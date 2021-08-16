Как избавиться от вредителей капусты без химии

Полакомиться капустой любят не многие вредители, но даже их небольшое количество очень трудно поддаются уничтожению. Садоводам и огородникам не всегда удается справиться со слизнями и улитками, с крестоцветной блошкой, с капустной мухой и гусеницами.

Кажется, что помочь смогут только сильные химические препараты. Но перед тем как ними воспользоваться, попытайтесь продолжить сражение с помощью народных методов и рецептов.



Борьба с крестоцветной блошкой без химии

Как избавиться от гусениц капустницы и капустной совки

Народные средства против слизней и улиток

Уничтожаем личинки совки, майского жука, капустной мухи

Как бороться с капустной тлей

Универсальные методы борьбы с вредителями капусты

Это маленькое прыгающее насекомое очень любит питаться нежными капустными побегами. Больше всего ее привлекает пекинская капуста. Этот вредитель способен в течение дня съесть в несколько раз больше, чем он весит сам. Можно только представить, с какой скоростью блошка поглощает и портит листья. Как только она появляется на овощных грядках, все листья выглядят как решето. Если не предпринимать никаких мер, то всего за несколько дней капуста начнет погибать.1. Так как вредитель любит питаться только молодыми листьями капусты, то необходимо не допустить его на грядки пока листья не погрубеют. Это можно сделать при помощи укрывного материала (из нетканого полотна). Высаженную капустную рассаду нужно накрыть полностью.Это не подпустит блошку к грядкам.2. Отпугнуть крестоцветную блошку от молодой капусты можно при помощи древесной золы и табачной пыли. Смесью этих двух компонентов (в равных частях) нужно тщательно посыпать всю рассаду. Единственный минус этого способа борьбы с вредителем – это неоднократное нанесение напыления на растения, так как водой при поливах и дождем сухая смесь смывается.3. Крестоцветная блошка не выносит запаха чеснока. Если рядом с капустой на грядке будет расти яровой чеснок, то блошка не приблизится к грядкам. Ранней весной необходимо высаживать чеснок, а после появления его всходов можно высаживать рассаду капусты.4. Блошка не любит не только запах чеснока, но и многие другие резкие запахи. Воспользуйтесь этим, поливайте молодые овощи водой с пихтовым маслом. Всего 10-15 капель на 10 литров воды отобьют вредителю желание подходить к этим культурам.5. Пользуясь этим методом можно не только защитить растения от блошки, но еще и подкормить ее азотсодержащим удобрением. Приготовьте настой птичьего помета и проводите опрыскивания овощей.Красивая белая бабочка – капустница и бабочка серого цвета (капустная совка) наносят одинаково большой вред капусте. Они опасны своими прожорливыми гусеницами, которые поедают капустные листы и снаружи и изнутри капустного кочана.1. Этот способ подходит для тех дачников, у которых на участке водятся осы. Как известно, они используют гусениц в качестве питания для своего потомства. Поэтому нужно обильно опрыскать капустную рассаду сладкой жидкостью. Ее можно приготовить из старого варенья или компота, а также из воды и сахара. Такое сладкое лакомство осы не пропустят. А если еще и гусеницы попадутся в поле зрения, то они долго будут «охранять» грядки с капустой.2. Используйте специальный раствор для опрыскиваний, приготовленный из древесной золы (примерно 2 стакана), мыла (хозяйственного или дегтярного) и десяти литров теплой воды. Раствор перед применением должен настояться в течение двадцати четырех часов.3. Скорлупа от куриных яиц, прикрепленная на небольшие по высоте палочки, расставленные на грядках, для бабочек выглядит как такая бабочка. Это отпугивает их, так как место уже занято «другим семейством». Подмечено, что они даже не пытаются откладывать яйца в этом месте.4. Применяйте опрыскивания органическими настоями на основе помидорной ботвы и луковой шелухи. Такие настои обладают специфическим, неприятным для вредителей, запахом.Для приготовления лукового настоя необходимо: шелуха лука (1 литровая банка) и 2 литра кипятка. Настой необходимо выдержать в теплом месте 48 часов. Перед применением нужно добавить еще 2 литра воды и 1 столовую ложку мыльного раствора.Чтобы приготовить помидорный настой, потребуется около 2 килограммов томатной ботвы и 5 литров кипятка. Раствор настаивается до полного остывания, после чего еще в течение 3 часов кипятиться на маленьком огне. Перед использованием настой необходимо процедить, а затем развести водой – на одну часть настоя доливают две части воды.5. Приготовьте для гусениц смертельную присыпку из муки и пищевой соды. Смесь из одинаковых частей этих двух компонентов используют для присыпания капустной рассады. Гусеницы от такого питания быстро погибают, а овощные растения от этого не пострадают.6. Используйте опрыскивания на основе чеснока или лопуха. Жидкость должна попадать не только на растения, но и на землю около них.