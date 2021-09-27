Отпуск не за горами: 16 нетривиальных мест, которые стоит посетить, путешествуя по Европе

Удивительные места для отдыха.

1. Черногория

За романтично-экзотичным названием Монтенегро скрывается маленькая и дружелюбная страна Черногория, которая пользуется огромной популярностью среди поклонников бюджетного и экологически чистого отдыха.

2. Порту, Португалия

Порту — один из древнейших городов Европы, бывшая столица страны и нынешняя столица портвейна.

3. Гранада, Испания

Гранада — город, где прекрасно уживаются католицизм и ислам как в архитектуре, так и в быту.

4. Кальяри, Сардиния

Кальяри предложит вам многочисленные экскурсии, дискотеки и ночные бары, люксовые магазины, а также прекрасные отели на берегу моря.

5. Ровинь, Хорватия

Больше всего к хорватскому курорту Ровинь подходит определение «сказочный». Здесь не только сказочная природа, а и архитектура, которая мало кого оставит равнодушным.

6. Афины, Греция

В Афинах можно провести не один месяц, осматривая все старинные памятники и руины , неоклассические здания в историческом центре и музеи.

7. Сигишоара в Трансильвании

Сигишоара — городок, на улицах которого так и ощущается дух Средневековья, который трудно передать словами.

8. Прованс, Франция

Прованс — это мозаика, головоломка и тайна, сотканная из сотни различных цветов и оттенков.

9. Озеро Блед, Словения

Идеальное место для комфортного семейного отдыха, где есть роскошная природа в сочетании с интересными памятниками архитектуры и термальными источниками.

10. Тирана, Албания

Албания — скрытая жемчужина Средиземного моря, притаившая в себе чистейшие пляжи, экзотическую кухню и величественную архитектуру.

11. Джерси, Нормандские острова

Джерси привлекает любителей природы не только своим живописным диким побережьем с причудливо изрезанными морскими волнами скалами, а и невероятно высокими приливами .

12. Лион во Франции

Лион — город выдающихся художественных музеев, бурной культурной и весёлой клубной жизни.

13. Прага, Чехия

Прага — город, в который влюбляешься без памяти, возвращаясь вновь и вновь: с удобной обувью, зверским аппетитом и запасным чемоданом.

14. Дальян, Турция

Дальян считается экологически чистым местом. Флора и фауна курорта довольно разнообразны, одних только видов пальм насчитывается более сотни.

15. Таллин, Эстония

Чтобы осмотреть все туристические объекты понадобится немало времени — только по улочкам Старого города можно проходить целый день .

16. Минск, Беларусь

Минск — крупнейший город Белоруссии, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов , каждый раз открывая этот город с новой стороны.