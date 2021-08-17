Что едят голливудские звёзды: 5 блюд, которые стали неотъемлемой частью фуршетного стола

Не так давно мы рассказывали о рецептах от литературных и киногероев, которые любили полакомиться изысканными, но при этом достаточно простыми в приготовлении блюдами. Так почему бы сегодня не поговорить о том, чему отдают предпочтения звёзды с ковровой дорожки, которые не раз благополучно уходили с «Оскаром» в руках? Как оказалось, помимо изысканных деликатесов, большинство из них лакомятся самой обычной едой.
Фуршет по-голливудски. \ Фото: 112.ua.
1. Тосты с тыквой сквош
Тосты с тыквой сквош. \ Фото: womansday.com.
Кто бы мог подумать, что Леди Гага отдаёт своё предпочтение тостам с тыквой сквош. Казалось бы, продукт, который мало кому нравится, пользуется огромной популярностью у поп-дивы, вызывая мгновенное желание попробовать и себе нечто подобное.
Ингредиенты:
• Сливочное масло - 2 ч. л;
• Бородинский хлеб (или любой другой) - 4 куска;
• Твёрдый сыр - 4 куска;
• Тыква сквош - 50 г;
• Петрушка - 1 пучок;
• Соль по вкусу;
• Корица по вкусу.
Ароматные тосты с тыквой сквош. \ Фото: blog.comfy.ua.
Способ приготовления:
• Ломтики хлеба обжарить на сухой сковороде;
• После смазать сливочным маслом;
• Из мякоти отварной тыквы приготовить пюре;
• Приправить солью и корицей;
• Получившуюся пасту намазать на хлеб;
• Сверху выложить ломтики сыра;
• Запекать бутерброды в микроволновке около 1 минуты;
• Готовые бутерброды посыпать петрушкой.
2. Мини-сосиски в слоёном тесте
Мини-сосиски в слоёном тесте. \ Фото: google.ru.
В это трудно поверить, но мини-сосиски в слоёном тесте стали хитом фуршетного стола на церемонии «Оскар». До сих пор остаётся загадкой, а что же так сильно привлекло гостей к столь простенькому блюду. Быть может, та самая простота и вкусовое сочетание ингредиентов…
Ингредиенты:
• Яйца – 1 шт;
• Мука пшеничная для посыпки рабочей поверхности;
• Сыр твёрдый - по вкусу;
• Сосиски – 900 г (можно взять маленькие или разрезать на части обычные);
• Горчица жёлтая в зёрнах – по вкусу;
• Слоёное тесто – 500 г (размороженное);
• Семена мака – по вкусу;
• Семена кунжута – по вкусу.
Невероятно вкусные сосиски в слоёном тесте. \ Фото: pipla.ru.
Способ приготовления:
• На присыпанную мукой рабочую поверхность выложить тесто;
• Раскатать его в прямоугольный пласт размером примерно 30х35 см;
• Пласт разрезать вдоль на 7 полосок, а каждую полоску – на 4 части поперёк;
• Противень застелить пергаментной бумагой;
• В миске взбить яйцо с водой;
• Каждую сосиску завернуть в тесто;
• Края закрепить яичной смесью;
• Выложить на противень;
• Смазать поверхность сосисок в тесте взбитым яйцом;
• Посыпать тёртым сыром и семенами мака/кунжута;
• Отправить противень в холодильник на 15 минут;
• После отправить в разогретую до 200 градусов духовку;
• Запекать 20 минут до золотистого цвета.
3. Жареные оливки с лимоном, чесноком и зеленью
Жареные оливки с лимоном, чесноком и зеленью. \ Фото: goodhousekeeping.com.
Актриса Деби Мазар объединилась со своим мужем в Super Tuscan, чтобы поделиться своими любимыми итальянскими блюдами, включая рецепт жареных оливок, вкус и аромат которых буквально сводит с ума.
