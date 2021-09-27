Отпуск не за горами: 16 нетривиальных мест, которые стоит посетить, путешествуя по Европе

Удивительные места для отдыха.
Каждый раз, когда речь заходит об отпуске, невольно задумываешься над тем, а куда бы отправиться на этот раз, да так чтобы и впечатления хорошие были, и природа красивая, и люди приветливые, и пляжи почище, поспокойнее и поживописнее. Выбирая свой путь, можно прислушаться к отзывам друзей и комментариям в соцсетях, обратиться за помощью к туроператору или же просто отправиться наугад, полагаясь на интуицию и красивые картинки в журналах и Интернете. Но есть и другой вариант. Например, рейтинг шестнадцати лучших мест для летнего отдыха в Европе, составленный компанией Globetrotters, которая специализируется на ежегодном мониторинге в сфере туризма и отдыха.
1. Черногория
За романтично-экзотичным названием Монтенегро скрывается маленькая и дружелюбная страна Черногория, которая пользуется огромной популярностью среди поклонников бюджетного и экологически чистого отдыха.
2. Порту, Португалия
Порту — один из древнейших городов Европы, бывшая столица страны и нынешняя столица портвейна.
3. Гранада, Испания
Гранада — город, где прекрасно уживаются католицизм и ислам как в архитектуре, так и в быту.
4. Кальяри, Сардиния
Кальяри предложит вам многочисленные экскурсии, дискотеки и ночные бары, люксовые магазины, а также прекрасные отели на берегу моря.
5. Ровинь, Хорватия
Больше всего к хорватскому курорту Ровинь подходит определение «сказочный». Здесь не только сказочная природа, а и архитектура, которая мало кого оставит равнодушным.
6. Афины, Греция
В Афинах можно провести не один месяц, осматривая все старинные памятники и руины, неоклассические здания в историческом центре и музеи.
7. Сигишоара в Трансильвании
Сигишоара — городок, на улицах которого так и ощущается дух Средневековья, который трудно передать словами.
8. Прованс, Франция
Прованс — это мозаика, головоломка и тайна, сотканная из сотни различных цветов и оттенков.
9. Озеро Блед, Словения
Идеальное место для комфортного семейного отдыха, где есть роскошная природа в сочетании с интересными памятниками архитектуры и термальными источниками.
10. Тирана, Албания
Албания — скрытая жемчужина Средиземного моря, притаившая в себе чистейшие пляжи, экзотическую кухню и величественную архитектуру.
11. Джерси, Нормандские острова
Джерси привлекает любителей природы не только своим живописным диким побережьем с причудливо изрезанными морскими волнами скалами, а и невероятно высокими приливами.
12. Лион во Франции
Лион — город выдающихся художественных музеев, бурной культурной и весёлой клубной жизни.
13. Прага, Чехия
Прага — город, в который влюбляешься без памяти, возвращаясь вновь и вновь: с удобной обувью, зверским аппетитом и запасным чемоданом.
14. Дальян, Турция
Дальян считается экологически чистым местом. Флора и фауна курорта довольно разнообразны, одних только видов пальм насчитывается более сотни.
15. Таллин, Эстония
Чтобы осмотреть все туристические объекты понадобится немало времени — только по улочкам Старого города можно проходить целый день.
16. Минск, Беларусь
Минск — крупнейший город Белоруссии, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов, каждый раз открывая этот город с новой стороны.
По материал сайта thisisinsider.com
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