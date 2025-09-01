Служат десятилетиями: 6 повседневных вещей из прошлого, которые кажутся бессмертными

Несмотря на торжество научно-технического прогресса, множество современных гаджетов не могут похвастаться долговечностью и износостойкостью. Однако и сегодня в большинстве квартир можно найти вещи, которые дадут фору всем шедеврам инженерной мысли. И, может быть, особой технологичности в них нет, зато пользуются ими регулярно, а служат они десятилетиями.
1. Советская мясорубка
Кухонная утварь, которая переживёт буквально всё. /Фото: design-homes.ru
Механическая мясорубка из СССР до сих пор может быть завсегдатаем кухни дома или на даче. И она продолжает удерживать позиции, несмотря на то, что под неё нужно подложить дощечку, чтобы мощный винт не повредил столешницу, крутится она иногда непросто, а чистка её занимает много времени. Однако её износостойкость попросту поражает: она до сих пор служит не одному поколению семей, и ломаться не собирается.
2. Чугунная сковородка
Действительно бессмертная вещь. /Фото: smak.ua
Вот сколько бы не придумывали современных сковородок с антипригарными или другими покрытиями, менее громоздкие, более лёгкие удобные, однако у многих хозяюшек на отечественных просторах чугунная вариация этого кухонного инвентаря неизменно остаётся на почётном месте и продолжает использоваться. И дело ведь не только в том, что она просто неубиваемая - ей не страшны ни высокие температуры, ни царапины от вилки, ни время. На ней действительно удобно готовить: например, по данным редакции Novate.ru, именно на чугунной сковородке получаются самые вкусные блины.
3. Чугунные гантели
Самый долговечный спортивный инвентарь. /Фото: kloomba.com
Ещё одно чугунное изделие, которому будет нипочём ни время, ни воздействия природы, ни, кажется, всемирный апокалипсис. Уж сколько членов одной семьи могли поддерживать своё физическое благополучие, регулярно таская эти гантели. Конечно, современные варианты этого спортивного инвентаря и менее громоздкие, и более эргономичные, да и на вид привлекательнее, но по долговечности старые-добрые чугунные гантели они не превзойдут никогда.
4. Холодильник «ЗиЛ»
Холодильник, который у многих служит до сих пор. /Фото: polymus.ru
В советские годы в обществе бытовало мнение, что холодильники, которые стоят в их кухнях, практически вечные. А гаджет от «ЗиЛа» был как раз тем самым подтверждением этого убеждения. Впрочем, он остаётся таким и сейчас: многие люди, решив заменить в домах холодильник на более новые, не желают расставаться с его советским предшественником и вывозят его, к примеру, на дачу. А там он без труда служит ещё много лет, потому что запас прочности и у этого «ЗиЛа» просто колоссальный.
5. Кнопочная «Нокиа»
Нокиа 3310 - самый бессмертный телефон. /Фото: noticiasaominuto.com
Справедливости ради, следует уточнить, что далеко не все предметы, которые носят гордое звание практически бессмертных, были созданы именно в советскую эпоху. Уже в новом столетии многие могли похвастаться настоящим долгожителем среди, как ни странном, мобильных телефонов. Речь идёт о поистине легендарной кнопочной модели «Нокиа», о которой и сегодня с ностальгией вспоминают те, кто случайно уронил свой смартфон и получил сетку трещин на экране. А всё потому, что она умудрялась оставаться в рабочем состоянии после применения её в качестве молотка для забивания гвоздей и даже полёта с десятого этажа.
6. Детский металлический конструктор
Конструктор, который не ломается. /Фото: shafa.ua
С тем, что металл прочнее пластика, спорить никто не будет. Поэтому и нет ничего удивительного в том, что и конструктор, если он железный, оказывается намного долговечнее, чем тот же Лего. Кусочки его можно было потерять, на них можно было очень больно наступить, но вот чтобы сломать его, пришлось бы приложить не то, что не детские, а просто нечеловеческие усилия. Поэтому его можно спокойно передавать детям по наследству, а те его ещё и внукам передадут - главное, чтобы детальки не терялись.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии