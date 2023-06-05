Тайны Марианской впадины: 6 фактов, которыми можно козырнуть в компании

Марианская впадина - глубочайший океанский желоб, расположенный на дне Тихого океана
Марианская впадина - глубочайший океанский желоб, расположенный на дне Тихого океана. Несмотря на многочисленные исследования, ложбина и по сей день остается не до конца исследованной. Ее глубины хранят множество тайн и являются источником жизни для уникальных представителей морской фауны. Novate.ru подготовил удивительные факты о желобе, которыми можно будет козырнуть в компании.
В крайне точке, «Бездне Челленджера», глубина составляет 10 028 метров ниже уровня моря / Фото: idealtourist.ru
1. Марианская впадина - глубочайшее место на планете. В крайне точке, «Бездне Челленджера», глубина составляет 10 028 метров ниже уровня моря (по данным 2020 года). Кстати, такое название бездна получила вовсе не из-за «Затерянного мира» писателя А. К. Дойля. Причиной тому - судно «Челленджер», с борта которого впервые получилось измерить глубину желоба благодаря эхолоту. Что касаемо названия самой впадины, все еще прозаичнее. Так назывались соседствующие острова, расположенные в 200 км западнее желоба.
С борта судна «Челленджер» впервые получилось измерить глубину желоба благодаря эхолоту / Фото: vseznaesh.ru
2. Вопреки нашему воображению, Марианская впадина совсем не выглядит как вертикальная ложбинка на дне океана. По форме желоб напоминает 2550-километровый полумесяц. А ширина впадины составляет около 69 метров. Кстати, ее дно покрыто вязкой слизью, образованной из остатков планктона и перемолотых раковин. Под воздействием воды масса превращается в липкую грязь и оседает на глубине.
Любопытно, но знаменитые фото идеально ровной дыры - вовсе на Марианский желоб, а подводная пещера в США / Фото: 3.404content.com
3. Люди добрались и до Марианской впадины. Впервые это произошло в 1963 году, а в 2012 году экспедицию повторил знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон, подаривший миру фильмы «Титаник», «Аватар». Любопытно, но знаменитые фото идеально ровной дыры - вовсе на Марианский желоб, а подводная пещера в США.
В Марианской впадине имеется даже действующий вулкан Дайкоку / Фото: stihi.ru
4. В Марианской впадине имеется даже действующий вулкан Дайкоку. Он расположен на глубине 414 метров. Из-за извержений вокруг вулкана сформировалось серное озеро (в некоторых местах температура вещества - 187 градусов). Также там имеются геотермальные источники с температурой 450 градусов. Жидкость сдерживается от кипения лишь за малым - благодаря колоссальному давлению на дне. За счет геотермальных источников водная температуры сохраняется в пределах +1…+4 градусов.
В Марианской впадине обитают гигантские одноклеточные ксенофиофоры, достигающие 10 см в диаметре и выделяющие яд / Фото: faunazoo.ru
5. Марианский желоб считается крупнейшим заповедником морской дауны в мире. Там обитают по-настоящему удивительные существа. Например, гигантские одноклеточные ксенофиофоры, достигающие 10 см в диаметре и выделяющие яд. Или новая разновидность улитки, который чудом выживает на глубине 8 145 метров, что практически невозможно для позвоночных. Поскольку давление в 1100 раз превышает норму на поверхности, на глубину впадины можно уплыть, но не вернуться.
Получается, что «Бездна Челленджера» находится дальше от морского уровня, чем пик Эвереста / Фото: cf2.ppt-online.org
6. Эверест с высотой 8848 метров считается высочайшей точкой Земли. Однако, если поместить гору в Марианский желоб, над Джомолунгмой будет еще более двух километров воды. Получается, что «Бездна Челленджера» находится дальше от морского уровня, чем пик Эвереста.
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