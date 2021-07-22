Американские морпехи: самый крутой спецназ мира

Американцы не зря гордятся своим спецназом. Отряд «Морских котиков» считается чуть ли не лучшим элитным подразделением в мире: с 1962 года немногочисленные бойцы этого отряда сеяли хаос в целых странах и точечно устраняли противников США. Попасть в ряды «Морских котиков» считается так же престижно, как и отучиться в Гарварде — главное помнить, что в Лиге Плюща вы вряд ли рискуете получить пулю.
Создавая легенду
Кеннеди подписал указ о создании отряда «Морские котики» после крупного провала военной операции в Заливе Свиней. В тот момент высшему командованию стало понятно, что для точечных операций требуются настоящие специалисты, готовые к длительным рейдам на территории противника. За основу были приняты группы спецназа ВМФ Великобритании, а первое боевое крещение Морские котики прошли во Вьетнаме.
Отбор кандидатов
Американцы шутят, что попасть в отряд спецназа сложнее, чем научиться летать — и почти также опасно. Кандидатом в «Морские котики» может стать лишь действующий военнослужащий ВМС не старше 28 лет. Обучение длится полгода и завершается так называемой «Неделей в аду»: 7 дней без сна, в тяжелейших условиях. Чаще всего последний этап отбора проходит на двух базах — Коронадо, Калифорния, и Литл Крик, Вирджиния.
Кто получает нашивку
90% кандидатов отбор не проходят. Профессиональные вояки, обученные, тренированные, оказываются не в состоянии пережить «адскую неделю» и следующие за ней «выпускные экзамены». А кто бы смог? 24 километра бегом, 3 километра вплавь (открытые водоемы), бой с действующими спецназовцами и полоса препятствий, больше похожая на страшный сон. Но и успешное прохождение этих испытаний еще не конец. Кандидат отправляется на следующую подготовку (в целом, она занимает примерно полтора года), потом еще год служит в составе подразделения и только потом получает право отправиться на первое боевое задание.
Компактные группы
Чаще всего «морские котики» работают в небольших группах по 8 человек. Спецназ с легкостью подстраивается под характер операции: у каждого бойца взвода своя специализация, от подрывного дела до электроники и медицинской помощи. Такое разделение труда позволяет солдатам полностью сосредоточиться на своей части работы и не беспокоиться о прикрытии с тыла.
SEAL Team Six
Антитеррористические операции на территории противника требовали своих специалистов. И вот, после провала операции «Орлиный коготь» (Тегеран, 1980 год) капитан морпехов Роберт Марсинко сформулировал необходимость создания особого подразделения, готового к выполнению самых опасных заданий. Мобильная группа получила позывной SEAL Team Six. На сегодняшний день ее состав формируется из лучших морских котиков: 200 человек с базой в форте Шэдоу, Канзас, готовы по первому приказу командования отправиться в любую точку планеты и показать на практике, что такое демократия и как надо ее любить.
Стрелковое оружие спецназа
Пистолеты: MK23 Mod 0 .45 cal SOCOM; M11 Sig Sauer р228 (9мм)
Штурмовая винтовка: M4A1 (5.56мм)
Снайперская винтовка: M82A1
Пистолет-пулемет: HK MP5 Submachine Gun (9мм)
Боевой дробовик: Benelli M4 Super 90
Главные операции Морских котиков
Самой первой удачной вылазкой «Морских котиков» можно считать кубинскую операцию 1962 года. Командир отряда Рой Бем сумел провести на Кубе тщательную разведку и сфотографировал выгрузку советских ядерных ракет. Эти снимки имели стратегическое значение для страны. Во Второй Индокитайской войне (1968 год) погибло всего 48 спецназовцев, которые нанесли неизмеримо больший ущерб армии Северного Вьетнама. И, конечно, главным достижением остается устранение террориста №1 в Абботтабаде: 2 мая 2011 года морпехи из SEAL Team Six выследили и застрелили Усаму Бен Ладена.
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