Приготовление настоя лопуха: растения нужно измельчить и залить водой 1 к 3. Раствор выдерживают в течение трех суток в теплом месте.Приготовление настоя чеснока: 9-10 средних головок чеснока нужно измельчить при помощи чеснокодавилки и залить холодной водой (5 литров). Настой будет готов к применению через трое суток.Эти вредители предпочитают ночной образ жизни. Только начинает смеркаться, как они тут как тут. К утру капустные листья просто светятся от многочисленных дыр. Днем они отсиживаются в потаенных влажных уголках дачного участка.1. Старый, проверенный временем, способ борьбы с такими вредителями – это приманки. Их расставляют незадолго до наступления ночи прямо на капустных грядках и на междурядьях. За ночь туда на запах сползутся слизни в большом количестве. Главное, встать утром пораньше и успеть собрать «урожай».Приманка – это емкости разного размера, наполненные жидкостью, в составе которой есть дрожжи. Для этих целей подойдет квас или пиво, сок или забродившее варенье. Вместо емкостей можно взять старые ненужные тряпки, смочить их в этой жидкости, а затем разложить возле капусты.2. Слизней может отпугнуть сухая горчица. Этот порошок необходимо посыпать между растениями.3. Приготовьте раствор из десяти литров воды и восьмидесяти миллилитров нашатырного спирта. Поливать необходимо дважды непосредственно на овощные растения. Первый полив заставит вредителей вылезти из капусты и из почвы, а второй полив их уничтожит.4. Большую пользу для почвы и для борьбы с вредителями сможет оказать крапива. Если разложить эти растения на грядках с капустой, то слизни не решатся передвигаться по такому колющему ковру. А для почвы это будет отличный слой мульчи, так как крапива быстро подсыхает и придется часто подкладывать свежие растения.5. Не выбрасывайте яичную скорлупу, собирайте ее до начала дачного сезона. А потом рассыпьте ее вокруг каждого овощного растения, предварительно измельчив. Моллюски не смогут передвигаться по такой дорожке.6. Используйте для опрыскиваний перечный настой. Понадобится: 100 граммов горького перца и 1 литр воды. Сначала настой выдерживают в течение 48 часов, затем доводят до кипения и выдерживают еще 24 часа. Перед использованием содержимое настоя отжимают и процеживают через сито или двойную марлю.На ведро воды потребуется 100-120 граммов перечного настоя и 1 столовая ложка жидкого хозяйственного мыла. Неразведенный настой может храниться длительное время в прохладном темном помещении.7. Слизни быстро покинут капустную грядку, если ее полить раствором зеленки. На 10 литров воды нужно вылить 1 флакон средства.Такие вредители как озимая совка, майский жук и капустная муха считаются подземными вредными насекомыми, так как их личинки находятся в земле и там творят свое темное дело. Личинки этих вредителей повреждают корни капусты, и она погибает за короткое время.Питаются этими личинками черные муравьи. Именно они и смогут помочь дачникам. Главное, привлечь муравьев на грядки с капустой. Они быстро сбегутся на приманку из сладкой жидкости, которую необходимо прикопать в небольшой емкости рядом с поврежденным растением.Эти мелкие еле приметные вредители очень быстро уничтожают крепкое и здоровое растение. Сначала капустные листья словно усыпаны черными точками, а вскоре начинают сворачиваться и погибают.1. Необходимо проводить опрыскивания помидорным настоем, который готовится так же, как и для борьбы с гусеницами.2. Рекомендуется использовать мыльные опрыскивания. Раствор готовится из 10 литров воды и 2 стаканов жидкого мыла. Обработка овощных растений проводится 2 раза с интервалом в 7 дней.3. Можно приготовить эффективный комплексный настой. Понадобится: 10 литров кипятка, 250 миллилитров древесной золы и столько же табачной пыли, примерно по 30-40 граммов жидкого мыла и горчицы. В течение 24 часов раствор должен настаиваться.Отличной защитой от многих вредителей являются ароматные пряные травы – укроп, петрушка, мята, базилик, кинза, сельдерей. Их можно высаживать рядом с капустными грядками. Запах этих растений, а также их семян привлекает других насекомых, которые смогут бороться с бабочкой, тлей и слизнями.Капустные вредители забудут дорогу на ваш участок, если на грядках появятся цветы настурции. А небольшая клумба с бархатцами, расположенная неподалеку, не даст даже приблизиться тле, капустнице и совке.