлежат знаменитые слова: «Десять лет кормила корова тебя и твоих детей, одевала и грела тебя овца своей шерстью. Какая же им за это награда? Перерезать горло и съесть?»



С установлением советской власти вегетарианские учреждения начали запрещать, а особо активных вегетарианцев — арестовывать. Все изменилось в конце XX века: вновь появилась мода на отказ от рыбы и мяса (а иногда еще и от молока, меда, яиц и грибов), а по всей стране открылись специализированные кафе.



Начались ожесточенные споры между вегетарианцами и «мясоедами»: первые утверждают, что ведут здоровый образ жизни, вторые считают, что в отказе от пищи животного происхождения ничего хорошего нет.



Американские ученые из Клиники Мейо решили наконец-то поставить точку в этой дискуссии и понять, испытывают ли вегетарианцы недостаток в каких-либо витаминах или питательных веществах. С текстом их работы можно ознакомиться в The Journal of the American Osteopathic Association.

В ходе исследования ученые проанализировали 167 научных публикаций по теме вегетарианства, опубликованных в период с 2004 по 2015 год. В итоге эксперты пришли к выводу: любители пищи растительного происхождения страдают от недостатка витаминов В12 и D. Эти витамины не содержатся в растительной пище, однако присутствуют в небольшом количестве в молоке и яйцах.По словам ученых, вегетарианцы, которые исключили из своего рациона эти продукты, могут иметь проблемы с памятью и свертываемостью крови.Кроме того, исследователи обнаружили: у большинства вегетарианцев отмечается нехватка кальция и ферритина — сложного белкового комплекса, выполняющего роль основного внутриклеточного депо железа у человека и животных.«Все эти вещества очень важны для нормального функционирования человеческого организма, — сообщают авторы исследования. — Их недостаток ведет к различным неврологическим нарушениям, анемии и другим серьезным заболеваниям».А вот ранее американские ученые из Университета Лома Линда доказали: вегетарианцы на 36% реже страдают от метаболического синдрома и, как следствие, от сердечной болезни, диабета и инсульта.Метаболический синдром — это комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития ряда заболеваний.В ходе исследования врачи проанализировали состояние здоровья почти 100 тыс. человек в Соединенных Штатах и Канаде (35% добровольцев являлись вегетарианцами). Специалисты обратили внимание на такие факторы, как возраст, пол, раса, физическая активность, количество потребляемых калорий, курение и потребление алкоголя.Оказалось, что вегетарианцы имеют заниженные показатели содержания триглицеридов и глюкозы в крови, более низкое артериальное давление, меньшую окружность талии и индекс массы тела. Американские медики считают, что ограничение мяса в рационе питания и переход на растительные продукты может являться разумным выбором для предотвращения развития метаболических расстройств.А вот в далеком 2008 году в журнале Nature появилась публикация, в которой ученые утверждают: у людей, отказавшихся от мяса и молочных продуктов , вероятность пострадать от токсинов кишечной палочки (E.coli) подтипа Shiga, вызывающей кровавую диарею и еще более страшные заболевания, равняется практически нулю.Все дело в небольших молекулах сахаров: оказывается, мишенью для токсина этой бактерии служит N-гликолилнейраминовая кислота (Neu5Gc), располагающаяся на поверхности наших клеток. Но в человеческом организме этот сигнальный сахар не синтезируется. В итоге бактериям приходится «дожидаться», пока молекула Neu5Gc попадет в пищеварительный тракт из мяса или молока и встроится в мембрану выстилающих кишечник клеток. Только после этого токсин начинает действовать.А вот в овощах, зелени и рыбе подобных сахаров нет. Так что, по словам авторов исследования, совсем вегетарианцем становиться не обязательно: достаточно придерживаться основ так называемой средиземноморской диеты, которая в очередной раз получила научное обоснование.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)