С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо автору публикации за то, что поделился красотойДеревенские пейза...
  • С М
    Не так уж давно из каждого утюга свистели , что меламин очень вреден , особенно сделанная из него посуда ...9 хитростей с мел...
  • secretmaster
    Очень жаль их всех! Не стоит подобного делать вообще.Звёзды, которые у...

Отпуск не за горами: 16 нетривиальных мест, которые стоит посетить, путешествуя по Европе


Удивительные места для отдыха.

Удивительные места для отдыха.

Каждый раз, когда речь заходит об отпуске, невольно задумываешься над тем, а куда бы отправиться на этот раз, да так чтобы и впечатления хорошие были, и природа красивая, и люди приветливые, и пляжи почище, поспокойнее и поживописнее. Выбирая свой путь, можно прислушаться к отзывам друзей и комментариям в соцсетях, обратиться за помощью к туроператору или же просто отправиться наугад, полагаясь на интуицию и красивые картинки в журналах и Интернете. Но есть и другой вариант. Например, рейтинг шестнадцати лучших мест для летнего отдыха в Европе, составленный компанией Globetrotters, которая специализируется на ежегодном мониторинге в сфере туризма и отдыха.


1. Черногория


За романтично-экзотичным названием Монтенегро скрывается маленькая и дружелюбная страна Черногория, которая пользуется огромной популярностью среди поклонников бюджетного и экологически чистого отдыха.

За романтично-экзотичным названием Монтенегро скрывается маленькая и дружелюбная страна Черногория, которая пользуется огромной популярностью среди поклонников бюджетного и экологически чистого отдыха.

 

2. Порту, Португалия


Порту — один из древнейших городов Европы, бывшая столица страны и нынешняя столица портвейна.

Порту — один из древнейших городов Европы, бывшая столица страны и нынешняя столица портвейна.

 

3. Гранада, Испания


Гранада — город, где прекрасно уживаются католицизм и ислам как в архитектуре, так и в быту.

Гранада — город, где прекрасно уживаются католицизм и ислам как в архитектуре, так и в быту.

 

4. Кальяри, Сардиния


Кальяри предложит вам многочисленные экскурсии, дискотеки и ночные бары, люксовые магазины, а также прекрасные отели на берегу моря.

Кальяри предложит вам многочисленные экскурсии, дискотеки и ночные бары, люксовые магазины, а также прекрасные отели на берегу моря.

 

5. Ровинь, Хорватия


Больше всего к хорватскому курорту Ровинь подходит определение «сказочный». Здесь не только сказочная природа, а и архитектура, которая мало кого оставит равнодушным.

Больше всего к хорватскому курорту Ровинь подходит определение «сказочный». Здесь не только сказочная природа, а и архитектура, которая мало кого оставит равнодушным.

 

6. Афины, Греция


В Афинах можно провести не один месяц, осматривая все старинные памятники и руины, неоклассические здания в историческом центре и музеи.

В Афинах можно провести не один месяц, осматривая все старинные памятники и руины, неоклассические здания в историческом центре и музеи.

 

7. Сигишоара в Трансильвании


Сигишоара — городок, на улицах которого так и ощущается дух Средневековья, который трудно передать словами.

Сигишоара — городок, на улицах которого так и ощущается дух Средневековья, который трудно передать словами.

 

8. Прованс, Франция


Прованс — это мозаика, головоломка и тайна, сотканная из сотни различных цветов и оттенков.

Прованс — это мозаика, головоломка и тайна, сотканная из сотни различных цветов и оттенков.

 

9. Озеро Блед, Словения


Идеальное место для комфортного семейного отдыха, где есть роскошная природа в сочетании с интересными памятниками архитектуры и термальными источниками.

Идеальное место для комфортного семейного отдыха, где есть роскошная природа в сочетании с интересными памятниками архитектуры и термальными источниками.

 

10. Тирана, Албания


Албания — скрытая жемчужина Средиземного моря, притаившая в себе чистейшие пляжи, экзотическую кухню и величественную архитектуру.

Албания — скрытая жемчужина Средиземного моря, притаившая в себе чистейшие пляжи, экзотическую кухню и величественную архитектуру.

 

11. Джерси, Нормандские острова


Джерси привлекает любителей природы не только своим живописным диким побережьем с причудливо изрезанными морскими волнами скалами, а и невероятно высокими приливами.

Джерси привлекает любителей природы не только своим живописным диким побережьем с причудливо изрезанными морскими волнами скалами, а и невероятно высокими приливами.

 

12. Лион во Франции


Лион — город выдающихся художественных музеев, бурной культурной и весёлой клубной жизни.

Лион — город выдающихся художественных музеев, бурной культурной и весёлой клубной жизни.

 

13. Прага, Чехия


Прага — город, в который влюбляешься без памяти, возвращаясь вновь и вновь: с удобной обувью, зверским аппетитом и запасным чемоданом.

Прага — город, в который влюбляешься без памяти, возвращаясь вновь и вновь: с удобной обувью, зверским аппетитом и запасным чемоданом.

 

14. Дальян, Турция


Дальян считается экологически чистым местом. Флора и фауна курорта довольно разнообразны, одних только видов пальм насчитывается более сотни.

Дальян считается экологически чистым местом. Флора и фауна курорта довольно разнообразны, одних только видов пальм насчитывается более сотни.

 

15. Таллин, Эстония


Чтобы осмотреть все туристические объекты понадобится немало времени — только по улочкам Старого города можно проходить целый день.

Чтобы осмотреть все туристические объекты понадобится немало времени — только по улочкам Старого города можно проходить целый день.

 

16. Минск, Беларусь


Минск — крупнейший город Белоруссии, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов, каждый раз открывая этот город с новой стороны.

Минск — крупнейший город Белоруссии, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов, каждый раз открывая этот город с новой стороны.


По материал сайта thisisinsider.com

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Отпуск не за горами: 16 нетривиальных мест, которые стоит посетить, путешествуя по Европе

И не забудьте:
Отпуск не за горами: 16 нетривиальных мест, которые стоит посетить, путешествуя по ЕвропеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх