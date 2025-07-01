Как в Белом доме появился бассейн, и почему сейчас его уже не отыскать

В резиденции американских президентов Белом доме есть много интересных мест - всё-таки это место с длинной историей. И далеко не все они связаны с политикой, ведь главы державы тоже люди, которые нуждаются в отдыхе и досуге. Одним из мест был пул Рузвельта, позволявший первым лицам США расслабиться, не выходя из резиденции..
1. О причине появления бассейна в Белом доме
Рузвельт много плавал из-за своей болезни - вот ему и построили бассейн. /Фото: lenta.ru
Открытие бассейна на месте бывшей прачечной в резиденции американских президентов произошло 101 год назад, специально для Франклина Д. Рузвельта. Причём создание его не было связано с возможностью разнообразить досуг первого лица - цели были чисто практические. Известно, что Рузвельт страдал тяжёлым заболеванием, полиомиелитом, которое больше всего поразило его ноги. Как раз для профилактики и своего рода лечебной физкультуры, по рекомендации врачей, и был построен бассейн прямо на месте работы президента, который потом стал носить его имя.
2. О строительстве пула Рузвельта
Деньги на строительство бассейна нашлись благодаря газете. /Фото: nydailynews.com
Интересно, что появление бассейна в Белом доме никак не повлияло на американский бюджет, а всё потому, что для поиска финансирования проекта была развёрнута целая благотворительная компания силами издания New York Daily News. Они открыли сбор средств среди нью-йоркцев на помощь болеющему полиомиелитом президенту Франклину Рузвельту, который также был жителем Нью-Йорка - именно из собранных денег было проспонсировано строительство бассейна.
3. Об оснащении бассейна Рузвельта
Архивное изображение бассейна в Белом доме. /Фото: stranatur.ru
Так как в случае этого бассейна речь шла о создании не просто места досуга, а фактически водного профилактория для тяжело болеющего человек, его оснастили по последнему слову техники, которая была доступна на тот момент. Например, в помещении были установлены стерилизаторы и ряд новейших по тем временам устройств, позволяющих сделать профилактику осложнений полиомиелита Рузвельта как можно более комфортной и эффективной. Кроме того, для удобства президента в бассейне разместили систему подводного освещения.
4. О пользовании бассейном другими президентами США
Джон Кеннеди был одним из самых активных пловцов в пуле Рузвельта. /Фото: stranatur.ru
После Рузвельта бассейн не был закрыт, а стал уже местом полноценного отдыха для нескольких последующих президентов. Например, Гарри Трумэн любил нырять и плавать в нём в очках, Джон Кеннеди проводил там своеобразные тренировки, порой по два раза в день. А вот Линдон Джонсон предпочитал плавать в бассейне не один, приглашая туда своих друзей - для них на стенах пула всегда были приготовлены купальные костюмы любых размеров.
5. О закрытии пула Рузвельта
Когда бассейн закрыли, то превратили его в зал для брифингов с прессой. /Фото: stranatur.ru
Несколько десятилетий бассейн использовался по прямому назначению, пока на посту американского президента не появился Ричард Никсон. Плавание в Белом доме, судя по всему, его не очень привлекало, зато его волновала проблема размещения журналистов на брифингах, количество которых росло день ото дня. Поэтому он приказал осушить бассейн, покрыть его полом и крышей, а в результате переоборудовать помещения для работы пресс-офисов.
6. О нынешнем состоянии бывшего бассейна
Сейчас часть помещения бассейна Рузвельта занимают сервера для пресс-офиса президента. /Фото: stranatur.ru
Сегодня помещение, где размещался пул Рузвельта, всё ещё существует, в очередной раз изменив назначение - теперь он используется в качестве серверной для пресс-офиса президента. Впрочем, его история как плавательного бассейна для первых лиц государства оказалась настолько интересной, что комната превратилась в популярную достопримечательность среди туристов. Поэтому посетителей Белого дома на экскурсиях действительно приглашают спуститься в бывший бассейн и рассказывают, как там много лет назад купались президенты. А те, кто туда попал, рассказывают, что даже спустя полвека после закрытия пула Рузвельта, в комнате по-прежнему стойко пахнет хлоркой.
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