Ингредиенты:
• Чёрные или зелёные оливки без косточки - 250 г;
• Свежий орегано - 1 веточка (или 1-2 ч. л. сушёного);
• Чеснок - 3 зубчика;
• Оливковое масло - 3 ст. л;
• Винный белый уксус - 6 ст. л (уксус можно заменить лимоном);
• Свежемолотый чёрный перец по вкусу.
Пикантная закуска из жареных оливок. \ Фото: recept-2u.com.ua.
Способ приготовления:
• Оливки ополоснуть водой;
• Обсушить на бумажной салфетке;
• Чеснок нарезать тонкими ломтиками;
• В сковороде разогреть оливковое масло и обжарить чеснок;
• Добавить оливки и жарить примерно 3 минуты, не забывая помешивать;
• Посыпать половиной листиков орегано;
• Добавить уксус и 2-3 ст. л. воды;
• Выпарить половину жидкости на сильном огне;
• Снять сковороду с плиты;
• Оливки поперчить, посыпать оставшимся орегано;
• Подавать горячими в сковороде с белым свежим хлебом.
4. Жареный сыр фета
Хрустящий снаружи, сочный внутри. \ Фото: google.ru.
Без внимания не остался и жареный сыр фета, который разошёлся на ура на праздничном столе в день вручения «Оскара».
Ингредиенты:
• Сыр фета - 500 г;
• Мука пшеничная - 4 ст. л;
• Масло оливковое - 3-4 ст. л;
• Цедра лимона по вкусу;
• Перец чёрный молотый по вкусу.http://funhere.ru/?p=18284
Жареный сыр фета. \ Фото: realgreekrecipes.com.
Способ приготовления:
• Сыр нарезать ломтиками толщиной 1–2 см;
• Насухо промокнуть их бумажным полотенцем;
• На плоскую тарелку насыпать муку;
• Поперчить её;
• Перемешать и разровнять муку с перцем лопаткой;
• На муку выложить ломтики сыра и обвалять в ней со всех сторон;
• В разогретое на сковороде масло в один слой выложить кусочки сыра;
• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон;
• Обжаренный сыр выложить на бумажное полотенце;
• После переложить на блюдо;
• Сбрызнуть лимонным соком;
• Посыпать рубленной зеленью.
Примечание!
Сыр можно жарить в духовке при температуре 180 °С. В этом случае ломтики сыра не панируйте в муке, а посыпьте зеленью и сбрызните оливковым маслом.
5. Кубинская пицца
Пицца Кубано. \ Фото: womansday.com.
Какой праздник и без пиццы? А ведь действительно, получается так, что даже церемония «Оскар» не пренебрегла этим правилом и угостила своих гостей невероятно вкусной пиццей, которую, кстати, можно и самостоятельно приготовить дома.
Ингредиенты:
• Дрожжевое тесто для пиццы;
• Сыр - 400 г;
• Кетчуп - 50-70 г;
• Копчёная куриная грудинка - 200 г;
• Манго - 1 шт;
• Болгарский перец - 1 шт;
• Кусочки ананаса;
• Киви - 1 шт.
Всё гениальное - просто. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Большую часть сыра потереть на крупной тёрке;
• Меньшую - на мелкой;
• Курицу нарезать тонкими длинными ломтиками;
• Перец и манго нарезать тонкими ломтиками;
• Ананас нарезать кубиками (можно взять ананасы в банке);
• Киви нарезать тонкими ломтиками;
• Тесто для пиццы тонко раскатать;
• Выложить на противень, смазанный маслом;
• Сверху на тесто нанести соус по вкусу;
• Выложить слой манго;
• Сверху посыпать сыром;
• На сыр выложить ломтики копчёной курицы и кусочки ананаса;
• Посыпать вторым слоем сыра;
• На второй слой сыра выложить болгарский перец;
• Его посыпать мелко натёртым сыром;
• Сверху на пиццу выложить кусочки киви;
• Отправить в разогретую до 180-190 градусов духовку;
• Запекать до золотистой корочки на тесте.
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