Как в Белом доме появился бассейн, и почему сейчас его уже не отыскать

1. О причине появления бассейна в Белом доме

Рузвельт много плавал из-за своей болезни - вот ему и построили бассейн. /Фото: lenta.ru

2. О строительстве пула Рузвельта

Деньги на строительство бассейна нашлись благодаря газете. /Фото: nydailynews.com

3. Об оснащении бассейна Рузвельта

Архивное изображение бассейна в Белом доме. /Фото: stranatur.ru

4. О пользовании бассейном другими президентами США

Джон Кеннеди был одним из самых активных пловцов в пуле Рузвельта. /Фото: stranatur.ru

5. О закрытии пула Рузвельта

Когда бассейн закрыли, то превратили его в зал для брифингов с прессой. /Фото: stranatur.ru

6. О нынешнем состоянии бывшего бассейна

Сейчас часть помещения бассейна Рузвельта занимают сервера для пресс-офиса президента. /Фото: stranatur.ru