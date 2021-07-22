Американские морпехи: самый крутой спецназ мира

Американцы не зря гордятся своим спецназом. Отряд «Морских котиков» считается чуть ли не лучшим элитным подразделением в мире: с 1962 года немногочисленные бойцы этого отряда сеяли хаос в целых странах и точечно устраняли противников США. Попасть в ряды «Морских котиков» считается так же престижно, как и отучиться в Гарварде — главное помнить, что в Лиге Плюща вы вряд ли рискуете получить пулю.









Создавая легенду

Отбор кандидатов

Кто получает нашивку

Компактные группы

SEAL Team Six

Стрелковое оружие спецназа

Главные операции Морских котиков