Тайны Марианской впадины: 6 фактов, которыми можно козырнуть в компании

Марианская впадина - глубочайший океанский желоб, расположенный на дне Тихого океана

В крайне точке, «Бездне Челленджера», глубина составляет 10 028 метров ниже уровня моря / Фото: idealtourist.ru

С борта судна «Челленджер» впервые получилось измерить глубину желоба благодаря эхолоту / Фото: vseznaesh.ru

Любопытно, но знаменитые фото идеально ровной дыры - вовсе на Марианский желоб, а подводная пещера в США / Фото: 3.404content.com

В Марианской впадине имеется даже действующий вулкан Дайкоку / Фото: stihi.ru

В Марианской впадине обитают гигантские одноклеточные ксенофиофоры, достигающие 10 см в диаметре и выделяющие яд / Фото: faunazoo.ru

Получается, что «Бездна Челленджера» находится дальше от морского уровня, чем пик Эвереста / Фото: cf2.ppt-online.org