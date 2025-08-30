С нами не соску...
С нами не соскучишься!

8 566 подписчиков

5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах

Чтобы сбежать от чрезмерного шума мегаполисов и исключить по максимуму контакты с внешним миром, люди отправляются на поиски подходящего изолированного жилья. В этом обзоре представлено пять отелей, укрывшихся от любопытных взглядов посторонних в самых труднодоступных и экзотических уголках нашей планеты.

5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах

Высококлассный отель с видом на горные вершины 5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах 1. Отель, расположенный в Кордильерах (Чили). Посреди высоких чилийских Кордильеров на берегу озера Пеоэ расположился прекрасный отель Explora Patagonia. Туристы ценят его из-за удачного расположения на лоне девственной природы и высококлассного обслуживания. Добраться до горного отеля можно только на специально заказанном внедорожнике, так как до ближайшего населенного пункта расстояние почти 300 километров. 5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах 2. Explora Patagonia — высококлассный отель. Европейский комфорт с африканским колоритом 5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах 3. Sossusvlei Desert Lodge — спасительный оазис посреди пустыни. Пустыня Намиб — это такое место, где от одного источника до другого, даже зная путь, нужно ехать не менее трех дней. В этой ситуации отель Sossusvlei Desert Lodge становится просто спасительным оазисом посреди безжизненного пространства. Европейский комфорт в сочетании с африканским колоритом оставят незабываемые впечатления от времени, проведенного в отеле. 5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах 4. Sossusvlei Desert Lodge — европейский комфорт с африканским колоритом. На суровых берегах Канады 5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах 5. Wickaninnish Inn — отель на суровых канадских берегах. 5-звездочный отель Wickaninnish Inn расположился на берегу канадского города Тофино (Tofino).
В очередной раз дизайнеры сумели идеально сочетать суровый ландшафт с высококлассным обслуживанием. Почти каждый из номеров оборудован гостиной с прекрасным каменным камином, который создает дополнительную атмосферу уюта и покоя для отдыхающих. 5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах 6. Отель Wickaninnish Inn. Интерьер. Отдых с африканскими дикими зверями 5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах 7. Lion Sands Game Reserve — экзотический отель в Южной Африке. Прочувствовать дыхание дикой природы максимально близко позволит отель Lion Sands Game Reserve. В некоторых из 14 номеров спальни расположены прямо на открытом воздухе. Звездное небо, звуки ночи — романтики, конечно же, там хоть отбавляй. Но все же понимание, что дикие звери ходят где-то поблизости, не дают покоя отдыхающим. 5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах 8. Lion Sands Game Reserve. По соседству с отелем бродят дикие животные. Плавучий отель 5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах 9. Manta Resort — плавучий отель у берегов Танзании. Manta Resort — это эффектный плавучий отель у острова Пемба в Танзании. Часть его лавирует по волнам, а вторая полностью погружена в воду. Такой неординарный подход позволяет отдыхающим засыпать в созерцании мирной жизни подводных обитателей. К слову, один день на этом плавучем отеле обойдется в 1500 американских долларов. 5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах 10. Manta Resort. Спальня расположена под водой.

источник

