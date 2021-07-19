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Как быстро и просто защитить сад от ос

Все мы знаем, что пчелы являются прекрасными опылителями и представить без них сад просто невозможно. Но что насчет ос? Осы — нежеланные гости в саду, они не несут особой пользы растениям и, кроме того, их укусы очень часто вызывают аллергические реакции. Сократить количество ос в саду довольно просто.
Достаточно подобрать правильные растения, которые за счет содержащихся в них веществ и сильного аромата будут отпугивать ос.

Эвкалипт



Эфирные масла, содержащиеся в эвкалипте отлично отпугивают ос

Как быстро и просто защитить сад от ос

Цитронелла



Ароматная лимонная трава защитит сад не только от ос, но и от мух и комаров
Как быстро и просто защитить сад от ос

Бругмансия



Необычный кустарник со множеством свисающих трубчатых цветов источает довольно сильный аромат, который не нравится осам
Как быстро и просто защитить сад от ос

Герань



Всеми любимая герань не только украсит сад, но и защитит вас от насекомых
Как быстро и просто защитить сад от ос

Гвоздика



Осы не переносят сильный запах гвоздики
Как быстро и просто защитить сад от ос

Бархатцы



Эффектные и простые в уходе бархатцы помогут вам избежать нападения ос
Как быстро и просто защитить сад от ос

Тимьян



Пряность, обладающая сильным приятным ароматом, нравится человеку, что нельзя сказать об осах
Как быстро и просто защитить сад от ос

Базилик



Еще одно травянистое растение с прекрасным ароматом и вкусовыми качествами
Как быстро и просто защитить сад от ос

Чеснок



Чеснок обладает сильным ароматом, который неприятен для большинства насекомых, в том числе и для ос
Как быстро и просто защитить сад от ос

Полынь



Сильный запах полыни — прекрасное средство для борьбы с осами
Как быстро и просто защитить сад от ос

Мята



Выращивая мяту в своем саду, вы получите не только ароматное дополнение к блюдам, но и средство от надоедливых ос
Как быстро и просто защитить сад от ос

Огурцы



Удивительно, но даже огурцы способны избавит сад от пчел: им не нравится горечь и кислотность в кожуре.

Как быстро и просто защитить сад от ос

Мята болотная



Растение отлично подходит для выращивания в контейнерах, а аромат мяты отпугнет ос
Как быстро и просто защитить сад от ос
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